Как новозеландские фантазёры придумали фейковое государство, а им все поверили

В истории человечества было немало случаев, когда определённая территория называлась отдельной страной, но таковой она была не для всех. Даже сегодня есть лишь частично признанные государства, чей международный статус, мягко говоря, подвешен. Но однажды случилась по-настоящему абсурдная история, когда фантазия пары предприимчивых молодых людей привела к тому, что на уровне ООН чуть не признали страну, которой... вообще не существует.
Марка страны, которой не никогда не было. /Фото: stena.ee
Произошла эта удивительная история в 1968 году, когда в одном новозеландском пабе отдыхала группа молодых людей. Среди тем, которые они обсуждали, была надоевшая рутина и даже скука в повседневной жизни их страны, в то время, когда по миру происходили то военные конфликты, то массовые протесты, то другие занятные события.
Посиделки в пабе, которые неожиданно закончились. /Фото: onlineteachersuk.com
В итоге в простом баре Новой Зеландии была придумана целая страна под названием Окусси-Амбено, которая якобы находилась в регионе Восточный Тимор, бывшем ранее колонией Португалии - к слову, такой район действительно существует. Впрочем, парни, опираясь на мнение, что большинство людей в мире не сильны в географии Океании, нафантазировали, будто там сейчас находится независимое государственное образование, которое является султанатом, а появилось оно после войны местных жителей за независимость.
Карта реальной местности, где находится нереальное государство. /Фото: wikipedia.org
И эта шутка за кружкой пива могла бы и остаться в стенах новозеландского паба, если бы не энтузиазм одного молодых людей, Брюса Гренвилла. Будучи анархистом по убеждениям, он неожиданно решил развить забавную придумку, создав ей некоторый материальный фундамент. Получилось у него это благодаря тому, что он работал в месте, где мог использовать мощности полиграфического оборудования, к которому тогда доступ имели лишь единицы.
Доступ к полиграфическому оборудованию позволил сделать мистификацию более правдоподобной.
В итоге фантазёры создали множеством различных почтовых марок своего придуманного султаната Окусси-Амбено, а также открыток и бланков для документов. А чтобы придать своей истории ещё большую правдоподобность, они ещё и подключили связи в новозеландских печатных СМИ, куда присылали пресс-релизы от имени правительство несуществующей страны - самое интересное, что в местных газетах, их тексты публиковались как нечто правдоподобное.
Даже письменность была разработана. /Фото: livejournal.com
Но и на этом энтузиасты не остановились: они додумались заняться налаживанием дипломатических связей с реальными странами. Правда, выбирали они преимущественно карликовые государства, такие как Лихтенштейн или Монако. Но на этом дело не закончилось, ведь афера растянулась уже на годы - в 1977 году в так называемое генеральное консульство Окусси-Амбено прислал письмо Европейский Консорциум, предложивший издавать почтовые марки страны, в существование которой они поверили. Более того - за эксклюзивные права на печать они платили 40 тысяч долларов, которые с удовольствием взяли предприимчивые ребята, согласившись на сделку.
Марка несуществующего султаната, 1977 год. /Фото: hobby-group.ru
И тут фантазия парней подкинула им новую задумку - создать марку с изображением Ленина. Вот только была проблема: поместить вождя мирового пролетариата на марку государства, которое позиционируется как монархия султана, не вызвав подозрений, было бы нереально. Но воображение у ребят работало отменно, и они попросту придумали попытку государственного переворота марксистами - мол, они-то, захватив столицу, и инициировали выпуск новых банкнот, документов и марок с Лениным. А для того, чтобы отвести от себя внимание условного ЦРУ, в то время отслеживающего коммунистические движения в странах, несуществующее восстание быстренько подавили.
Современная реплика марки Окусси-Амбэно с Лениным. /Фото: cinderellastampsforum.com
Заметки обо всех этих фейковых событиях уже печатались не только в новозеландских газетах - тренд подхватила пресса Австралии и даже некоторые страны в Европе, а также США. И эта эпопея с абсурдными событиями в несуществующей стране тиражировалась как вполне реальная ещё доброе десятилетие. И фантазия создателей султаната Окусси-Амбено не подводила: то они писали о передачи власти в государстве СССР, то султан, вернувшийся из ниоткуда, вводит в качестве религии культ Амона-Ра из древнего Египта, то меняет веру на ислам, то легализуют продажу грибов, вызывающих галлюцинации и привыкание.
Монеты фейковой страны. /Фото: livejournal.com
И эта мистификация поразительных масштабов могла бы продолжаться и далее, вот только всё закончилось из-за дотошности одного-единственного филателиста. Так, к какому-то моменту марки фейкового султаната стали настолько популярными среди коллекционеров, что один из них решил после покупки побольше узнать о маленькой, но интересной стране. И тут его исследования завели его в тупик: ни на одной карте мира он не мог найти Окусси-Амбэно как отдельную страну. Он даже отправил запрос издателям марок, которые только теперь задумались о такой несостыковке.
Ни тогда, ни сейчас фейкового султаната нет ни на одной карте. /Фото: go.gale.com
Дальше цепочка попыток узнать правду дошла до ООН, у которой спросили - а есть ли среди их членов такая страна? Там провели проверку, узнали о длительных дипломатических связях Окусси-Амбэно с Монако и Лихтенштейном и даже сказали, что принятие султаната в Организацию находится на рассмотрении, но на всякий случай решили копать глубже. Тогда-то и обратились к французским этнографам, которые работали в Новой Зеландии примерно в том же районе, где якобы располагалась страна. Те съездили на место, но никакой столицы Окусси-Амбено не нашли - только небольшую деревушку и полное незнание местных о том, что они, оказывается, при султане живут.
Мистификаторы попались из-за популярности их марок. /Фото: auction.conros.ru
Когда все узнали, что множество стран больше двух десятилетий водила за нос группа авантюристов, поднялся огромный скандал. Были люди, которые требовали привлечь фантазёров к юридической ответственности. Но не тут-то было: по информации редакции novate.ru, согласно законодательству Новой Зеланди, они не совершили никакого нарушения, а для осуждения за мошенничество правительство своих граждан в другие страны не выдало. Вот и получилось, что пранк нескольких парней, который явно вышел из-под контроля, не только не стоил им свободы, но и принёс немало денег за продажу редких почтовых марок.
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