Четвероногие выживальщики: собаки, созданные для приключений

Считается, что первоначально основное назначение собак заключалось в выполнении функций сторожа. По мере одомашнивания было замечено, что помимо защитной функции, собаки также могут быть отличными охотниками, выполнять санитарную роль, служить источником тепла в холодное время, да и вообще всячески повышать шансы на выживание. Именно поэтому многие предпочитают брать с собой в поход четвероногих друзей. В отличие от многих туристов, эти 10 пород собак никогда не жалуются на усталость и сдавливающую обувь, не ноют и всегда готовы к покорению вместе с вами любой дикой местности.









Венгерская короткошерстная легавая (Выжла)

Бордер-колли

Дворняжка

Австралийский хилер

Бернский зенненхунд

Сибирский хаски

Леопардовая собака Катахулы

Португальская водяная собака

Немецкий короткошерстный пойнтер

Лабрадор-ретривер