10 рабочих мест, где можно и нужно употреблять алкоголь

Употреблять алкоголь прямо на работе — звучит как очень плохая идея. Собственно, первая же открытая вами бутылка будет, скорее всего, последней перед тем, как придется обновлять резюме в поисках новой должности. Кроме того, быть ответственным за свои поступки взрослым человеком — значит, помимо прочего, уметь контролировать желания немного спятившего от офисной рутины организма.



Но что вы скажете о такой работе, где пить не только можно, но и нужно? И что вы ответите работодателю, который прямо указывает: сегодня прими на грудь, дружок? Да, такая работа есть не только в сказках. Вот несколько примеров подобных должностей, от которых не отказался бы (положа руку на сердце) практически каждый из нас.













1. Сомелье

2. Литератор

3. Бармен

4. Шеф-повар

5. Участник стартап-проекта

6. Работник ликеро-водочного магазина

7. Ресторанный критик

8. Профессиональный блогер

9. Пивовар

10. Сейл