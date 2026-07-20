Идеи для хранения, которые отлично подойдут для маленькой кухни

Главное правило любого интерьера – это уютное пространство и функциональность. Если у вас маленькая кухня, тогда придется обустраивать ее не только с учетом своего вкуса, но и принимать во внимание ее габариты. Для этого нужно использовать удобные органайзеры для хранения.



1. Наддверные держатели

2. Крючки

3. Диспенсер для пакетов

4. Дополнительная столешница

5. Штанга для полотенец

6. Пегборд

7. Полка-столешница

8. Сушилка для посуды на ножках

9. Съёмные полки

10. Фиксаторы

Такие простые наддверные держатели позволят вам хранить все крышки.Именно из-за них возникает беспорядок в любом шкафу, а так они всегда будут на виду и в идеальном порядке.Функциональность крючков доказана многими хозяйками. На кухне их можно применять для хранения разных предметов. Например, на специальной штанге разместить несколько крючков разной длины и использовать для хранения красивых кружек.Если вам знакома проблема пакета с пакетами, значит, вы уже давно думаете о подходящем варианте хранения. Присмотритесь к универсальному диспенсеру, который можно установить как в шкафу, так и на любой стене.Для маленькой кухни станет актуальным современное интерьерное решение – это откиданная столешница. Обычно она размешается над варочной панелью, главное – всегда выключить плитку, чтобы случайно не сжечь поверхность.Чтобы бумажное полотенце было удобно брать, а также рулон не мешал при готовке блюд, советуют разместить практичную штангу. На ней можно хранить и мешки для мусора.Многофункциональный пегборд отлично выручит в условиях маленькой кухни. На этой системе можно размещать практически любые инструменты для приготовления самых разнообразных блюд.Еще одна модная и современная новинка – это дополнительная полка для увеличения рабочей зоны на кухне. Суть системы в том, что в тумбе есть специальный механизм, который легко выдвигается и создает еще одно удобное место.Такая полка решит сразу две проблемы: она полностью помещает посуду для всей семьи и также не нужно каждый раз протирать утварь после мытья. За счет специального выступа вся вода уходит сразу в раковину.Дополнительные полки – это идеальный вариант для маленькой кухни. Чтобы не занимать слишком много места в тумбах и шкафчиках, стоит выбрать съемную полку, которая легко крепится и может широко использоваться в кухне.Удобство фиксаторов в том, что у каждого предмета на полке или в ящике всегда будет свое личное место. Это позволит разобраться с постоянным беспорядком в кухонном гарнитуре.Маленькая кухня выглядит гораздо уютнее и функциональнее, если подойти к обустройству интерьера с умом. Используйте разнообразные варианты для хранения вещей, которые гарантируют порядок и удобство в кухонной зоне.