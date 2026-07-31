Почему мужчины в ОАЭ носят только белую одежду, а женщины – только черную



Фото: triglavblog.ru Фото: triglavblog.ru

Поездка в Арабские Эмираты всегда оставляет неизгладимое впечатление. Эта страна гармонично сочетает в себе приверженность традициям, современные технологии, природные контрасты и культурное разнообразие. Отдельное внимание туристы уделяют нарядам местных жителей. Рассказываем, почему мужчины в ОАЭ всегда носят белое, а женщины – черное. Поездка в Арабские Эмираты всегда оставляет неизгладимое впечатление. Эта страна гармонично сочетает в себе приверженность традициям, современные технологии, природные контрасты и культурное разнообразие. Отдельное внимание туристы уделяют нарядам местных жителей. Рассказываем, почему мужчины в ОАЭ всегда носят белое, а женщины – черное.

Почему мужчины в ОАЭ носят белые платья?



Как одеваются мужчины в ОАЭ. / Фото: mofa.gov.ae Как одеваются мужчины в ОАЭ. / Фото: mofa.gov.ae

Традиция носить длинные белые туники с рукавами появилась в ОАЭ давно. В первую очередь роль сыграл жаркий климат. Дубай расположен среди пустыни, в которой температура не опускается ниже 45 градусов не только летом, но и на протяжении всего года. Чтобы чувствовать себя комфортно, уберечь кожу от ожогов, а волосы от пыли во время песчаных бурь, местные жители носят специальное мужское платье, которое называется кандура. Его шьют из натуральных тканей, которые обладают дышащими свойствами. Они позволяют воздуху свободно циркулировать, отводят влагу и не позволяют телу сильно потеть.

Белый цвет платья обусловлен не только тем, что он хорошо отражает солнечные лучи и практически не нагревается. У арабов этот цвет символизирует достоинство, благородство и чистоту помыслов, поэтому носить такую одежду каждый день считается важным и нужным. Интересно, что платья белого цвета арабы носят только летом, а в остальные времена года их выбор падает на другие оттенки: бежевый, зеленый, голубой и пр.



Возможен и светло-желтый цвет одежды. / Фото: yaplakal.com Возможен и светло-желтый цвет одежды. / Фото: yaplakal.com

В прошлых веках кандура была не белого, а желтоватого цвета, чтобы охотники-бедуины могли маскироваться среди песков.

Под кандурой у мужчин всегда надет еще один слой одежды. Обычно это хлопковая рубашка с короткими рукавами и специальная ткань визар, которую оборачивают вокруг бедер на манер юбки. Для тех, кто считает такой наряд неудобным, есть более простой вариант – нижние штаны.

Как арабы сохраняют одежду идеально чистой



Если туника испачкается, мужчина сразу переоденется. / Фото: Если туника испачкается, мужчина сразу переоденется. / Фото: www.tourister.ru

Арабы очень трепетно относятся к своей национальной одежде: соблюдают специальный этикет и условия хранения. Кандура должна не только хорошо сидеть, но и быть идеально чистой. Дело в том, что в ОАЭ внешний вид – это лицо не только мужчины, но и всей нации, поэтому местные жители всегда должны выглядеть безупречно.

В гардеробе каждого уважающего себя мусульманина около 50 традиционных платьев, которые он может менять по несколько раз в день. Если на ткани появилось пятно, кандуру нужно немедленно заменить, а грязную вещь отдать в химчистку, чтобы вернуть ей первозданный внешний вид.

Именно поэтому вы никогда не встретите в Дубае мужчину в грязной или мятой одежде. Она всегда будет белоснежной, невзирая на погодные условия, чистоту улиц и пр. Для арабов это лишний повод продемонстрировать свою религиозность, благородство и приверженность традициям.

Почему женщины в ОАЭ носят черное?



Платье должно быть черным, головной убор – другого цвета. / Фото: fotografia.islamoriente.com Платье должно быть черным, головной убор – другого цвета. / Фото: fotografia.islamoriente.com

В отличие от мужчин, которые ходят исключительно в белом, девушки носят только черное. Все туристы удивляются: как женщинам не жарко в такой одежде, и почему они не могут выбрать наряд другого цвета? Оказывается, все дело в культуре и традициях ОАЭ. Испокон веков женщина считается лишь тенью мужчины, поэтому она должна одеваться скромно и выглядеть непримечательно. К тому же, черная одежда помогает скрывать очертания женской фигуры, чтобы не привлекать внимание посторонних мужчин. Для местных женщин недопустимо ловить на себе заинтересованные взгляды, поэтому они стараются быть максимально незаметными.

Также играют роль история и традиции. Долгое время арабские племена кочевали по пустыне и не могли укрыться от врагов за стенами домов. Если на них нападали ночью, у девушек, одетых в черную одежду было больше шансов сбежать и укрыться в безопасном месте.

Еще одна причина состоит в том, что раньше людям приходилось шить одежду из того, что было под рукой, так как кочевой образ жизни не располагал к перевозке большого количества тканей. Арабов выручали черные козы. Именно из их шерсти изготавливали повседневную одежду, в которой ходили и мужчины, и женщины. Не совсем понятно, почему приверженность черному цвету осталась только у женщин, но факт остается фактом – в современном мире мужчины носят черное.



Голова должна быть покрыта даже в ТЦ. / Фото: uaetours.ru Голова должна быть покрыта даже в ТЦ. / Фото: uaetours.ru

Теперь переходим к ответу на основной вопрос: традиции традициями, но как девушкам не жарко в черной одежде в 50-градусную жару? Такие вещи буквально притягивают солнечные лучи, и ткань нагревается за считанные минуты. Неужели страдания местных женщин тоже является частью исламской культуры?

На первый взгляд действительно может показаться, что в черных нарядах девушки изнывают от жары. Но на самом деле все не так страшно. Женскую одежду в ОАЭ шьют из натурального шелка. Он не только приятен к телу, но также отводит влагу от кожи и создает эффект прохлады. Поэтому, несмотря на цвет вещей, местные женщины чувствуют себя в черном весьма комфортно и расслабленно.

Если хотите носить в жарких странах темные наряды, берите этот лайфхак на вооружение – покупайте шелковые предметы гардероба. Впрочем, так как в России столбики термометра нередко превышают показатель 40 градусов, в нашей стране тоже смело можно носить темную шелковую одежду.