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Люди, которые дали старым вещам новую жизнь

Иногда старым вещам просто нужно немного любви и фантазии, чтобы засиять заново. Эти умельцы вдохнули жизнь в забытые предметы, которые большинство из нас давно бы выбросили. С помощью подручных материалов герои нашей статьи показали, как можно подарить вторую жизнь даже самым неприметным вещам.
Вдохновляйтесь их идеями — возможно, следующий шедевр вы создадите своими руками.




«Сшила себе сумочку из пары кроссовок»

Люди, которые дали старым вещам новую жизнь

О! Какая круть!

«Платье из пододеяльника»

Люди, которые дали старым вещам новую жизнь

Да ты прямо как Скарлетт О`Хара с ее платьем из занавесок!

«Я сделал это из стекла, подобранного на пляже. Увы, синий — не любимый цвет моей жены»

Люди, которые дали старым вещам новую жизнь

«Жена сказала, что это красиво, но ей идут теплые тона. Поэтому когда я делаю украшения для нее, я использую золото. Думаю, подарю это другу — для одной из его дочек».


«Котейка разодрал. Уже хотели кресло выбрасывать, но я решила его спасти»

Люди, которые дали старым вещам новую жизнь

«Нашла это симпатичное платье изо льна, но на нем были трудновыводимые пятна. Поэтому мы с моим пятилеткой разрисовали его»

Люди, которые дали старым вещам новую жизньНичего себе! Я была уверена, что это дизайнерское платье!

«Купила покоцанные сапожки за копейки. Год ломала голову, как их облагородить. И наконец придумала!»

Люди, которые дали старым вещам новую жизнь

«Попросила друзей и родных отдать мне дырявые кофты, чтобы дать им вторую жизнь. Теперь люди на улицах пялятся на меня»

Люди, которые дали старым вещам новую жизнь

«Нашла это старое окно на распродаже. Покрасила его и теперь использую как рамку для любимых свадебных фото»

Люди, которые дали старым вещам новую жизнь

«… И джинсы превращаются в элегантный рюкзак»

Люди, которые дали старым вещам новую жизнь

Мне срочно нужен контакт вашего магазина!
«Я работаю в комиссионке, нам принесли дырявый свитер. Я не могла его принять, но забрала себе, чтобы расшить ромашками»

Люди, которые дали старым вещам новую жизнь

«Жена починила мне рубашку с помощью джинсовой заплатки и машинки для вышивания»

Люди, которые дали старым вещам новую жизнь

«Я не пользовалась швейной машинкой, наверное, лет 15, но мой сын был так рад, что наконец-то снова сможет спать под своим любимым покрывалом»

Люди, которые дали старым вещам новую жизнь

«Мне отдали заплесневелый шахматный набор с отсутствующими фигурами.
Я славно над ним потрудилась и теперь это ключница»

Люди, которые дали старым вещам новую жизнь

Это так креативно! Мне нравится!

«Одна из моих любимых футболок. Наконец-то я ее починила!»

Люди, которые дали старым вещам новую жизнь

«Плюшевый кальмар из рукавов толстовок. Почти полностью использовала оба красных рукава для тела и два черных рукава для внутреннего кармана»

Люди, которые дали старым вещам новую жизнь
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Скарлетт ОХара
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