Кто был прототипом Дюймовочки

В грустном сказочном мире Ганса Христиана Андерсена очень мало счастливых концов, особенно для женских персонажей. Однако одну свою героиню великий сказочник любил, кажется, больше других – ее история закончилась на удивление счастливо. Биографы считают, что у милой и доброй Дюймовочки был реальный прототип.

Правда, кроме маленького роста и ангельского характера сходства у Генриетты Вульф со сказочной девочкой было мало. Зато именно ей Андерсен подарил на бумаге то счастье, которого настоящей женщине не хватило в жизни. В конце 1822 года молодой драматург Андерсен пришел в дом знаменитого датского адмирала, начальника Морского кадетского корпуса Петра Вульфа. Заслуженный морской офицер занимался переводами Байрона и Шекспира, поэтому его мнение о новой пьесе было очень важно для сына сапожника и прачки, который сам пробивался в столице. Нескладный и длинный Андерсен, который явно не был красавцем и всю жизнь боялся женщин, тем не менее, удивительно быстро прокладывал путь к сердцам людей. Приехав в Копенгаген в 15 лет , он сумел найти себе покровителей даже среди высокопоставленных сановников. Однако в этот раз, зайдя в шикарный дом – один из Амалиенборгских дворцов, которые были многовековой резиденцией датских королей, - 17-летний писатель робел больше обычного.Ганс Христиан Андерсен Старый адмирал нашел пьесу юного автора чрезвычайно слабой, однако сам молодой человек ему неожиданно понравился, и он решил пригласить его к ужину. Так Андерсен вошел в семью Вульфов. Он стал настолько часто бывать у них, что через несколько лет в доме ему даже выделили свои комнаты. Особенно теплые отношения связали молодого писателя со старшей дочерью адмирала Генриеттой. Портреты доносят до нас умный и проницательный взгляд, достаточно миловидное лицо этой девушки. Однако художники, в большей степени чем фотографы, имеют возможность приукрасить действительность.Портрет Генриетты Вульф, подруги Андерсена На самом деле Генриетта не могла выезжать в свет и рассчитывать на счастье в личной жизни – девушка была очень мала ростом, почти карлица, и к тому же горбата. Длинный нескладный Андерсен рядом со своей миниатюрной подругой смотрелся очень комично, однако бедной Генриетте он полюбился сразу. Девушка, несомненно, испытывала к нему нежные чувства, а молодой писатель относился к ней как к сестре. Предпочтения Андерсена в отношении женского пола являются отдельной темой для исследователей разных специальностей. О его странном отношении к женщинам сегодня высказывают мнения не только историки и биографы, но и психологи, сексологи… Ясно одно, что запутавшийся в своих страхах и амбициях молодой человек всю жизнь тянулся к роковым красавицам, хотя покорять их на самом деле и было для него непосильной задачей. А милую любящую Генриетту, которая много лет была рядом, он называл «своим светлым эльфом» и искренне желал ей счастья, понимая, что она вряд ли найдет его. Генриетта Вульф была для Андерсена настоящей подругой и наперсницей, с ней он мог обсуждать любые дела, обговаривать сюжеты будущих сказок. Они действительно были прекрасной парой и могли бы быть счастливы вместе, если бы писатель этого захотел. У Генриетты было слабое здоровье, и в 1834 году она уехала на несколько лет в Италию, в мягкий солнечный климат. Друзья начали активно обмениваться письмами. Как раз в это время Андерсен написал несколько волшебных историй, вошедших затем в сборник «Сказки, рассказанные для детей». Приветом и подарком, созданным для любимой подруги, стала сказка «Дюймовочка». Маленькая девочка, заброшенная в огромный мир чужих существ, смогла найти своего принца и стать счастливой в прекрасной южной стране, так похожей на Италию. Судьба настоящей женщины оказалась намного более страшной. Генриетта много путешествовала по миру. Вместе с любимым братом, которого тоже звали Христианом, она побывала в Америке, на Вест-Индских островах. Однако именно там Христиан Вульф слег от желтой лихорадки, умер на руках у сестры и был похоронен вдали от родной Дании. Генриетта вернулась домой одна, но много лет после этого она мечтала побывать опять на могиле брата. Собралась в это длинное путешествие она только в 1858 году. В последнем письме к сестре она рассказала, как во время остановки корабля в Англии на нее напал дикий страх перед поездкой, женщина уже хотела было отказаться от длинного и опасного пути, однако в эту же ночь во сне мертвый брат умолял ее вернуться к нему. Отплыв от английских берегов, Генриетта больше не вернулась домой. Через месяц стало известно, что пароход «Австрия» сгорел в просторах океана. Ганс Христиан Андерсен Андерсен был так поражен гибелью любимой подруги, что на некоторое время не мог думать ни о чем другом. Он писал в дневнике об этих днях: «Волнение и думы об одном и том же, наконец, так расстроили меня, что мне однажды стало чудиться на улице, будто бы все дома превращаются в чудовищные волны, перекатывающиеся одна через другую . Я так испугался за свой рассудок, что собрал все силы воли, чтобы, наконец, перестать думать всё об одном и том же. Я понял, что на этом можно помешаться. И едкое горе мало-помалу перешло в тихую грусть». Всю оставшуюся жизнь Андерсен боялся воды и пожаров.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: