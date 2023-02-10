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Как быстро накачать мощную грудь

Мощная грудь, на равне с развитой мускулатурой плечевого пояса и спины, создает образ той самой классической мужской фигуры, добиться которую мечтает в спортзале каждый. Вот только задача эта не так проста, как видится подавляющему большинству новичков, старательно выжимающих непомерные веса в укор другим упражнениям. Сегодня мы расскажем о нескольких правилах и даже хитростях, которые помогут вам накачать мощную грудь максимально быстро.

Как быстро накачать мощную грудь

Мышцы не растут


Очень часто новичкам не удается развить грудные мышцы, даже по программам усиленных тренировок. Это происходит из-за двух типичных и очень распространенных ошибок: слишком большой вес мешает техническому выполнению, а упражнения направлены на одни и те же части мышц. Решить проблему довольно просто — работайте базу и следите за тем, чтобы упражнения менялись хотя бы дважды за тренировку.

Как быстро накачать мощную грудь

Правила жима


Грудь представляет собой крупную мышечную группу. Классический прием с прогрессирующим увеличением веса не может обеспечить всю полноту нужной нагрузки. Важно учитывать и правильную технику выполнения и разнообразию упражнений. Грудные мышцы необходимо нагружать под разными углами — только так можно добиться равномерного развития.

Как быстро накачать мощную грудь

Делаем форму


Классический жим в основном задействует наружную часть груди. Нижняя часть нуждается в отжиманиях на брусья, верхняя будет отставать без жима на скамье с наклоном в 45 градусов. Помните, что форма груди напрямую зависит от наклона корпуса и ширины хвата во время упражнения.

Как быстро накачать мощную грудь

Простейшая программа


Нарастить мускулатуру поможет уже упомянутое выше увеличение весов — главное делать это не рывками, а постепенно наращивать нагрузку с каждой тренировкой. Вот элементарная, но максимально действенная программа, которая будет эффективно прорабатывать все части грудных мышц.

Отжимания на брусьях: 2Хмаксимально
Жим штанги лежа: 4Х10
Жим гантелей на наклонной скамье: 4 Х10
Разведение рук с гантелями лежа: 4Х12

Как быстро накачать мощную грудь

Разминка и заминка


Пренебрегая разогревом перед силовыми упражнениями, вы попросту лишаете себя 40% результатов работы. Сделайте махи гантелями, немного потянитесь и выполните первый подход с 30% от стандартного рабочего веса. Все это поможет мышцам сразу адаптироваться к тяжелой работе, а значит и получить максимальную отдачу. Заминка важна не менее: резкое окончание тренировки будет мешать последующему росту мускулатуры. Разводки на блоках вполне подойдут — сделайте два подхода с небольшими весами, но повышенным количеством повторов.

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