Люди, которые дали старым вещам новую жизнь

Иногда старым вещам просто нужно немного любви и фантазии, чтобы засиять заново. Эти умельцы вдохнули жизнь в забытые предметы, которые большинство из нас давно бы выбросили. С помощью подручных материалов герои нашей статьи показали, как можно подарить вторую жизнь даже самым неприметным вещам.

Вдохновляйтесь их идеями — возможно, следующий шедевр вы создадите своими руками.

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