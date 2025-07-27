8 полезных продуктов, на калорийность которых стоит обратить внимание, чтобы не поправиться

Многие из нас не стремятся к тому, чтобы набирать лишний вес - это и для здоровья не полезно, и внешне становится видно. И в желании оставаться в хорошей форме лучшим выходом было и остаётся сбалансированное питание. Впрочем, это совсем не значит, что отказываться от вкусненького стоит насовсем, ведь иногда даже нужно себя побаловать.
1. Арахисовая паста
Высококалорийная вкусняшка, которую полезно есть понемножку. /Фото: mrfilin.com
Этот продукт регулярно попадает в рейтинги наиболее калорийных продуктов, что совершенно очевидно, ведь пара столовых ложек пасты наградят организм почти двумя сотнями калорий. Однако его рациональное употребление всё-таки имеет смысл, ведь сам арахис может похвастаться не только богатым содержанием белка, но и не одним десятком аминокислот в своём составе. Так что для перекуса, который не только насытит, но и даже укрепит иммунитет, арахисовое масло неплохо подойдет.
2. Молоко
Жирное молочко пить надо тоже в меру. /Фото: milknews.ru
Всем давно известно, что обезжиренное молоко пользы не приносит, а вот если жирность нормальная, то единственным противопоказанием может стать только непереносимость лактозы. Ведь данный продукт действительно очень полезный за счёт белков, жиров и даже минералов. Единственное, стоит обращать внимание, что полножирные варианты молока довольно сытные - стандартная чашка имеет почти полторы сотни калорий.
3. Бананы
Калорий у бананов хватает, но они всё-таки полезны. /Фото: hashtag.al
Наверное, банан можно назвать одним из самых известных фруктов с высокой калорийностью - по информации редакции novate.ru, в среднем один плод содержит в районе сотни калорий. Однако его полезность от этого меньше не становится: среди достоинств банана можно назвать наличие в составе калия, витаминов А и С, пищевых волокон и даже фолиевой кислоты. К тому же, учёные экспериментальным способом доказали, что банан может улучшить показатели энергии, так что для бодрости вместо традиционного кофе вполне можно использовать его.
4. Лосось
Лосось - рыба полезная, но жирная. /Фото: pulse.mail.ru
В числе рыб есть свои рекордсмены по калорийности, и лосось всегда входил в их число - не просто же так её называют именно жирной рыбой. Впрочем, данный продукт в разумных количествах включать в рацион очень даже нужно: как прекрасный источник белка и жира, лосось оказывает благотворное влияние на организм. Кроме того, он особенно показан спортсменам, в зачади которых традиционно входит наращиванием мышечной массы, с чем эта рыба справится отлично.
5. Макароны
Макарошки кушать можно, но осторожно. /Фото: feelgoodfoodie.net
Пожалуй, макароны можно назвать одним из настоящих завсегдатаев различных списков калорийных продуктов. С другой стороны, исключать их из рациона совсем тоже не стоит - всё-таки, они приносят пользу, но важно правильно подойти к выбору продукта. Самым лучшим и полезным вариантом будут макароны из цельнозерновой муки, также следует обратить внимание, чтобы последняя была из пшеницы твёрдых сортов.
6. Сливочное масло
Масло калорийное практически всегда. /Фото: mgorod.kz
Масло само по себе частенько является калорийным, но сливочное встречается в наших холодильниках чаще всего, и его пищевая ценность довольно внушительная. Но есть его всё же рекомендуется регулярно, просто в умеренном количестве. Ведь именно сливочное масло отличается множеством витаминов и жирных кислот в своём составе. А так как первые работают в организме намного эффективнее именно в паре со вторыми, то польза от продукта увеличивается кратно.
7. Кокосовое масло
Суперкалорийный суперфуд. /Фото: vitebsk.deal.by
Кокосовое масло в последние годы является очень актуальным продуктом у приверженцев здорового питания, а некоторые и вовсе относит его к числу так называемых суперфудов. С одной стороны, это логично, ведь одних только мегаполезных жирных кислот в его составе прилично, а они ещё и способствуют сжиганию жира в организме. Вот только с другой стороны, именно этот тип растительного масла является настоящим рекордсменом по калорийности - по данным novate.ru, на 100 грамм продукта приходится почти 900 калорий.
8. Семена чиа
Популярный суперфуд с кучей калорий. /Фото: fedsp.com
Ещё один популярный в числе ЗОЖников суперфуд - это семена чиа. И, учитывая их вид и свойства, они традиционно становятся полезной добавкой различные блюда, например, салаты, каши и даже напитки. Правда, если с ними перестараться, то суточную норму по калориям можно прилично превысить. А всё потому, что всего 100 грамм семян чиа содержит почти пятьсот калорий.
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