Неприятный запах обуви и как с ним бороться

Неприятный запах обуви — очень распространенная проблема. У всех бывали длинные дни, в которые нужно было много ходить. После такого обувь источает не самый приятных аромат.

Но волноваться нужно не только о запахе, но о бактериях, которые его создают. Ведь они могут стать причиной инфекций. Хорошо, что есть отменный способы с этим бороться.







Мы расскажем, как избавиться от неприятного запаха в обуви и обезопасить себя от бактерий. У большинства все необходимы средства есть дома, даже покупать ничего не придется.



Проблема не редкая и всегда актуальная. Потому способов хватает на любой вкус и кошелек. Сначала стоит сказать, что есть много готовых покупных средств, с помощью которых можно бороться с проблемой. Есть отличные дезодоранты для обуви, которые неплохо справляются с неприятным запахом. Также есть фрешеры, которые имеют также антибактериальные свойства. Думаю, любой магазин бытовой химии порадует тебя ассортиментом.







Однако если ты не хочешь покупать дополнительные средства или просто не поклонник химии, предлагаем домашние альтернативы. С помощью подручных средств можно справиться не хуже.



Уксус — самое эффективное домашнее средство. Чтобы убрать неприятный запах, нужно протереть обувь изнутри смоченным в уксусе бумажным полотенцем.

Чай и кофе

Аптечные средства

Неприятный запах обуви и сода

Затем нужно лишь подождать, пока кроссовки высохнут. Можно сначала насыпать немного соды внутрь обуви, после взбрызнуть уксусом. Выделяемый углекислый газ уничтожит бактерии. Но после такой процедуры лучше всего высушить и проветрить обувь хотя бы сутки.Также можно использовать чай и кофе в качестве фрешера. Чтобы убрать неприятный запах, положи в кроссовки на ночь горсть сухих кофейных зерен. Также хорошо впитывают влагу и запахи чайные пакетики. На утро обувь как новенькая!Аптечные средства хорошо помогут справиться с бактериями. И первое средство в списке, конечно же, спирт. Используй ватный диск, чтобы тщательно протереть всю внутреннюю часть обуви. Также можно использовать хлоргексидин. У него нет такого резкого запаха, а с бактериями он справляется не хуже. После обработки положи обувь в пакет на пару часов. После этого просуши и можно снова в путь.Важно не только убрать запах, но и влагу из обуви. Для этого можно насыпать в кроссовки ложку пищевой соды и оставить на ночь. Утром просто вытряхнуть или убрать пылесосом. Сода поглотит влагу, в которой размножаются бактерии.Также можно насыпать соду в капроновый носок. Этот способ избавит от надобности вытряхивать соду из обуви. Также способностью к впитыванию влаги обладает детская присыпка и активированный уголь.