Люди, которые дали старым вещам новую жизнь

Иногда старым вещам просто нужно немного любви и фантазии, чтобы засиять заново. Эти умельцы вдохнули жизнь в забытые предметы, которые большинство из нас давно бы выбросили. С помощью подручных материалов герои нашей статьи показали, как можно подарить вторую жизнь даже самым неприметным вещам.
Вдохновляйтесь их идеями — возможно, следующий шедевр вы создадите своими руками.
«Сшила себе сумочку из пары кроссовок»
О! Какая круть!
«Платье из пододеяльника»
Да ты прямо как Скарлетт О`Хара с ее платьем из занавесок!
«Я сделал это из стекла, подобранного на пляже. Увы, синий — не любимый цвет моей жены»
«Жена сказала, что это красиво, но ей идут теплые тона. Поэтому когда я делаю украшения для нее, я использую золото. Думаю, подарю это другу — для одной из его дочек».
«Котейка разодрал. Уже хотели кресло выбрасывать, но я решила его спасти»
«Нашла это симпатичное платье изо льна, но на нем были трудновыводимые пятна. Поэтому мы с моим пятилеткой разрисовали его»
Ничего себе! Я была уверена, что это дизайнерское платье!
«Купила покоцанные сапожки за копейки. Год ломала голову, как их облагородить. И наконец придумала!»
«Попросила друзей и родных отдать мне дырявые кофты, чтобы дать им вторую жизнь. Теперь люди на улицах пялятся на меня»
«Нашла это старое окно на распродаже. Покрасила его и теперь использую как рамку для любимых свадебных фото»
«… И джинсы превращаются в элегантный рюкзак»
Мне срочно нужен контакт вашего магазина!
«Я работаю в комиссионке, нам принесли дырявый свитер. Я не могла его принять, но забрала себе, чтобы расшить ромашками»
«Жена починила мне рубашку с помощью джинсовой заплатки и машинки для вышивания»
«Я не пользовалась швейной машинкой, наверное, лет 15, но мой сын был так рад, что наконец-то снова сможет спать под своим любимым покрывалом»
«Мне отдали заплесневелый шахматный набор с отсутствующими фигурами.
Это так креативно! Мне нравится!
«Одна из моих любимых футболок. Наконец-то я ее починила!»
«Плюшевый кальмар из рукавов толстовок. Почти полностью использовала оба красных рукава для тела и два черных рукава для внутреннего кармана»
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