Чем прославилась первая женщина-фараон Древнего Египта, о которой молчат учебники истории

Каждый раз, когда речь заходит о фараонах, в голове тут же всплывают образы Тутанхамона, Рамсеса или, в крайнем случае, Клеопатры. Тем не менее, мало кто знает о том, что Себекнеферу была первой женщиной-фараоном, о которой, к сожалению, не упоминается ни в одном учебнике истории. Она не только самостоятельно правила Древним Египтом, а и была занесена в туринский список царей.
Притязания на трон
Слева направо: Статуя Себекнеферу. \ Аменемхет III, отец Себекнеферу.
Себекнеферу (также Нефрусебек) правила Египтом в 1760-1756 годах до н.э. и была последней царицей двенадцатой династии (1938-1756 годы до н.э.). Её имя означает «красота бога Себека» и связано с богом-крокодилом. Фараоны двенадцатой династии сделали Фаюм своим экономическим и религиозным центром, и именно здесь поклонялись крокодилам и заботились о них.
Как правило в Древнем Египте статус правителя предназначался в основном для мужчин. Фараон считался земным воплощением бога Гора, поэтому неудивительно, что царя наследовал его старший сын. Однако судьбе было угодно, чтобы время от времени эта система давала сбой, и на троне Древнего Египта оказывалась женщина.
Фрагмент таблички с изображением божеств, 1981-1952 годы до нашей эры.
Отцом Себекнеферу был Аменемхет III, но какая из его жён была её матерью до сих пор остаётся загадкой. После смерти отца трон перешёл к её (скорее всего сводному) брату, который к этому времени преуспевал в жизни. Некоторые учёные и историки утверждали, что её брат также был её мужем, но прямых доказательств всему этому нет. Когда её брат умер, не оставив наследника, трон остался пустым. По крови Себекнеферу была ближайшей в очереди на трон и поэтому заняла место своего брата, приняв царские титулы и правила как царица.
Как только она стала фараоном, Себекнеферу прошла обычную церемонию наречения, и ей дали пять имён, которыми пользовались фараоны. Согласно туринскому канону, Себекнеферу царствовала три года и десять месяцев. В нём говорится, что, находясь на троне, она расширила погребальный комплекс Аменемхета III в Хаваре (или Лабиринт, как его назвал Геродот). Там также говорится, что она руководила строительными работами в Гераклеополис Магна.
Мнения и разногласия: Первая женщина-фараон
Папирус с изображением Клеопатры VII, сидящей на своем троне.
Некоторые учёные и историки утверждают, что до Себекнеферу было несколько женщин-фараонов. Одной из самых ранних была Мернейт (первая династия). Считается, что она была женой Уаджи и выступала в качестве регента для своего сына Дена в его ранние годы. Несмотря на то, что регентство давало ей некоторую власть, на самом деле это не делало её самостоятельной правительницей, какой была Нефрусебек.
Ещё одним претендентом на звание первой женщины-фараона является Хенткауэс I (четвёртая династия). Есть также её изображения, на которых она запечатлена в королевских позах и с накладной бородой. Как и Мернейт, она правила, когда её сын Сахура был слишком молод, чтобы править самостоятельно. Её также увековечили в пирамиде Хенткауэс II, но её имя не так и не было помещено в царский картуш.
Мернейт — царица из I династии Раннего царства Древнего Египта, имевшая титулы «первая из дам» и «мать царя», одна из первых достоверно известных нам правительниц в мировой истории.
Ещё одна претендентка на титул первой женщины-фараона была найдена в записях гораздо более позднего времени, написанных египетским историком Манефоном. Он упоминает женщину по имени Нитокрис, которая, как он утверждал, построила третью пирамиду.
Геродот также упоминает женщину по имени Нитокрис. По его словам, чтобы отомстить за царя (своего брата), она жестоко убила сотни египтян. Нитокрис построила подземную камеру, куда она заманила своих жертв на пир. После начала банкета она затопила помещение речной водой, поданной по трубе. Согласно Геродоту, чтобы избежать наказания за это, она покончила с собой. Однако его рассказ не приписывает ей третью пирамиду, как это делает Манефон.
Нитокрис — царица Древнего Египта, правившая приблизительно в 2151-2150 годах до нашей эры (Согласно Манефону последняя из VI династии). \ Фото: estaticos.muyhistoria.es/media.
Тем не менее историки ставят под сомнения утверждения Геродота. Имя Нитокрис — это греческая версия египетского Нитикрети. В туринском списке царей 19-й династии есть свидетельства о правители с таким именем. Это имя также присутствует в папирусе 6-й династии. Изначально многие учёные Древнего Египта думали, что это имя принадлежало великой царице. К сожалению, работа над некоторыми частями папируса показала, что это имя на самом деле является частью титула царя-мужчины Сиптаха. Таким образом только во времена Среднего царства появились чёткие доказательства того, что женщина была самостоятельной правительницей, и ей была Нефрусебек.
Изображения Себекнеферу
Слева направо: Бюст Себекнеферу. \ Голова женщины-сфинкса, около 1876-1842 годов до нашей эры.
Её правление увековечено сегодня в коллекции изображений Себекнеферу. К ним относятся некоторые памятники и артефакты, а также пять статуй и фрагментов из погребального храма Аменемхета III. Существует запись о разливе Нила, а также о скарабеях, тюленях и бусах. Она связывала себя со своим отцом, Аменемхетом III, во многих своих памятниках. Одним из примеров является изображение сереха (по сути, королевского герба), на котором изображён Аменемхет III, протягивающий ей анк. Это, по-видимому, свидетельствует о законности притязаний Себекнеферу на трон (данное изображение было
интерпретировано учёными как совместное правление между отцом и дочерью).
Царица-крокодил Собекнеферу. \ Фото: stream.org.
Некоторые статуи Себекнеферу представляют её в полных королевских регалиях, которые носили мужчины правители, позируя в царских позах. Другие же показывают её - в праздничном плаще сед, а также с необычной короной на голове. По мнению историков этот странный головной убор, возможно, был результатом попытки объединить короны как царя, так и царицы. Статуя находится сегодня в музее Метрополитен в Нью-Йорке.
Нефрусебек.
В Фаюме были обнаружены три статуи без голов, которые, как полагают, принадлежат Нефрусебек. Она также часто изображалась облачённой в мужскую одежду. Тем не менее нет никаких доказательств того, что она пыталась притвориться мужчиной, поскольку Нефрусебек постоянно говорила о себе в женском роде. Существует также версия о том, что, надевая мужскую одежду, она пыталась успокоить тех, кто критиковал её правление как женщины. Но также бытует мнение о том, что Нефрусебек, считая свой собственный пол позором, намеренно облачалась в мужскую одежду. В ответ на эти аргументы группа учёных и историков выдвинули теорию о том, что к такому выбору её подтолкнуло простое желание выглядеть как традиционный фараон, и это, по сути, не имело никакого отношения к её полу. Чтобы придерживаться традиционных аспектов фараона, она была вынуждена придерживаться мужских маркеров, потому что фараоны до неё были только мужчинами.
Заключение
Нефрусебек (также Себекнеферу) — женщина-фараон Древнего Египта, правившая приблизительно в 1798-1794 годах до нашей эры (последняя из XII династии, Среднее царство). \ Фото: bing.com.
К сожалению, место захоронения Себекнеферу неизвестно. По одной из версий её саркофаг может находиться в повреждённом комплексе пирамид, расположенном недалеко от Амеменхата IV в Мазгуне. Сегодня Нефрусебек помнят, как последнего египетского фараона Среднего царства. Она также была последней правительницей до Нового царства, которая фигурировала в списках, найденных в Абидосе и Саккаре. Несмотря на то, что она правила менее четырёх лет, она была первой женщиной-фараоном, которая правила с полным царским титулом и была занесена в туринский список царей.
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