В чем главные отличия пистолета и револьвера, и что мощнее и лучше

Какие преимущества имеют пистолет и револьвер?/ Фото: kinoreporter.ru
После изобретения первого компактного пистолета у конструкторов сразу возникло желание увеличить его мощность путем многозарядности. Первые образцы пистолетов с колесцовым замком появились еще в начале 16 века, а изделия с ударно-кремневым механизмом – в 18-м. Они имели дульнозарядную конструкцию и могли сделать только один выстрел, после чего нужно было производить перезарядку.
1. Немного истории
Револьвер Кольта/ Фото: militaryarms.ru
Оружейная индустрия постоянно усовершенствовалась. После появления первого ручного огнестрельного оружия стали создаваться двухствольные и многоствольные варианты, которые имели внушительный вес и стоили очень дорого. С целью удешевления пистолетов и снижения их веса конструкторы придумали револьвер. Теперь несколько стволов были заменены вращающимся барабаном с отдельными отсеками для зарядов.
В 19 веке изобрели капсюль и унитарный патрон, что дало старт совершенно новой индустрии – многозарядным револьверам, которые стали отличной альтернативой для однозарядных аналогов и практически вытеснили их. После образования Сэмюелем Кольтом мануфактуры в Патерсоне (США), уже спустя несколько лет были открыты заводы Смитом и Вессоном в Спрингфилде. Европейские оружейники тоже не отставали.
Ближе к 20 веку все узнали о Георге Люгере и Петере Пауле Маузере, которым принадлежат разработки P08, Parabellum и Mauser C96. Пистолеты с самозарядным устройством постепенно вытесняли револьвер, однако не стали полной его заменой. Ведь у каждого варианта есть как сильные стороны, так и недостатки.
2. Как устроены пистолет и револьвер
Внутреннее устройство пистолета/ Фото: historypistols.ru
Чем отличается револьвер от пистолета? Конечно же, методом подачи патронов. Слово «револьвер» в переводе с английского «to revolve» означает «вращать». Так называют оружие с многозарядным поворотным барабаном. У цилиндра есть несколько камор, куда интегрированы патроны – как правило 5 или 7 штук (изредка встречаются модели с большей загрузкой). На момент выстрела следующая камора становится патронником.
Первые прототипы револьверов обладали одинарным УСМ (ударно-спусковым механизмом). Для начала стрельбы приходилось взводить курок. Вскоре их заменили самовзводные варианты с двойным действием УСМ. Именно такой конструкцией обладает подавляющее большинство актуальных моделей револьверов. Здесь нет необходимости предварительно взводить курок.
Схема устройства револьвера/ Фото: proguns.ru
После нажатия на крючок спуска происходит взвод боевой пружины и поворот барабана – все это случается одновременно за счет силы руки стрелка. При этом усилие может достигать 5 кг. Также есть возможность взвода курка предварительно, как в УСМ одинарного действия. Тогда усилие снизится до 2 кг.
3. Сравнение пистолета и револьвера
Револьвер имеет несложное конструктивное исполнение/ Фото: techinsider.ru
Поскольку револьвер обладает простым конструктивным исполнением, требования к точности подгонки снижаются. Соответственно, он неприхотлив к уходу и может работать долго без поломок. Что касается современных пистолетов, то у них очень сложная конструкция, а также высокоточные компоненты. Поэтому, чтобы они работали долго и бесперебойно, нужно соблюдать все требования по обслуживанию, а именно – регулярно чистить их.
Также в случае с пистолетом есть строгие ограничения по качеству зарядов. Если револьвер может вести стрельбу с помощью боеприпасов с разной навеской пороха (главное, чтобы калибр был совместимым), то пистолет имеет сложную автоматику, которая может работать исключительно с конкретным типом патрона. Если он будет иметь меньшую навеску, функционирование автоматики окажется под угрозой. А в случае большей навески появляется риск разрушения затвора.
Что касается эргономики, то в этом плане первенство у пистолетов. Из-за меньшего количества выпирающих деталей извлечь его из кобуры и начать стрельбу намного проще и быстрее. К тому же, у них меньшая общая толщина. Для ношения каждый день пистолеты явно удобнее.
Современные пистолеты имеют максимально обтекаемую форму, что делается для того, чтобы они не цеплялись за одежду при попытке извлечь оружие. В случае с револьверами дела обстоят хуже, т.к. выпирающий барабан и открытый курок часто играют злую шутку, тем более, если владельцу нужно быстро достать оружие и приступить к стрельбе.
Кто-то считает рукоять револьвера более удобной. Возможно, в прошлом так и было, но актуальные модели пистолетов явно лучше лежат в руке. В любом случае, этот вопрос больше субъективный, а вот по удобству использования пистолета спорить бессмысленно. К тому же, он намного легче револьвера.
4. Перезарядка и патроны
Пистолет Ярыгина «Грач» с патронами и магазином/ Фото: rus.team
У патронов для револьвера имеется специальная выступающая часть, которая называется рантом. Ее наличие обеспечивает удерживание гильз в барабане. Патроны нужно заряжать по одному, хотя есть и усовершенствованные модификации с многозарядными барабанами.
Что касается пистолетных магазинов, они заряжаются преждевременно, а заменить пустую обойму на полную – секундное дело. Однако в случае осечки потребуется тратить ценное время, чтобы извлечь застрявший патрон из патронника. Также есть нюанс с нехваткой пороха в патроне.
При таких обстоятельствах самозарядный пистолет не будет иметь достаточно энергии для корректного срабатывания автоматики и выброса стеклянной гильзы. Доставать ее придется вручную. В револьверах такая проблема отсутствует.
Безусловно, создатели револьверов уделяли внимание вопросам удобства для стрелка. Таким образом были изобретены так называемые «ускорители заряжания» – спидлодеры и мунклипы. С помощью последних можно не только быстро зарядить оружие, но и воспользоваться безрантовыми гильзами. Еще существовали револьверы со съемным барабаном, такие как бельгийская модель FN Barracuda.
В любом случае, для перезарядки такого оружия требуется намного больше времени, чем на установку магазина в пистолет.
5. Мощь и емкость барабана/магазина
Револьвер является более мощным оружием, чем пистолет/ Фото: lenta.ru
В плане боевой мощи револьверы превосходят пистолеты. К слову, некоторые владельцы считают ее даже избыточной и заменяют мощные патроны более облегченными и дешевыми. В плане останавливающего действия они тоже впереди. Однако это сопровождается внушительной отдачей. Также если в револьверном барабане может находиться 5, 6 или 7 патронов, то в пистолете их 10, 18 и более.
Безусловно, сделать очевидный вывод по поводу мощности сложно, т.к. все зависит от патрона. И под револьверы, и под пистолеты делаются достаточно мощные боеприпасы. Возьмем для примера пистолет Desert Eagle. Но и «Пустынный орел», и крупнокалиберный револьвер не рассчитаны для серийной стрельбы, т.к. у них колоссальная отдача. Есть десятки историй, когда стрелки получали серьезные травмы и переломы при стрельбе из такого оружия.
«Магнумы» больше расцениваются как инструмент для стрельбы в тире либо для одного выстрела в упор. Подтверждением тому является тот факт, что ни единый мощный пистолет или револьвер до сих пор не находится на вооружении в силовых структурах или вооруженных силах разных стран.
6. Готовность к стрельбе
Подготовка к пистолетному выстрелу занимает больше времени, чем к револьверному/ Фото: kaliber.pro
Важным преимуществом револьвера является тот факт, что его можно носить в заряженном состоянии, не боясь о проседании боевой пружины. Также у владельца появляется возможность нанесения огня противнику без долгих ожиданий.
Подготовка пистолета к выстрелу занимает больше времени, поскольку его нужно предварительно снять с предохранителя, отправить патрон в патронник, на что уходят ценные секунды. А в экстренных случаях это критическая проблема. К тому же, имеется место для человеческого фактора и ошибок.
По поводу скрытности ношения пистолеты лучше. Это связано с их плоской конфигурацией, позволяющей спрятать оружие под одеждой.
7. Обслуживание и уход
Владельцам револьвера нужно ухаживать за каморами барабана/ Фото: guns.allzip.org
Как револьвер, так и пистолет требуют качественного и регулярного обслуживания. Эксперты рекомендуют проводить удаление освинцовки и очистку нагара от пороха после каждой стрельбы.
При этом механические компоненты пистолета более чувствительны к засорениям. Однако в данном случае нужно лишь следить за чистотой ствола, тогда как владельцам револьвера нужно еще и ухаживать за каморами барабана. Сам процесс чистки и смазки (с частичным демонтажем) не сопровождается особыми затратами времени. Если вы любите свое оружие, это еще и станет чем-то ритуальным, наподобие медитации.
8. Поиски гильзы, осечка
При стрельбе из пистолета не исключена осечка/ Фото: practical-shooting.ru
Риск осечки у револьвера практически отсутствует (если только не попасться на бракованный патрон). Но даже если это произойдет, вам потребуется лишь нажать на спусковой крючок, повернуть барабан, взвести курок и повторить выстрел. Таким образом подготовка к новому выстрелу займет долю секунды.
В плане надежности пистолеты безусловно лидируют, однако проблема с осечками до сих пор не решена. Да и в случае застревания патрона придется дергать затвор, чтобы досыпать в патронник второй. А в случае перекоса или деформации гильзы еще и придется воспользоваться специальным инструментом для решения проблемы. А в боевых условиях это может привести к плачевным последствиям.
Так какое оружие лучше: револьвер или пистолет? Смотря по каким характеристикам оценивать. Если речь идет о тренировочной стрельбе в тире, то делать это с помощью пистолета намного проще. Да и попадать по целям из него легче.
По скорострельности и кучности револьверы хуже. Это связано с высоким расположением ствола, а также «длинным» спуском. Однако все минусы револьверы в один миг перекрываются его отличительными качествами: большим сроком службы, безопасностью и готовностью к стрельбе в любой момент. А это очень важно, когда нужно поразить противника в экстренной ситуации.
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