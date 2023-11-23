Чем прославилась первая женщина-фараон Древнего Египта, о которой молчат учебники истории

Притязания на трон

Слева направо: Статуя Себекнеферу. \ Аменемхет III, отец Себекнеферу.

Фрагмент таблички с изображением божеств, 1981-1952 годы до нашей эры.

Мнения и разногласия: Первая женщина-фараон

Папирус с изображением Клеопатры VII, сидящей на своем троне.

Мернейт — царица из I династии Раннего царства Древнего Египта, имевшая титулы «первая из дам» и «мать царя», одна из первых достоверно известных нам правительниц в мировой истории.

Нитокрис — царица Древнего Египта, правившая приблизительно в 2151-2150 годах до нашей эры (Согласно Манефону последняя из VI династии). \ Фото: estaticos.muyhistoria.es/media.

Изображения Себекнеферу

Слева направо: Бюст Себекнеферу. \ Голова женщины-сфинкса, около 1876-1842 годов до нашей эры.

Царица-крокодил Собекнеферу. \ Фото: stream.org.

Нефрусебек.

Заключение

Нефрусебек (также Себекнеферу) — женщина-фараон Древнего Египта, правившая приблизительно в 1798-1794 годах до нашей эры (последняя из XII династии, Среднее царство). \ Фото: bing.com.