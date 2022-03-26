Just Do It: Что на самом деле стоит из известным слоганом компании NIKE

Знаменитый слоган Nike.
О том, как появился известнейший слоган JUST DO IT, сделавший NIKE одной из ведущих среди спортивных компаний, рассказал Дэн Виден, совладелец рекламного агентства, который, собственно, и предложил использовать эту фразу в далеком 1988 году. На самом деле, эта емкая и яркая фраза изначально была предсмертными словами, которые сказал серийный убийца перед тем, как его казнили.
Дэн Виден (Dan Wieden), совладелец рекламной компании Wieden+Kennedy из Портленда.
"Я припоминаю мужчину из Портленда, - рассказывает Дэн Виден (Dan Wieden), совладелец рекламной компании Wieden+Kennedy из Портленда. - Он, кажется, вырос в Портленде, там же совершил несколько ограблений, а в Юте убил мужчину и женщину, затем его схватили и приговорили к смерти. Перед казнью его спросили, есть ли ему что сказать, ну и он ответил "Да сделайте уже это ('Let's do it') В таком варианте мне это не понравилось, и я немного изменил фразу до "Просто сделайте это" ('Just do it')."
Гэри Гилмор (Gary Gilmore).
Этим убийцей был Гэри Гилмор (Gary Gilmore). В июле 1976 года он ограбил автозаправку, убив работника. На следующий день он ограбил мотель и убил менеджера, работающего в этом мотеле. Убийца даже не скрывал улик, более того, в мотеле он случайно поранился и оставил кругом свою кровь. Из-за особой жестокости, с которой были сделаны убийства, его приговорили к смерти.
Дэн вспоминает, что владелец Nike отнесся очень скептически к слогану. "Фил Найт сказал "Нам такое дерьмо не надо," - смеется Дэн, - А я ему сказал, мол, доверься мне. В общем, я оказался прав." Слоган оказался очень уместным, ярким и запоминающимся, что помогло сделать бренд узнаваемым. Впервые он появился в рекламе 1988 года.
Тюрьма в Юте, в которой были произнесены знаменитые слова Гэри Гилмора.
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