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Какие томаты можно есть, а какие являются крайне опасными для человека

Томат — овощная культура, которая подвержена большому количеству различных заболеваний. Именно поэтому актуальным является вопрос: какие плоды, пораженные болезнями, можно употреблять в пищу и использовать для подготовки семян, а какие являются абсолютно непригодными.

Чаще всего томаты болеют фитофторозом. Если поражены лишь небольшие участки плодов, то такие помидоры можно смело закатывать и употреблять в пищу. Большие повреждения можно вырезать, так как их наличие никак не сказывается на качестве здоровой части плода.

Какие томаты можно есть, а какие являются крайне опасными для человека

В трещинах томатов часто образуется белая гниль или склеротиниоз. Эта болезнь также как и фитофтороз не приводит к накоплению опасных веществ в плодах, поэтому такие томаты можно есть. Аналогично неопасна и серая гниль.

Какие томаты можно есть, а какие являются крайне опасными для человека

Ее одно довольно распространенное заболевание томатов — кладоспориоз, который также неопасен для человека.

Какие томаты можно есть, а какие являются крайне опасными для человека

Плоды, на которых появляются черные пятна, поражены альтернариозом. Вырезав все поврежденные участки, томаты можно будет использовать для еды и переработки.

Какие томаты можно есть, а какие являются крайне опасными для человека

К опасным заболеваниям томатов относится в первую очередь фузариоз. Выявить эту болезнь можно по увяданию листьев. При фузариозе в плодах накапливаются опасные токсины, которые могут нанести вред человеку.

Какие томаты можно есть, а какие являются крайне опасными для человека

Вершинная гниль — еще одна болезнь, которая делает плоды опасными для человека.

Какие томаты можно есть, а какие являются крайне опасными для человека

Также не рекомендуется употреблять в пищу плоды, которые поражены вирусными заболеваниями. Особенно опасен столбур томатов, характерным признаком которого является измельчение листьев, деформация цветков. Сами плоды из-за болезни деформированы, являются твердыми, мелкими, при разрезе видна сросшаяся сосудистая ткань.

Какие томаты можно есть, а какие являются крайне опасными для человека

Что касается сбора семян, то их следует выделять исключительно из здоровых плодов. Исключением может стать ситуация, если сорт томата очень редкий и сбор семян крайне важен. В этом случае можно брать семена со всех плодов за исключением тех, которые больны столбуром и другими вирусными заболеваниями.
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