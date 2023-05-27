Какие кинжалы называли «божьей милостью», и сколько их насчитывается

Множество кинжалов, которые в литературе объединяют под одним поэтичным названием. /Фото: pikabu.ru

1. Мизерикордия

Оригинальный средневековый клинок милосердия. /Фото: vk.com

Мизерикорд, современная реплика. /Фото: vk.com

2. Рондель

Один из самых известных рыцарских кинжалов. /Фото: proshloe.com

Рондели бургундского стиля. /Фото: proshloe.com

3. «Ушастый кинжал»

Необычный кинжал с занимательной, хоть и малоизвестной историей. /Фото: marozzo.ru

Такая форма навершия просто не могла не обеспечить кинжалу столь говорящее название. /Фото: gknives.ru

4. Чинкведея

Этот кинжал уже сильно отличался от средневековых рыцарских клинков. /Фото: livejournal.com

Чинкведеи были на любой размер и вид. /Фото: pikabu.ru

5. «Гольбейновский» кинжал

Гольбейн образца 1592 года. /Фото: pinterest.ru

История сделала новый виток вокруг судьбы гольбейна, но на этот раз забросила его в Третий рейх. /Фото: vashnozh.ru

6. Стилет

Прямой потомок мизерикордии. /Фото: militaryarms.ru

Стилеты были очень популярны у женщин и шпионов. /Фото: pinterest.ru