В чем главные отличия пистолета и револьвера, и что мощнее и лучше

Какие преимущества имеют пистолет и револьвер?/ Фото: kinoreporter.ru

1. Немного истории

Револьвер Кольта/ Фото: militaryarms.ru

2. Как устроены пистолет и револьвер

Внутреннее устройство пистолета/ Фото: historypistols.ru

Схема устройства револьвера/ Фото: proguns.ru

3. Сравнение пистолета и револьвера

Револьвер имеет несложное конструктивное исполнение/ Фото: techinsider.ru

4. Перезарядка и патроны

Пистолет Ярыгина «Грач» с патронами и магазином/ Фото: rus.team

5. Мощь и емкость барабана/магазина

Револьвер является более мощным оружием, чем пистолет/ Фото: lenta.ru

6. Готовность к стрельбе

Подготовка к пистолетному выстрелу занимает больше времени, чем к револьверному/ Фото: kaliber.pro

7. Обслуживание и уход

Владельцам револьвера нужно ухаживать за каморами барабана/ Фото: guns.allzip.org

8. Поиски гильзы, осечка

При стрельбе из пистолета не исключена осечка/ Фото: practical-shooting.ru