Как новозеландские фантазёры придумали фейковое государство, а им все поверили

Марка страны, которой не никогда не было. /Фото: stena.ee

Посиделки в пабе, которые неожиданно закончились. /Фото: onlineteachersuk.com

Карта реальной местности, где находится нереальное государство. /Фото: wikipedia.org

Доступ к полиграфическому оборудованию позволил сделать мистификацию более правдоподобной./Фото: pmachine.ru

Даже письменность была разработана. /Фото: livejournal.com

Марка несуществующего султаната, 1977 год. /Фото: hobby-group.ru

Современная реплика марки Окусси-Амбэно с Лениным. /Фото: cinderellastampsforum.com

Монеты фейковой страны. /Фото: livejournal.com

Ни тогда, ни сейчас фейкового султаната нет ни на одной карте. /Фото: go.gale.com

Мистификаторы попались из-за популярности их марок. /Фото: auction.conros.ru