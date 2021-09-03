Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Eвтушенко
    особенно правда про станки хвалёные Жиллет. Дерьмо полное, стоимость одного лезвия зпаоблачная, а хватает побр...Покупки, которые ...
  • Анна Эржибова
    Для лентяевПокупки, которые ...
  • сергей иванов
    Выходит Маяковский из трактира с девушками и видят пьяный в канаве валяется. Одна из девушек говорит- Володя вот вы п...Тюбик водки, вызо...

Четвероногие выживальщики: собаки, созданные для приключений

Считается, что первоначально основное назначение собак заключалось в выполнении функций сторожа. По мере одомашнивания было замечено, что помимо защитной функции, собаки также могут быть отличными охотниками, выполнять санитарную роль, служить источником тепла в холодное время, да и вообще всячески повышать шансы на выживание. Именно поэтому многие предпочитают брать с собой в поход четвероногих друзей. В отличие от многих туристов, эти 10 пород собак никогда не жалуются на усталость и сдавливающую обувь, не ноют и всегда готовы к покорению вместе с вами любой дикой местности.

Четвероногие выживальщики: собаки, созданные для приключений

Венгерская короткошерстная легавая (Выжла)


Выжла очень выносливая собака. Она хорошо переносит экстремальные погодные условия и отлично двигается по пересеченной местности. Порода легко поддается обучению, все команды схватывает на лету.

Четвероногие выживальщики: собаки, созданные для приключений

Бордер-колли


Является самой умной собакой среди всех пород. Они выносливы и требуют постоянных физических и умственных нагрузок. Порода целый день может находиться в движении. Собаки этой породы никогда не устают и всегда готовы принять участие в спортивных состязаниях, отправиться пасти овец или в дальний поход.

Четвероногие выживальщики: собаки, созданные для приключений

Дворняжка


Самые известные собаки-выживальжики — Белка и Стрелка — были дворняжками.
На беспородных собак выбор пал потому, что они неприхотливы в еде, обладают крепким здоровьем и смекалкой. Дворняги более выносливые, чем породистые собаки и могут сами ухаживать за собой.

Четвероногие выживальщики: собаки, созданные для приключений

Австралийский хилер


Порода берет свое начало от дикой собаки Динго и входит в десятку пород собак с самым высоким уровнем интеллекта. Австралийские хилеры очень крепкие, отличаются отменным здоровьем и выносливостью. Собака любит простор и движение, поэтому может составить вам компанию хоть во время утренней пробежки, хоть в туристическом походе.

Четвероногие выживальщики: собаки, созданные для приключений

Бернский зенненхунд


Прямыми предками бернского зенненхунда были боевые собаки древнеримских легионеров. Пастушеская порода родом из швейцарского кантона Берн обладает врожденным умением искать и загонять пропавший скот. Представители этой породы отличаются смелостью, выносливостью и сообразительностью. Собака всегда готова к нестандартным ситуациям, поэтому ее нередко берут на службу в спасательные отряды, к военным или в пожарную часть.

Четвероногие выживальщики: собаки, созданные для приключений

Сибирский хаски


Порода чрезвычайно выносливая и приспособленная к жизни на природе. Природная миссия хаски – тащить что-то за собой. Она с удовольствием будет тянуть ваш рюкзак, инвентарь и прочую экипировку, а упряжка из нескольких собак не оставит и вас среди бескрайних снежных просторов.

Четвероногие выживальщики: собаки, созданные для приключений

Леопардовая собака Катахулы


Порода с сильно развитыми территориальным и защитническими инстинктами. Они умные, сильные, выносливые. Верный друг и компаньон с легкостью преодолевает любые препятствия. Собаки этой породы с успехом могут охотиться на енотов и белок, а также помогать справляться со строптивыми кабанами.

Четвероногие выживальщики: собаки, созданные для приключений

Португальская водяная собака


Португальские водяные собаки обладают феноменально высоким интеллектом, развитым нюхом и хорошо чувствуют приближение опасности. Порода выводилась специально для работы в воде. Они обожают плавать, находиться в воде и бегать на суше. В отсутствии удочки собака легко сможет поймать для вас рыбу зубами.

Четвероногие выживальщики: собаки, созданные для приключений

Немецкий короткошерстный пойнтер


Охотничья порода с разносторонними способностями: она может работать в поле и в воде. Немецкий короткошерстный пойнтер бесстрашный, преданный и умный. Курцхаары сообразительны и довольно легко поддаются дрессировке. Собака неплохо переносит как высокие, так и низкие температуры.

Четвероногие выживальщики: собаки, созданные для приключений

Лабрадор-ретривер


Изначально порода была выведена как рабочая собака, но со временем начала использоваться в качестве охотника, поводыря и спасателя. Хороший и страстный охотник отлично проявляет соответствующие навыки в охоте на уток и при охоте на некоторые виды дичи, которые любят прятаться в труднодоступных местах. Собаки этой породы всегда готовы к прогулкам, любят воду и не бояться холода.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх