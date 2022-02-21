5 маленьких недоразумений, которые чуть не угробили весь мир

Тем, кто родился в 80-х и 90-х трудно в полной мере осознать, насколько близко к глобальной катастрофе мы были в 20-м веке…



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