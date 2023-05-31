Как простой студент Оливер Смут стал мерой измерения Гарвардского моста

Студенческая шутка

Закрытые клубы действуют по своим принципам.

Чаще всего университеты борются с таким явлениям, называя это дедовщиной.

Буш старший и Буш младший оба входили в закрытые клубы.

Оливер и его «адская неделя»

Это было испытанием Оливера для вступления в клуб.

Тот самый мост.

Смуты и другие странные меры измерения

Одна из отметок на мосту.

Надпись про длину моста в 364,4 Смута и одно его ухо.

Отметки как часть моста

Надпись гласит о том, что это половина пути в ад.

Отметки периодически обновляются. Причем самими студентами.