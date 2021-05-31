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Любопытные факты о таинственном барсе

Снежный барс, снежный леопард, ирбис или снежный кот. Так много имен, но так мало их осталось в дикой природе. Ирбис (ирбиз), кстати, тюркское название, что собственно и означает — снежный кот.

Любопытные факты о таинственном барсе

Относится снежный барс к подсемейству больших кошек и выделен в отдельный род — ирбис (Uncia uncia), хотя по другой классификации его относят к роду пантер (Panther uncia). Такое вот неоднозначное животное. На сегодняшний день в дикой природе по разным подсчетам осталось от 4 до 7 тысяч особей снежного барса. К сожалению, эти красавцы находятся на грани вымирания.

Снежный барс — одна из наименее изученных диких кошек. Это следствие того, что сегодня ирбис обитает в основном в труднодоступной горной местности. Но немного интересных фактов о них мы все-таки знаем.

Снежный барс, снежный леопард, ирбис или снежный кот – так много имен, но так мало их осталось в дикой природе. Ирбис (ирбиз), кстати, тюркское название, что собственно и означает – снежный кот. Относится снежный барс к подсемейству больших кошек и выделен в отдельный род – ирбис (Uncia uncia), хотя по другой классификации его относят к роду пантер (Panther uncia). Такое вот неоднозначное животное.

Любопытные факты о таинственном барсе

На сегодняшний день в дикой природе по разным подсчетам осталось от 4 до 7 тысяч особей снежного барса.

К сожалению, эти красавцы находятся на грани вымирания.

Любопытные факты о таинственном барсе

Снежный барс — одна из наименее изученных диких кошек. Это следствие того, что сегодня ирбис обитает в основном в труднодоступной горной местности. Но немного интересных фактов о них мы все-таки знаем…

Любопытные факты о таинственном барсе

Снежный леопард – кошка довольно крупная. Ее вес может достигать 50-60 килограмм, что меньше, чем африканский или дальневосточный леопард, но при этом это очень сильное животное, способное охотиться на вдвое превышающую его самого добычу.

Любопытные факты о таинственном барсе

У ирбиса очень длинный хвост. Вместе в ним общая длина животного достигает 230 см!

Любопытные факты о таинственном барсе

Эти кошечки невероятно прыгучие. Во время охоты они способны прыгать на 6 метров в длину и на 3 метра в высоту.

Любопытные факты о таинственном барсе

Живут снежные барсы высоко в горах. Есть зафиксированные случае обнаружения ирбиса на высоте 6 000 метров.

Любопытные факты о таинственном барсе

Снежный барс постоянно кочует. Его территория может достигать 1000 квадратных километров.

Любопытные факты о таинственном барсе

Продолжительность жизни этих животных 20-25 лет, что выше, чем у большинства других крупных кошек. Видимо, сказывается чистый горный воздух.

Любопытные факты о таинственном барсе

Из-за особенностей строения гортани они не умеют издавать ни вой, ни рычание, ни мяуканье. Молчаливая кошка.

Любопытные факты о таинственном барсе

Снежный барс — кошка одиночка. Объединяются в пары они только на очень короткий брачный период.

Любопытные факты о таинственном барсе

Самка способна приносить потомство два раза в год.

Любопытные факты о таинственном барсе

Ирбис, как и большинство других кошек, ведет ночной образ жизни. Однако, при необходимости, он может проявлять активность и в дневное время. Хотя чаще всего днем он спит в своем логове, как правило в небольших пещерах.

Любопытные факты о таинственном барсе
Как и его родственники леопарды, снежный барс обладает очень хорошим зрением.

Любопытные факты о таинственном барсе

Благодаря широким лапам ирбис способен передвигаться по снегу, не проваливаясь в него.

Любопытные факты о таинственном барсе

23 октября – международный день снежного барса.

Любопытные факты о таинственном барсе

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