Искали Философский камень и писали труды шифрами: 7 занятных фактов об алхимии



Уникальное протонаучное ремесло из далёкого прошлого. /Фото: mentalfloss.com, daily.jstor.org

Алхимия — это уникальное ремесло с которым прочно ассоциируется эпоха Средневековья. Однако обычно её представляют как некое полумифическое искусство, псевдонауку и даже шарлатанство. Вот только она была не просто попыткой достичь откровенно нелепых целей вроде превращения свинца в золото — эксперименты алхимиков оставили огромный след в современной науке. Алхимия — это уникальное ремесло с которым прочно ассоциируется эпоха Средневековья. Однако обычно её представляют как некое полумифическое искусство, псевдонауку и даже шарлатанство. Вот только она была не просто попыткой достичь откровенно нелепых целей вроде превращения свинца в золото — эксперименты алхимиков оставили огромный след в современной науке.

1. Термин «алхимия» восходит к Древнему Египту



Дельта Нила, покрывающаяся зеленью после дождей, вероятно, дала имя алхимии. /Фото: sola-travel.com Дельта Нила, покрывающаяся зеленью после дождей, вероятно, дала имя алхимии. /Фото: sola-travel.com

У слова «алхимия» длинная история: мы унаследовали его от англичан, они - от арабского термина «аль-кимия», а те, в свою очередь, от древнего названия Египта, Хемии, что переводится как «земля черной земли». Так называли дельту Нила, где после сезонных дождей чёрная бесплодная земля как бы оживала, зарастая ярко-зелеными культурами. По мнению учёных, это слово отсылает к основной идее алхимии — любая материя может быть преобразована во что-то большее.

2. Алхимия - это сочетание протонауки, мистики и философии



Изображения из алхимических «Свитков Рипли», где упоминаются мифические существа и философские концепции. /Фото: dpul.princeton.edu Изображения из алхимических «Свитков Рипли», где упоминаются мифические существа и философские концепции. /Фото: dpul.princeton.edu

Алхимию обычно сводят к стереотипному стремлению превратить свинец в золото, но в реальности она была сложным сочетанием оккультизма, натурфилософии, химии и металлообработки. Алхимики пытались найти ответы на ключевые вопросы, такие как «как создаются вещи?», «из чего они сделаны?» и «можно ли превратить одну вещь в другую?», то есть, по сути, это была предтеча официальному научному познанию. К тому же, зародилась она в античном Египте в I веке н.

3. Алхимики действительно искали Философский камень



Полотно Джозефа Райта «Алхимик в поисках философского камня». /Фото: mentalfloss.com

Философский камень на самом деле был ключевым элементом алхимических экспериментов. Считалось, что это вещество способно ускорить превращение материалов, прежде всего, недрагоценных в драгоценные, такие как серебро или золото. В широком понимании Философский камень называли ключом к вечной жизни. К слову, мнение о том что он является ещё не открытым, но реально существующим веществом и толкало алхимиков на массу исследований. Камень они, конечно, не нашли, но их многочисленные эксперименты с металлами, материей и веществами расширили знания человечества о материалах и проложили путь к современному изучению химии.

4. Множество алхимических текстов было утрачено или уничтожено



Рукописи реальных алхимиков дошли до нас в очень малом количестве. /Фото: daily.jstor.org Рукописи реальных алхимиков дошли до нас в очень малом количестве. /Фото: daily.jstor.org

Самые древние алхимические книги были созданы ещё в Египте почти две тысячи лет назад, но из-за таких катастроф, как знаменитый пожар в Александрийской библиотеке, многие из них были утрачены или сильно повреждены. Большая часть древнейших знаний дошла до нас лишь во фрагментах, которые позднее объединяли как попало или просто переписывали неправильно, поэтому информация сохранилась в очень искаженном виде. Это затрудняет её расшифровку, и древние знания, содержащиеся в них, могут быть никогда не раскрыты.

5. Первым известным алхимиком была женщина



Изображение Ванны Марии - аппарата для перегонки пара на водяной бане, названного в честь алхимика Марии Еврейки. /Фото: wikipedia.org Изображение Ванны Марии - аппарата для перегонки пара на водяной бане, названного в честь алхимика Марии Еврейки. /Фото: wikipedia.org

Удивительно, но именно женщина считается самым древним известным алхимиком. Называют её Марией Еврейкой, Марией Коптской или Марией Пророчицей, и она упоминается в трудах Зосима Панопольского - автора самой ранней сохранившейся книге по алхимии, датируемой IV веком н.э. Он называет Марию своей учительницей или «мудрецом», обучаясь по её сочинениям. Жила Мария намного раньше, между I и III веками н.э., но ей принадлежит несколько научных открытий вроде разработки научного оборудования для создания водяной бани в лабораторных условиях.

6. Поздние алхимики работали в условиях строгой секретности



Таблица символов, которыми алхимики шифровали свои работы. /Фото: ru.wikipedia.org Таблица символов, которыми алхимики шифровали свои работы. /Фото: ru.wikipedia.org

Когда алхимия приобрела огромную популярность в Европе в эпоху Возрождения, проблем с работой у алхимиков не было. Но когда в XVI веке стала набирать обороты научная революция, учёные эпохи Просвещения стали считать алхимические методы и эксперименты только шарлатанством. Это не только развело алхимию и химию в разные стороны - мистической философии и научно обоснованной методологии соответственно, но и заставляло алхимиков работать в условиях секретности. Более того, они свои эксперименты и выводы по ним записывали посредством защифрованной символики и аллегорий, что делало их смысл неясным и неточным для всех, кроме них самих - сегодня это тоже здорово мешает понять суть их работы.

7. Алхимикам принадлежит ряд реальных научных открытий



Аппарат для дистилляции, которым пользовались арабские алхимики. /Фото: researchgate.net Аппарат для дистилляции, которым пользовались арабские алхимики. /Фото: researchgate.net

Хотя официальная наука отвергла алхимию довольно давно, историки проследили именно в ней источники целого ряда научных открытий. Прежде всего, их эксперименты заложили основу для эмпирической науки: по информации редакции novate.ru, они сделали огромный вклад в открытие новых сплавов и элементов, таких как фосфор и цинк, разработку методов получения кислот, изобретение множества видов научного оборудования, например, аппарат для дистилляции, и даже создали фундамент для современного научного эксперимента.