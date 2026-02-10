10 лёгких способов преобразить кухню

Bот это да! Эта подборка пригодится пригодится особенно тем, кто снимает жилье.



Мало кто может позволить себе сменить целый кухонный гарнитур по своей прихоти. Но это и не требуется. Вот как можно недорого обновить интерьер, используя несколько хитростей:



1. ЗАМЕНИТЕ ФУРНИТУРУ

2. СМЕНИТЕ ЦВЕТА НА БОЛЕЕ СВЕТЛЫЕ

3. ЗАМЕНИТЕ ДВЕРЦЫ ШКАФА

4. ИЗМЕНИТЕ ОСВЕЩЕНИЕ

5. ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТИНЫ

6. ПОКРАСЬТЕ СВОЮ КУХОННУЮ ТЕХНИКУ

7. СМЕНИТЕ ШТОРЫ

9. УБЕРИТЕ СО СТОЛА ЛИШНЕЕ

10. УБЕРИТЕ МЕЛКИЕ ПРИБОРЫ

Это может полностью сменить впечатление, хотя казалось бы: всего лишь ручки на дверцах купили новые.Это касается как стен, так и любых крупных деталей. Чем светлее кухня, тем она просторнее.Замена старых изношенных дверей шкафа новыми или шлифовка и повторная лакировка ваших старых придаст кухне новый вид. Речь о массиве дерева, разумеется. Шлифовать ДСП с ламинатом не имеет ни малейшего смысла. Замените сплошные дверцы витражными или целиком стеклянными и наоборот. Просто переставьте их местами, в конце концов.Замените плафоны на люстре и настенных светильниках. Это один из самых недорогих способов придать индивидуальность.На съемной квартире, где вы не хозяева — это лучший способ придать индивидуальность, не спрашивая разрешения ни у кого.Микроволновку, холодильник, мультиварку и тому подобные крупные предметы обихода можно перекрасить в цвет зеркальной нержавейки. Или оклеить самоклеющейся пленкой. Не увлекайтесь, поверхности, которые контактируют с едой или нагреваются, красить и оклеивать нельзя.Или покрасьте оконные рамы. Можно и то и другое.8. СДЕЛАЙТЕ УЮТНЫЙ УГОЛОК ДЛЯ ЗАВТРАКАДобавьте яркие подушки на угловой диван или букетик цветов на стол, что угодно, что будет радовать глаз домашним уютом.Ваза для фруктов или хлебница могла надоесть вам за это время. Замените их на другие, или просто уберите с глаз.Все, что можно спрятать, спрячьте. Блендеры, тостеры, турки для кофе можно убрать в ящики и доставать по мере необходимости. Чем меньше беспорядка, тем лучше.