10 фактов о Диком Западе, которые демонстрируют его реальную историю

1. Об истории заселения Дикого Запада

Дикий Запад заселялся стремительно. /Фото: mir-kvestov.ru

2. О месте Дикого Запада в мировом кинематографе

Уж очень любят дикий Запад в кинематографе./Фото: film.ru

3. О самом известном ковбое

Ковбой, ставший главным популяризатором Дикого Запада. /Фото: wikipedia.org

4. Об уничтожении бизонов на Диком Западе

Охота на бизонов чуть их не уничтожила. /Фото: arthive.net

5. О популярности джинсов среди жителей Дикого Запада

На Диком Западе джинсы носили едва ли не все. /Фото: fishki.net

6. О наличии лошадей у ковбоев

Зачастую количество ковбоев на лошадях сильно преувеличивают. /Фото: eksmo.ru

7. О мифе об алкоголизме на Диком Западе

Не так уж много и пили ковбои. /Фото: ucrazy.ru

8. О пародиях на вестерны

Кадр из знаменитого пародийного фильма. /Фото: film.ru

9. Об изобретении колючей проволоки

Полезное изобретение родом с Дикого Запада. /Фото: trendymen.ru

10. О работе шерифом на Диком Западе

Шерифы Дикого Запада. /Фото: pikabu.ru