Какие кинжалы называли «божьей милостью», и сколько их насчитывается

До появления огнестрельного оружия именно холодное было во главе угла во всех уголках планеты. К примеру, одним из самых распространенных примеров последних наравне с мечами являлись также кинжалы – их различные модификации можно найти в арсенале большинства стран. Однако история их появления не всегда известна доподлинно. Так, например, в документах средневекового периода можно встретить название кинжала «божья милость», который использовался с определенной целью. Только вот в реальности под этим названием может скрываться далеко не один вид кинжалов, а не менее десятка.
Множество кинжалов, которые в литературе объединяют под одним поэтичным названием. /Фото: pikabu.ru
Все дело в том, что в период расцвета рыцарства в Европе появилось оружие, которое называли «мизерикордия» или «божья милость». А все потому, что им наносили последний удар поверженным противникам или тяжелораненым друзьям, чтобы прекратить их страдания. Вот только в реальности, помимо клинка, который в действительности так называли, «кинжалами милосердия» величали едва ли не все типы этого оружия, которое в те времена применяли. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что у многих из них действительно есть ряд сходств и характерных черт.
1. Мизерикордия
Оригинальный средневековый клинок милосердия. /Фото: vk.com
Собственно, кинжал, который стал первопроходцем в этом типе оружия, и носит оригинальное название – «мизерикорд», или «мизерикордия», которое произошло от французского слова misericorde — «милосердие, пощада». Конструктивно представляет собой клинок с узким трёхгранным или ромбовидным сечением. Именно такой легко проникал между составными частями рыцарских доспехов, нанося так называемый «Ку-де-грас» - «Удар милосердия».
Мизерикорд, современная реплика. /Фото: vk.com
Появился мизерикорд на территории Западной Европы в XII столетии, а наибольшую популярность он получил среди членов рыцарского ордена госпитальеров - у них он являлся обязательным элементом вооружения. Эра оригинальных «кинжалов милосердия» стала сходить на нет вместе с отходом в историю самой рыцарской эпохи. Постепенно их место заняли кинжалы с более широким клинком, которые были также пригодными для нанесения рубящих и режущих ударов. Однако их, очевидно, уже по традиции продолжили называть «божьей милостью».
2. Рондель
Один из самых известных рыцарских кинжалов. /Фото: proshloe.com
Первые упоминания этого типа кинжала приходятся на середину XIV столетия. Такое название клинок имеет за счет особой формы навершия рукояти и гарды. Все дело в том, что оба этих элемента выполнялись дисковидной формы, и рука воина между ними как бы зажималась. Диски не давали соскользнуть руке с рукоятки, правда, одновременно с этим это решение ограничивало маневренность фехтования этим оружием. Основной функционал ронделя зачастую определялся как нанесение мощных колющих ударов.
Рондели бургундского стиля. /Фото: proshloe.com
А вот внешний вид клинка ронделя варьировался. Кроме того, довольно часто технология изготовления данного кинжала предусматривала создание цельнолитой детали. Еще одной особенностью ронделя был тот факт, что узкий и гранёный силуэт клинка стал их отличительной чертой куда раньше, чем у баллоков, и даже стилетов. Использовали его в основном как элемент военного снаряжения, однако и в повседневной жизни он мог играть роль своеобразного «идентификатора» статуса своего владельца.
3. «Ушастый кинжал»
Необычный кинжал с занимательной, хоть и малоизвестной историей. /Фото: marozzo.ru
Столь необычное название это оружие получило «в честь» внешнего вида своего навершия – оно выполнялось в форме двух наклонных округлых выступов, что придавало им сходство с ушами. А вот гарды у него фактически отсутствовала. В литературе и других источниках впервые упоминается на рубеже XIV–XV веков. А вот происхождение его доподлинно неизвестно: некоторые специалисты по оружию находят сходство с турецким ятаганом, который пришел в европейских армиях через балканских наёмников – страдиоты, которые этим клинком активно пользовались.
Такая форма навершия просто не могла не обеспечить кинжалу столь говорящее название. /Фото: gknives.ru
Однако реальное родство ятагана и «ушастого кинжала» довольно сомнительно. К тому же, проблематично составить более точные характеристики и отыскать историю этого оружия еще и потому, что он являлся одним из самых малочисленных типов кинжалов, а потому информации о нем также осталось немного. Исключение, правда, составляет конструкция рукояти этого клинка – вот она как раз в тот период была довольно популярной.
4. Чинкведея
Этот кинжал уже сильно отличался от средневековых рыцарских клинков. /Фото: livejournal.com
В отличие от вышеупомянутых типов кинжалов, чинкведея практически не использовалась рыцарями. Зато приобрел славу среди гражданского населения, особенно городского, которые использовали его в повседневной жизни, главным образом, для самозащиты. Чинкведея стала набирать популярность примерно во второй половине XV века, правда, находились в обиходе всего около столетия. Точная причина их исчезновения неизвестна.
Чинкведеи были на любой размер и вид. /Фото: pikabu.ru
Этот тип клинка за свою относительно недолгую историю сумел обзавестись целым рядом отличительных особенностей. В числе них можно выделить: немалый вес, резкое сужение лезвия по направлению от рукоятки, вариативность размеров – от довольно маленьких до таких, которые порой позволяли классифицировать чинкведею как меч. А в германских городах, где кинжал также получил некоторое распространение, он получил еще и примечательное прозвище – «воловий язык».
5. «Гольбейновский» кинжал
Гольбейн образца 1592 года. /Фото: pinterest.ru
«Гольбейновский» кинжал, или просто гольбейн, по сути, представлял собой швейцарскую разновидность средневекового базеларда. Последний, к слову, в различных своих модификациях похожи либо на стилос, либо на уже упомянутую мизерикордию. А свое необычное прозвище кинжал из Швейцарии получил по имени дизайнера эпохи Возрождения - базельского художника Ганса Гольбейна-Младшего. Обычно владельцами этого клинка были дворяне или состоятельные люди, однако использовали его не как элемент военного обмундирования, а в качестве универсального оружия: применяли его и на охоте, и в повседневной жизни.
История сделала новый виток вокруг судьбы гольбейна, но на этот раз забросила его в Третий рейх. /Фото: vashnozh.ru
Интересный факт: в первой половине двадцатого столетия вокруг гольбейна образовался негативный ореол. И инициатором «порчи» репутации этого типа кинжалов оказался, как ни странно, Адольф Гитлер. А все потому, что именно дизайн гольбейна он распорядился взять за основу при производстве холодного оружия для вооружения штурмовых отрядов СС и СА. По этой причине и у современного человека этот кинжал ассоциируется, прежде всего, с самыми жестокими солдатами Третьего рейха.
6. Стилет
Прямой потомок мизерикордии. /Фото: militaryarms.ru
Несмотря на то, что начала XVI столетия – переходный период от эпохи Возрождения к раннему Новому времени – рыцарские традиции давно ушли в историю, однако тонкие кинжалы с гранёным клинком продолжали оставаться популярными. Причем со временем лезвие только сужалось, и в конечном итоге стало напоминать стилос – палочку для письма на воске. Именно это сходство дало название данном типу кинжала – стилето (стилет), который считают прямым «потомком» средневекового «кинжала милосердия», а также прообразом морского кортика.
Стилеты были очень популярны у женщин и шпионов. /Фото: pinterest.ru
Чаще всего такое оружие носили женщины – оно было легким и даже изящным. Однако со временем им стали интересоваться и мужчины. Распространение его с тех времен шло просто семимильными шагами: появившись в Италии, он довольно быстро получил популярность в Испании, Франции и других европейских государствах, вплоть до Туманного Альбиона, а позднее – даже добрался до Америки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и вариаций стилета было несколько: к примеру, в Италии придумали фузетто, а клинок, который использовали для отражения атаки шпаги или рапиры, именовали «даге». Были также стилеты-циркули и комбинированные стилеты.
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