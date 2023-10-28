Куклы Барби в стиле поп-сюрреализм: Красотки, которые призваны спасти мир и океан

Чтобы ощутить себя по-настоящему свободным от предрассудков и стереотипов, навязанных суровым обществом и общепринятыми канонами, совершите путешествие в безграничный мир фантазий Кайи Купман (Caia Koopman), сотканный из ярких неоновых огней, «чёрных слёз», стекающих тушевыми потёками по щекам роковых женщин, точно знающих, как и чем отвлечь зрителя от ненужных мыслей. Её неординарный взгляд на женскую форму становится главным акцентом работ художницы, поскольку она мастерски отображает ту истинную внутреннюю силу, скрытую в женской чувственности и личности. Девушки, которых она показывает, сродни детским куклам Барби, да вот только на самом деле все они не так милы, наивны и безобидны, как кажется на первый взгляд.
Кайя Купман - выдающийся художник в стиле поп-сюрреализма, чьи работы не единожды выставлялись в известных галереях от Калифорнии до Канады и Франции. На протяжении многих лет её картины украшали стены галерей Thinkspace, Spacejunk и La Luz De Jesus, а также страницы многочисленных книг и журналов.
Путешествие в подводный мир. Автор: Caia Koopman.
Музицирую. | Обезьянка. Автор: Caia Koopman.
Получив степень бакалавра в области изобразительных искусств в Калифорнийском университете в Санта-Круз, Кайя была энтузиастом скейтбординга, погружённым в панк-рок сцену 80-х. Она продолжает жить в Санта-Крус, где жизненная сила студенческого городка - это вечная пульсация, драйв и энергия. Её профессиональная карьера началась с создания дизайна для скейтбордов и сноубордов. Очаровательно красивые женские персонажи на её картинах пронизаны самым что ни на есть бесстрашным чувством неповиновения. Как защитник природы второго поколения, любящий окружающую среду и остро осознающий, что человечество влечёт нашу планету на опасное загрязнение, природа часто вплетается в призрачную тень её образов. Птицы, цветы, растения, бабочки, животные и мифические существа переплетены с символическими символами любви, тайны, поиска души и вечных ценностей. В этих визуальных фантазиях скрываются черепа «Día de los Muertos», милые, но мрачные напоминания о взаимосвязи инь и ян, жизни и смерти. Мультяшные изображения женщин варьируются от портретов до рисунков в полный рост и представляют собой искажённый новый взгляд на изображения, которые мы привыкли видеть. Её неоднозначное искусство напоминает волшебный реализм, где взятый за основу женский образ или животное превращается в нечто невероятное, а порой и вовсе из ряда вон выходящее.
Птицы и пчёлы. Автор: Caia Koopman.
Спасите волков. Автор: Caia Koopman.
Сопоставление традиционных элементов художественного творчества делает эти картины особенно интересными. В один момент ты восхищаешься весёлыми птицами и кроликами в серии работ «Большой год», а в следующий раз твой взгляд устремляется в сторону татуировок на коже и драматического рок-н-ролльного макияжа, которым обладают эти девушки. Это напоминает о женственности, той самой, которую невозможно подвести под одну-единственную определённую черту. Сила и мягкость объединяются, чтобы показать то, что её «подданные» не должны приручать себя только к одному стилю, ведь идеальная женщина - это та, которая представляет себя именно так, как она хочет, без границ.
Позаботься о мире. | Маленькие совы. Автор: Caia Koopman.
Чтобы не случилось, всегда оставайся собой. | Берегите друг друга. Автор: Caia Koopman.
Популярность Купмана проистекает из ослепительных, запутанных сновидений, которые изображают глубоко укоренившиеся темы подсознания, приправленные современной культурой. Женская энергия, наполненная силой и смелостью, сочетается с деликатной элегантностью. Резкое сопоставление, казалось бы, противоположных идей и эмоций является постоянным и отражает непростой баланс, который мы поддерживаем с нашим образом жизни XXI-го века. Технологии сосуществуют с природой. Уязвимость сопровождается силой. Уличная чувственность воплощена в изящных, татуированных причудливых нимфах. Жизнь рука об руку со смертью. Эти фундаментальные аспекты состояния человека, окруженные элементами современной жизни, всё то, что течёт через великолепные образы, являющихся сущностью шедевров Кайи.
Ласточка. Автор: Caia Koopman.
В гармонии с окружающим миром. | Umijoo - главный персонаж новой книги. Автор: Caia Koopman.
В настоящее время, создавая иллюстрированный рассказ о любви, еде и океане, Кайя объединилась с Кассоном Тренором (Casson Trenor), профессиональным активистом по сохранению морской среды. Он вырос на пляже в штате Вашингтон, и в какой-то момент океан сумел проникнуть в его душу. Кассон защищал китов в Антарктике с помощью Sea Shepherd, проводил кампании по реформированию крупных корпораций по производству морепродуктов с помощью Greenpeace, а также создал ряд суши-ресторанов, разработанных на основе принципов осведомленности об океане и внимательного ужина. Его работы были показаны в книгах, документальных фильмах и периодических изданиях по всему миру. Он твёрдо верит, что искусство - это один из самых важных инструментов, который у нас есть, когда речь идёт о том, чтобы научить людей заботиться о нашей Земле.
Встреча с осьминогом. Автор: Caia Koopman.
Амели. Автор: Caia Koopman.
Кайя и Кассон обеспокоены тем, что мировые океаны находятся под угрозой. Перелов, разрушение мест обитания и сброс в море продолжаются в основном без контроля. Чем сильнее давление на океаны, тем сложнее им обеспечить экосистему, необходимую для всего нашего выживания на этой планете. Они хотели бы, чтобы мы заботились о наших океанах и существах, которые живут внутри них. Книга предназначена для детей всех возрастов, включая взрослых, и Кайя надеется, что люди полюбят эту книгу за искусство и за историю, и что родители смогут использовать её как инструмент для обучения любви и уважению к океану.
Марго. Автор: Caia Koopman.
Чайный дракон. Автор: Caia Koopman.
«Я не практикую рисование подводных сцен или морских животных, это сложно и навык должен прийти со временем. К счастью, каждый раз, когда мне нужно научиться рисовать что-то новое, я расту как художник. Наша цель - чтобы наша книга вдохновляла людей и заставляла их глубже заботиться об окружающем мире. Umijoo - главная героиня в книге, и у неё есть собственный момент «пробуждения». Её отец - фантастический повар, они живут на побережье, и она любит есть рыбу, но её отец понимает, что она не ценит животных, которых она ест, и решает отправить её в необычное приключение. Umijoo вначале наивна, но хочет учиться, она любопытна, сострадательна и смела. Она взволнована, когда встречает гигантского осьминога по имени Окатако, школу лосося, и чудовищную, но мудрую старую Рыбу-удильщика, и многих других!», - рассказывает Кайя о новом проекте, в котором она должна нарисовать тридцать иллюстраций, несвойственных ей вовсе.
Пчёлы нуждаются в помощи. Автор: Caia Koopman.
Umijoo. Автор: Caia Koopman.
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