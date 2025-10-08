С нами не соску...
Внутри пяти самых роскошных частных самолетов в мире

Когда дело доходит до полета, существует довольно много способов, чтобы осуществить путешествие с максимальным комфортом. Но давайте посмотрим правде в глаза: ничто не сравнится с частным самолетом.

Не все могут быть миллиардерами и наслаждаться своим личным лайнером, но все могут помечтать. А с помощью этих фотографий сделать это совсем просто — взгляните на пять высококлассных частных самолетов.


Cessna Citation Longitude


Внутри пяти самых роскошных частных самолетов в мире

Cessna Citation Longitude может вместить до 12 человек и стоит 26 млн долларов.

Внутри пяти самых роскошных частных самолетов в мире

В салоне много пространства, уютные кресла и 15 больших иллюминаторов, благодаря чему здесь всегда много естественного света.

Внутри пяти самых роскошных частных самолетов в мире

Самолет поставляется с просторным санузлом.

Airbus ACJ319


Внутри пяти самых роскошных частных самолетов в мире

Airbus является одним из ведущих производителей частных самолетов и располагает различными моделями роскошных личных лайнеров стоимостью от 72 до 110 млн долларов в зависимости от размера.

Цена не включает в себя стоимость оснащения салона.

Внутри пяти самых роскошных частных самолетов в мире

Взгляните на корпоративный самолет Airbus ACJ319, в котором могут комфортно разместиться восемь человек. У него самый высокий и широкий салон среди бизнес-джетов межконтинентальной дальности.

Вы только посмотрите на эти диваны!

Внутри пяти самых роскошных частных самолетов в мире

В широкофюзеляжной версии Airbus VIP есть место для конференц-зала или столовой.

Gulfstream G650


Внутри пяти самых роскошных частных самолетов в мире

За 65 млн долларов вы можете купить Gulfstream G650. У него самый длинный и широкий салон среди всех частных самолетов, присутствующих на рынке.

Внутри пяти самых роскошных частных самолетов в мире

И просторный санузел современного вида.

Внутри пяти самых роскошных частных самолетов в мире

Самолет поставляется с роскошными креслами, которые полностью раскладываются, если вы захотите поспать.

Embraer Lineage 1000E


Внутри пяти самых роскошных частных самолетов в мире

Embraer Lineage 1000E располагает роскошным салоном объемом 280 куб.
метров и стоит около 53 млн долларов.

Внутри пяти самых роскошных частных самолетов в мире

Здесь могут разместиться до пяти больших различных зон с диванами, удобными кожаными креслами и телевизором.

Внутри пяти самых роскошных частных самолетов в мире

В лайнере также есть спальня с большой кроватью и собственным санузлом.

Внутри пяти самых роскошных частных самолетов в мире

А в санузле — душевая кабина.

Boeing 747-8 VIP


Внутри пяти самых роскошных частных самолетов в мире

Частный самолет Boeing 747-8 VIP совершенно потрясающий. В пространстве объемом 135 куб. метров могут свободно разместиться гостиная, офис и столовая.

Внутри пяти самых роскошных частных самолетов в мире

Стоимость лайнера составляет ошеломительные 367 млн долларов без причудливых предметов интерьера.

Внутри пяти самых роскошных частных самолетов в мире

Представьте себе, что вы спите в этой кровати во время путешествия

источник

