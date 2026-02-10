10 лёгких способов преобразить кухню

Bот это да! Эта подборка пригодится пригодится особенно тем, кто снимает жилье.
Мало кто может позволить себе сменить целый кухонный гарнитур по своей прихоти. Но это и не требуется. Вот как можно недорого обновить интерьер, используя несколько хитростей:
1. ЗАМЕНИТЕ ФУРНИТУРУЭто может полностью сменить впечатление, хотя казалось бы: всего лишь ручки на дверцах купили новые.
2. СМЕНИТЕ ЦВЕТА НА БОЛЕЕ СВЕТЛЫЕЭто касается как стен, так и любых крупных деталей. Чем светлее кухня, тем она просторнее.
3. ЗАМЕНИТЕ ДВЕРЦЫ ШКАФАЗамена старых изношенных дверей шкафа новыми или шлифовка и повторная лакировка ваших старых придаст кухне новый вид. Речь о массиве дерева, разумеется. Шлифовать ДСП с ламинатом не имеет ни малейшего смысла. Замените сплошные дверцы витражными или целиком стеклянными и наоборот. Просто переставьте их местами, в конце концов.
4. ИЗМЕНИТЕ ОСВЕЩЕНИЕЗамените плафоны на люстре и настенных светильниках. Это один из самых недорогих способов придать индивидуальность.
5. ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТИНЫ
На съемной квартире, где вы не хозяева — это лучший способ придать индивидуальность, не спрашивая разрешения ни у кого.
