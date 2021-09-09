Везение, в которое даже верится с трудом.
Счастливый случай может настигнуть любого из нас внезапно. Для одних это ключи, не упавшие в шахту лифта, для других - плитка шоколада сплошь из орехов, а для третьих - не задевшая их арматура. В этом материале 17 внезапных везунчиков, которым стоит отправиться за лотерейным билетом.
1. В девяносто девяти случаях из ста колесо было бы безнадежно испорчено!
Кажется, этот велосипедист входит в один процент счастливчиков. | Фото: МирТесен.
2. Как будто какая-то сила остановила дерево в сантиметрах от моей машины
По мнению Novate.ru, это - пример редкой удачи! | Фото: МирТесен.
3. Думаю, сегодня стоит купить лотерейный билет!
Тот момент, когда на секунду перестаешь дышать... | Фото: Тролльно.
4. Двести баксов чуть не уплыли в канализационную трубу
В шаге от прощания. | Фото: Тролльно.
5. А ведь у меня даже прививки от столбняка не было...
Аккурат между пальчиков. | Фото: klikabol.com.
6. Буду считать это комплиментом от производителя!
Королевская чипса. | Фото: МирТесен.
7. «Кажется, Вселенная знает о моей любви к мороженому и решила наградить меня!»
Маленький, но очень приятный бонус. | Фото: Fizzl.ru.
8. Тут у человека не просто везение, тут день рождения можно праздновать!
Камешек в окно. | Фото: Reddit.
9. Классическая туалетная трагедия со счастливым концом
Не всякому так везет. | Фото: Intermedia.ge.
10. О, этот фонарный столб такой галантный
Кажется, будто траектория падения была рассчитана до миллиметра. | Фото: Taringa!
11. Опасность буквально зависла в воздухе, но все обошлось
На волосок от смерти. | Фото: Dailymotion.
12. Кто-то сорвал арахисовый джекпот
Максимум орехов. | Фото: Toochee.
13. Когда речь идет о нескольких сантиметрах
Чудом проскочил. | Фото: The Sun.
14. Бельчонок по кличке Счастливчик
Интересно, он сам-то понял, какой участи миновал... | Фото: Posts y noticias.
15. Думаю, у этого человека очень сильный ангел-хранитель
Кого-кого, а этого человека Бог бережет. | Фото: Pinterest.
16. Осталось только придумать, как открыть шкаф...
Тарелки, которые зависли в воздухе. | Фото: Bento.
17. Даже телевидение приехало заснять этот пример несказанной удачи
Счастливый случай - лучше любой страховки! | Фото: Quiznhe.com.
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