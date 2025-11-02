С нами не соску...
Как грамотно обустроить квартиру, если её площадь не больше 30 кв.м.

Большинство современных новостроек предлагают будущим владельцам компактные квартиры. Их главный плюс – выгодная цена, а главный минус – небольшой метраж. Но если грамотно подойти к обустройству квартиры и продумать все детали еще на этапе проектирования, тогда есть все шансы чувствовать себя комфортно даже на ограниченной площади.

Делимся советами, как это сделать.

Как грамотно обустроить квартиру, если её площадь не больше 30 кв.м.

Совет 1: Зонирование перегородками

Как грамотно обустроить квартиру, если её площадь не больше 30 кв.м.
Два варианта перегородок для маленькой квартиры

Чтобы чувствовать себя комфортно в квартире-студии, важно грамотно разделить ее зоны. Рабочее место, спальня, зона отдыха – это все будет находиться в одной комнате, поэтому нужно сделать так, чтобы и визуально, и физически они были отделены друг от друга. Самый популярный способ зонирования – перегородки.

Если вы предпочитаете классические решения, тогда смело отдавайте предпочтение деревянным рейками, которые устанавливаются от пола до потолка с небольшими промежутками. Их главный плюс состоит в том, что они не мешают проникновению солнечного света в ту часть комнаты, которая оказывается отделенной от окна. Кроме того, рейки можно покрасить в любой цвет, благодаря чему они отлично впишутся хоть в скандинавский интерьер, хоть в лофт, хоть в минимализм.

Хочется чего-то оригинального и не такого, как у всех? Тогда обратите внимание на шаттерсы. Традиционно они вешаются на окна с внутренней стороны, однако при желании их можно использовать в качестве ширм и межкомнатных перегородок. Получается интересно и стильно.

Еще один популярный вариант зонирования, который часто можно встретить в дизайнерский проектах – это стеклянные перегородки.
И вот здесь можно разгуляться. В ассортиментах магазинов можно найти варианты с прозрачным и матовым стеклом, литые или в виде раздвижных дверей. Это отличное решение для того, чтобы отделить гостиную от зону готовки и не дать запахам с кухни проникнуть в остальную часть в квартиры. В то же время стоит понимать, что перегородки из стекла мешают нормальной циркуляции воздуха, а для из установки нужны дополнительные инженерные решения.

Совет 2: Подоконник в качестве рабочей зоны

Как грамотно обустроить квартиру, если её площадь не больше 30 кв.м.
Подоконник можно использовать для работы

Если у вас маленькая кухня, увеличьте рабочую площадь за счет подоконника. Объедините его с кухонной столешницей или просто расширьте и используйте в качестве полки. На подоконник можно поставить микроволновку, мультиварку, чайник, кофеварку и прочую бытовую технику, а под ним организовать дополнительное место для хранения (если, конечно, там нет радиатора отопления).

Кстати, использовать подоконник не по назначению можно не только на кухне, но и в любой другой комнате. Например, в гостиной он может стать удобным письменным столом, а в спальне – зоной отдыха (нужно будет лишь постелить мягкий матрас и положить несколько подушек). По бокам или в оконных откосах дизайнеры часы размещают полки для книг и других вещей.

Совет 3: Место над диваном для хранения

Как грамотно обустроить квартиру, если её площадь не больше 30 кв.м.
Шкаф может быть открытым или закрытым

Самая главная проблема, с которой сталкиваются все владельцы маленьких квартир – это недостаток мест для хранения. По этой причине очень важно правильно задействовать каждый квадратный метр, но при этом оставить свободное пространство, чтобы не чувствовать себя в тесной каморке. Звучит сложно, но на практике все просто.

Одно из самых эффективных решений – шкафы под потолком. А чтобы они не нависали и не выглядели слишком массивно, продлите их на всю длину комнаты, в том числе и над диваном. Чтобы сбалансировать интерьер и сделать его более гармоничным, кроме навесных шкафчиков установите вертикальный пенал от пола до потолка. Кстати, такой же прием можно использовать и в спальне. Место в изголовье кровати часто пустует, поэтому смело занимайте его шкафами для хранения.

Совет 4: Откидная кровать-трансформер

Как грамотно обустроить квартиру, если её площадь не больше 30 кв.м.
Кровать «прячется» в шкафу

В маленькой квартире редко получается организовать полноценное спальное место, поэтому многие владельцы предпочитают использовать в качестве кровати диван. Однако хорошо высыпаться на нем – задачка со звездочкой. Как показывает практика, после ежедневного сна на диване могут появиться боли в спине, в шее и другие проблемы со здоровьем. К тому же сон становится тревожным и утром вы не чувствуете себя отдохнувшим. Даже ортопедический матрас не спасает ситуацию.

Но что делать, если для традиционной кровати в комнате просто не хватает места? Обратите внимание на трансмформеры, которые выполняют сразу несколько задач одновременно. Отличное решение – кровать-шкаф. Днем она занимает совсем немного места и выглядит как небольшой шкаф с компактным диваном, а ночью превращается в комфортную постель. Конечно, такая конструкция стоит совсем недешево, но зато это прекрасная инвестиция в ваш комфорт и крепкий сон.

Совет 5: Компактный стол

Как грамотно обустроить квартиру, если её площадь не больше 30 кв.м.
Журнальный столик превращается в обеденный

Если вы живете в квартире один или со второй половинкой, для ежедневного использования вполне хватит компактного стола на кухне, например, откидного. Но что делать, когда в гости придут друзья или родственники? Где их размещать? На этот случай можно предусмотреть:

• складной стол, который в сложенном состоянии будет стоять в кладовке/на балконе/за дверью;
• журнальный столик, который трансформируется в полноценный обеденный стол;
• переносной стол, который в обычной жизни является продолжением кухонного гарнитура, но при необходимости его можно переставлять в любое место квартиры.

Что касается стульев, то они могут быть складными, чтобы вы без проблем смогли повесить их на крючок или просто вынести на балкон, либо в виде табуретов, которые складываются в большой пуфик. Такие решения являются очень удобными и компактными.

Совет 6: Письменный стол на лоджии

Как грамотно обустроить квартиру, если её площадь не больше 30 кв.м.
Кабинет на лоджии – отличное решение

В последние годы работа на удаленке становится все более актуальной, поэтому рабочее место дома может понадобиться каждому. В целом, небольшой рабочий стол можно организовать в любом уголке квартиры, но удобнее всего организовать кабинет на лоджии, чтобы вам никто не мешал. Конечно, лоджию нужно будет утеплить, подобрать подходящую по размеру мебель, сделать освещение, но в итоге вы получите невероятно комфортное рабочее пространство, где сможете с удовольствием проводить время.

Совет 7: Стиральная машина под раковиной

Как грамотно обустроить квартиру, если её площадь не больше 30 кв.м.
Стиральную машину можно спрятать или оставить на виду

Санузлы в маленьких квартирах редко отличаются большой площадью, поэтому во время их обустройства начинается игра в тетрис. Приходится думать, что выбрать – ванную или душевую кабину, повесить зеркало с полками или без них, установить раковину на ножке или купить накладную. Но главный вопрос – куда деть стиральную машину, ведь иногда места нет даже для компактных моделей.

Самый простой вариант, который поможет сэкономить ценные метры – установить прибор под раковину, где она никому не будет мешать, но при этом без проблем справится со своими задачами. Однако здесь важно все рассчитать – высоту, ширину, глубину барабана. Также не забывайте, что для установки над стиральной машиной нужна специальная раковина, в которой сифон находится в задней части.
