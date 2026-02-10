С нами не соску...
10 лёгких способов преобразить кухню

Bот это да! Эта подборка пригодится пригодится особенно тем, кто снимает жилье.

10 лёгких способов преобразить кухнюМало кто может позволить себе сменить целый кухонный гарнитур по своей прихоти. Но это и не требуется. Вот как можно недорого обновить интерьер, используя несколько хитростей:

1. ЗАМЕНИТЕ ФУРНИТУРУ

Это может полностью сменить впечатление, хотя казалось бы: всего лишь ручки на дверцах купили новые.

2. СМЕНИТЕ ЦВЕТА НА БОЛЕЕ СВЕТЛЫЕ

Это касается как стен, так и любых крупных деталей. Чем светлее кухня, тем она просторнее.

10 лёгких способов преобразить кухню

3. ЗАМЕНИТЕ ДВЕРЦЫ ШКАФА

Замена старых изношенных дверей шкафа новыми или шлифовка и повторная лакировка ваших старых придаст кухне новый вид. Речь о массиве дерева, разумеется. Шлифовать ДСП с ламинатом не имеет ни малейшего смысла. Замените сплошные дверцы витражными или целиком стеклянными и наоборот. Просто переставьте их местами, в конце концов.

4. ИЗМЕНИТЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Замените плафоны на люстре и настенных светильниках. Это один из самых недорогих способов придать индивидуальность.

10 лёгких способов преобразить кухню

5. ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТИНЫ

10 лёгких способов преобразить кухню

На съемной квартире, где вы не хозяева — это лучший способ придать индивидуальность, не спрашивая разрешения ни у кого.

6. ПОКРАСЬТЕ СВОЮ КУХОННУЮ ТЕХНИКУ

Микроволновку, холодильник, мультиварку и тому подобные крупные предметы обихода можно перекрасить в цвет зеркальной нержавейки. Или оклеить самоклеющейся пленкой. Не увлекайтесь, поверхности, которые контактируют с едой или нагреваются, красить и оклеивать нельзя.

10 лёгких способов преобразить кухню

7. СМЕНИТЕ ШТОРЫ

Или покрасьте оконные рамы. Можно и то и другое.8. СДЕЛАЙТЕ УЮТНЫЙ УГОЛОК ДЛЯ ЗАВТРАКАДобавьте яркие подушки на угловой диван или букетик цветов на стол, что угодно, что будет радовать глаз домашним уютом.


10 лёгких способов преобразить кухню

9. УБЕРИТЕ СО СТОЛА ЛИШНЕЕ

Ваза для фруктов или хлебница могла надоесть вам за это время. Замените их на другие, или просто уберите с глаз.

10. УБЕРИТЕ МЕЛКИЕ ПРИБОРЫ

Все, что можно спрятать, спрячьте. Блендеры, тостеры, турки для кофе можно убрать в ящики и доставать по мере необходимости. Чем меньше беспорядка, тем лучше.
