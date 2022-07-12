Советы, чтобы ягоды клубники не гнили на грядке

Для дачников и огородников лето — пора не только крайне хлопотливая, но и довольно приятная, ведь в это время появляется первый урожай, например, такая долгожданная и любимая многими клубника.



Правда, радость первого и последующего урожаев может быть омрачена некоторыми проблемами. В случае с клубникой это, например, гниль и неравномерное созревание: ягода еще не созрела, а уже поражена гнилью, а значит, увы, несъедобна. Чаще всего проблема заключается в том, что плоды лежат на земле, а кусты плохо проветриваются.







К счастью решить обе эти проблемы можно довольно просто. В случае с проветриванием, в момент когда ягода начинает созревать и «наливаться», вам просто необходимо удалить с куста от 30 до 50 % листвы. Таким образом вы обеспечите к клубнике свободный доступ не только воздуху, но и солнечному свету, которые ускорят созревание и значительно уменьшат вероятность загнивания.







Также не менее важно поднять ягоду с земли, и здесь есть несколько способов. Первый из них — яичные лотки или деревянные дощечки: просто подложите их под ягоды, отделив их таким образом от земли.







Другой способ — использование вот таких колец, которые не только поднимут ягоды над землей, но и «соберут» куст.

Сделать же такие кольца можно и самостоятельно: просто сформируйте из проволоки петлю нужного размера, а затем загните у нее «хвост» так, чтобы он превратился в ножку, которую затем можно будет воткнуть в землю.Также для подвязки можно использовать обыкновенные колготки — это, пожалуй, самый простой и не затратный способ. Из эластичных колготок нарежьте вот такие кольца-резинки.После чего наденьте получившуюся резинку на часть куста, поднимая от земли листву и ягоду, затем сделайте перекрест и обвяжите аналогичным образом вторую часть куста.Теперь вашему клубничному урожаю точно ничего не грозит!А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как при помощи обыкновенных колготок подвязать клубнику так, чтобы она не гнила и быстрее зрела.