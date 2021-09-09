17 внезапных везунчиков, которым стоит отправиться за лотерейным билетом

Везение, в которое даже верится с трудом.

1. В девяносто девяти случаях из ста колесо было бы безнадежно испорчено!

Кажется, этот велосипедист входит в один процент счастливчиков. | Фото: МирТесен.

2. Как будто какая-то сила остановила дерево в сантиметрах от моей машины

По мнению Novate.ru, это - пример редкой удачи! | Фото: МирТесен.

3. Думаю, сегодня стоит купить лотерейный билет!

Тот момент, когда на секунду перестаешь дышать... | Фото: Тролльно.

4. Двести баксов чуть не уплыли в канализационную трубу

В шаге от прощания. | Фото: Тролльно.

5. А ведь у меня даже прививки от столбняка не было...

Аккурат между пальчиков. | Фото: klikabol.com.

6. Буду считать это комплиментом от производителя!

Королевская чипса. | Фото: МирТесен.

7. «Кажется, Вселенная знает о моей любви к мороженому и решила наградить меня!»

Маленький, но очень приятный бонус. | Фото: Fizzl.ru.

8. Тут у человека не просто везение, тут день рождения можно праздновать!

Камешек в окно. | Фото: Reddit.

9. Классическая туалетная трагедия со счастливым концом

Не всякому так везет. | Фото: Intermedia.ge.

10. О, этот фонарный столб такой галантный

Кажется, будто траектория падения была рассчитана до миллиметра. | Фото: Taringa!

11. Опасность буквально зависла в воздухе, но все обошлось

На волосок от смерти. | Фото: Dailymotion.

12. Кто-то сорвал арахисовый джекпот

Максимум орехов. | Фото: Toochee.

13. Когда речь идет о нескольких сантиметрах

Чудом проскочил. | Фото: The Sun.

14. Бельчонок по кличке Счастливчик

Интересно, он сам-то понял, какой участи миновал... | Фото: Posts y noticias.

15. Думаю, у этого человека очень сильный ангел-хранитель

Кого-кого, а этого человека Бог бережет. | Фото: Pinterest.

16. Осталось только придумать, как открыть шкаф...

Тарелки, которые зависли в воздухе. | Фото: Bento.

17. Даже телевидение приехало заснять этот пример несказанной удачи

Счастливый случай - лучше любой страховки! | Фото: Quiznhe.com.

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