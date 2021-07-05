6 инноваций, делающих жизнь комфортнее

1. Sitpack Zen X: компактный переносной стул

Стул Sitpack Zen обеспечит передышку для ног во время любых передвижений: от поездок в горы до концертов на площади. /Фото: crowdwatch.tw

2. Swing Shelf Smart Living: трансформирующийся стол-стеллаж

Если продолжить движение вниз, полки станут вплотную друг к другу и образуют ровную столешницу, если вверх – преобразуются в узкий стеллаж. /Фото: hips.hearstapps.com

3. All-in-One Wireless Automatic Car Tent: тент, палатка и пляжный зонт

Этот инновационный тент делает путешествия и отдых на природе более комфортным. /Фото: cdn.motor1.com

4. Modobag Suitcase Scooter: чемодан-скутер

Зачем самим везти свой багаж, когда можно поехать на нем? /Фото: imagesvc.meredithcorp.io

5. Beam-It-Up: система для хранения под потолком

Хранение под потолком – отличное решение для небольших пространств с высокими потолками. /Фото: cfmoller.com

6. Sweepovac: встроенный кухонный пылесосhttp://navote.ru/?p=23697

С таким устройством не нужен совок и нет необходимости доставать и тащить пылесос в кухню. /Фото: weizter.co.za