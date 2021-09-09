С нами не соскучишься!

7 985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Всё таки своё лучше вкуснее безопаснее,так как я не могу помидоры огурцы в любом виде есть моя сестра каждые три меся...8 противных привы...
  • Анна Эржибова
    Что именно?:)10 повседневных п...
  • Лирина Полесская (Вяткина)
    Забудем все плохое и насладимся радостью жизни ! Спасибо за советы, как это сделать !10 повседневных п...

17 внезапных везунчиков, которым стоит отправиться за лотерейным билетом


Везение, в которое даже верится с трудом.

Везение, в которое даже верится с трудом.

Счастливый случай может настигнуть любого из нас внезапно. Для одних это ключи, не упавшие в шахту лифта, для других - плитка шоколада сплошь из орехов, а для третьих - не задевшая их арматура. В этом материале 17 внезапных везунчиков, которым стоит отправиться за лотерейным билетом.

1. В девяносто девяти случаях из ста колесо было бы безнадежно испорчено!


Кажется, этот велосипедист входит в один процент счастливчиков. | Фото: МирТесен.

Кажется, этот велосипедист входит в один процент счастливчиков. | Фото: МирТесен.

 

2. Как будто какая-то сила остановила дерево в сантиметрах от моей машины


По мнению Novate.ru, это - пример редкой удачи! | Фото: МирТесен.

По мнению Novate.ru, это - пример редкой удачи! | Фото: МирТесен.

 

3. Думаю, сегодня стоит купить лотерейный билет!


Тот момент, когда на секунду перестаешь дышать... | Фото: Тролльно.

Тот момент, когда на секунду перестаешь дышать... | Фото: Тролльно.

 

4. Двести баксов чуть не уплыли в канализационную трубу


В шаге от прощания. | Фото: Тролльно.

В шаге от прощания. | Фото: Тролльно.

 

5. А ведь у меня даже прививки от столбняка не было...


Аккурат между пальчиков. | Фото: klikabol.com.

Аккурат между пальчиков. | Фото: klikabol.com.

 

6. Буду считать это комплиментом от производителя!


 

 
Королевская чипса. | Фото: МирТесен.

Королевская чипса. | Фото: МирТесен.

 

7. «Кажется, Вселенная знает о моей любви к мороженому и решила наградить меня!»


 

 
Маленький, но очень приятный бонус. | Фото: Fizzl.ru.

Маленький, но очень приятный бонус. | Фото: Fizzl.ru.

 

8. Тут у человека не просто везение, тут день рождения можно праздновать!


 

 
Камешек в окно. | Фото: Reddit.

Камешек в окно. | Фото: Reddit.

 

9. Классическая туалетная трагедия со счастливым концом


Не всякому так везет. | Фото: Intermedia.ge.

Не всякому так везет. | Фото: Intermedia.ge.

 

10. О, этот фонарный столб такой галантный


Кажется, будто траектория падения была рассчитана до миллиметра. | Фото: Taringa!

Кажется, будто траектория падения была рассчитана до миллиметра. | Фото: Taringa!

 

11. Опасность буквально зависла в воздухе, но все обошлось


На волосок от смерти. | Фото: Dailymotion.

На волосок от смерти. | Фото: Dailymotion.

 

12. Кто-то сорвал арахисовый джекпот


Максимум орехов. | Фото: Toochee.

Максимум орехов. | Фото: Toochee.

 

13. Когда речь идет о нескольких сантиметрах


Чудом проскочил. | Фото: The Sun.

Чудом проскочил. | Фото: The Sun.

 

14. Бельчонок по кличке Счастливчик


Интересно, он сам-то понял, какой участи миновал... | Фото: Posts y noticias.

Интересно, он сам-то понял, какой участи миновал... | Фото: Posts y noticias.

 

15. Думаю, у этого человека очень сильный ангел-хранитель


Кого-кого, а этого человека Бог бережет. | Фото: Pinterest.

Кого-кого, а этого человека Бог бережет. | Фото: Pinterest.

 

16. Осталось только придумать, как открыть шкаф...


Тарелки, которые зависли в воздухе. | Фото: Bento.

Тарелки, которые зависли в воздухе. | Фото: Bento.

 

17. Даже телевидение приехало заснять этот пример несказанной удачи


Счастливый случай - лучше любой страховки! | Фото: Quiznhe.com.

Счастливый случай - лучше любой страховки! | Фото: Quiznhe.com.

 

Видео-бонус:


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





17 внезапных везунчиков, которым стоит отправиться за лотерейным билетом

И не забудьте:
17 внезапных везунчиков, которым стоит отправиться за лотерейным билетомПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх