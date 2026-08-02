7 продуктов, которые лучше хранить не в пачках, а в контейнерах, чтобы не испортились





Есть продукты, которые можно без опасения хранить в заводских упаковках, не переживая о том, что они испортятся. А есть те, которые нужно переложить в контейнеры сразу после покупки. О какое еде идет речь и какие емкости следует использовать для того, чтобы хранение было удобным и практичным, читайте в статье Novate. Есть продукты, которые можно без опасения хранить в заводских упаковках, не переживая о том, что они испортятся. А есть те, которые нужно переложить в контейнеры сразу после покупки. О какое еде идет речь и какие емкости следует использовать для того, чтобы хранение было удобным и практичным, читайте в статье Novate.ru.

1. Мука и крупы



Выбирайте контейнеры, подходящие по размеру Выбирайте контейнеры, подходящие по размеру

Главный недостаток упаковок, в которых хранятся крупы и мука, состоит в том, что они легко рвутся. Кроме того, там могут поселиться жучки, пищевая моль и другие вредители, способные испортить продукты всего за день. Поэтому сразу после покупки рекомендуем пересыпать еду в прозрачные контейнеры из стекла, пластика или полипропилена.

Во-первых, они надежно защитят крупы от насекомых, во-вторых, будет удобнее насыпать продукты в кастрюлю, а в-третьих, всегда будет видно, сколько гречки или риса осталось, чтобы пустая банка не застала врасплох. Еще один плюс – удобное хранение. Емкости можно поставить друг на друга, чтобы они занимали меньше места в кухонном шкафчике. С магазинными упаковками провернуть такой трюк не получится.

2. Макароны



Емкости могут быть горизонтальными или вертикальными Емкости могут быть горизонтальными или вертикальными

Внутри упаковок с макаронами всегда много воздуха, из-за чего они занимают лишнее место на полке. К тому же открытые пачки легко задеть, и тогда «спиральки» или «бантики» придется собирать по всей кухне. Обе проблемы способны решить высокие узкие контейнеры, которые удобно располагаются в шкафчике. Вы заметите, что освободили треть полезного пространства, а значит, на полках можно будет хранить не только пачки с макаронами.

3. Чай и кофе



Подпишите все баночки. / Фото: torrefacto.ru Подпишите все баночки. / Фото: torrefacto.ru

Если вы заметили, что вкус любимых напитков стал менее насыщенным, всему виной может быть то, что они хранятся в открытых заводских упаковках. Увы, после вскрытия такие пачки не способны обеспечить кофе и чаю надежную защиту, поэтому туда попадают свет, влага и кислород. Как итог – испорченные напитки, которые можно пить, но без особого удовольствия. Если не хотите постоянно выбрасывать едва начатые упаковки с чаем или кофе, храните их в непрозрачных керамических банках с силиконовым уплотнителем на крышке. Также можно подобрать стеклянную или жестяную емкость – главное, чтобы крышка плотно прилегала и не пропускала влагу внутрь. В такой таре кофе дольше будет сохранять насыщенный аромат и маслянистость, а чай не впитает запахи соседних продуктов, например, специй.

4. Пряности и специи



Уберите емкости в ящик или поставьте на подставку Уберите емкости в ящик или поставьте на подставку

Кстати, о специях. Пожалуй, из всех продуктов, принятых хранить в заводских упаковках, пряности занимают первое место. Максимум, что хозяйки могут сделать, купить для них специальную корзинку с разделителями и набор прищепок, чтобы специи не рассыпались и не выдыхались. Но все это не помогает – через месяц такого хранения, пряности теряют свой вкус и аромат, становятся менее насыщенными.

Чтобы избежать такого исхода, купите набор небольших баночек или колбочек на подставке, пересыпьте в них специи, а затем наклейте на каждую емкость этикетку с названием. Во-первых, так вы сохраните эфирные масла, содержащиеся в специях, во-вторых, сделаете процесс использования более удобным, а в-третьих обеспечите эстетичное хранение пряностей. К тому же вы перестанете покупать четвертый пакет одной и той же приправы просто потому, что предыдущие потерялись в недрах шкафчика.

Вместо того, чтобы прятать специи в шкафчик, можете поставить их на рабочую столешницу либо открытую полку – получится практичный и эстетичный элемент декора.

5. Снеки



Переложите печенье из пакета в банку Переложите печенье из пакета в банку

Любите похрустеть крекерами в перерывах между приемами пищи? Тогда вам нужно позаботиться о правильном хранении печенья. Если оставить его в шкафчике в открытой упаковке, уже через сутки оно напитается влагой, станет мягким и потеряет свой характерный хруст. Кроме того, если вы нечаянно положите сверху на пачку упаковку с макаронами, печенье раскрошится и есть его будет невозможно.

Советуем купить несколько контейнеров специально для хранения печенья или любых других хрустящих снеков. Идеально подойдут банки с защелками, которые позволят увеличить свежесть продуктов в несколько раз. Такие емкости смело можно хранить на виду – они смотрятся красиво, отлично вписываются в интерьер кухни.

6. Орехи



Распределите орехи по банкам. / Фото: gastronom.ru Распределите орехи по банкам. / Фото: gastronom.ru

В состав орехов входит большое количество масел, которые дают горечь при неправильном хранении. Арахис, фундук, кешью нужно хранить вдали от солнечного света, под плотной крышкой, куда не проникнут влага и кислород. Для этих целей удобно использовать стеклянные или керамические контейнеры, внутри которых будет сохраняться нужный микроклимат. В этом случае орехи не потеряют свой хруст уже через несколько дней, и в тару не заберутся насекомые.

Те же советы касаются сухофруктов, которые в открытой упаковке способны затвердеть уже через двое-трое суток. Чтобы продукт не испортился, храните курагу, чернослив и прочие сухофрукты в закрытых банках, куда не проникнет воздух.

7. Лук и чеснок



Используйте пластиковые контейнеры. / Фото: organic-mix.ru Используйте пластиковые контейнеры. / Фото: organic-mix.ru

А вы замечали, что лук и чеснок, которые хранятся в полиэтиленовых пакетах, очень быстро гниют? Все дело в отсутствии вентиляции и несоблюдении температуры хранения. Для таких овощей идеально подойдут сетчатые мешочки или специальные контейнеры с перфорацией. Кроме того, что такие емкости дают овощам «дышать» и защищают их от быстрой порчи, они еще и решают проблему шелухи, которая обычно разлетается по всей кухне.