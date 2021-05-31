5 знаменитых женщин, о мужьях которых мало известно

Мало кто может вспомнить имена мужчин, которые сопровождали (или продолжают сопровождать) по жизни знаменитых женщин. А они становились для своих жён настоящими ангелами-хранителями, готовыми терпеть женские капризы, иногда даже мириться с их увлечениями только ради возможности быть с той, что когда-то завоевала его сердце. Кто они, мужья известных, знаменитых и даже легендарных женщин?
Мария Каллас
Мария Каллас. / Фото: www.culture.ru
Её жизнь могла бы сложиться совсем по-другому, если бы однажды на пути известной певицы не встретилась её роковая любовь, Аристотель Онассис. Чувства к нему оказали действительно разрушительное действие. А ведь на момент знакомства с миллиардером Мария Каллас была замужем за человеком, который по-настоящему любил оперную диву.
Мария Каллас Джованни Баттиста Менегини. / Фото: www.femmie.ru
Итальянский промышленник Джованни Баттиста Менегини и молодая певица Мария Каллас познакомились в 1947 году. Он был старше её на 27 лет и сразу же отметил, насколько талантлива его новая знакомая. Джованни влюбился в неё едва ли не с первого взгляда и уже через месяц готов был жениться. Обвенчались они спустя почти два года, но вряд ли Мария Каллас испытывала к своему супругу столь же страстные чувства как он.
Мария Каллас Джованни Баттиста Менегини. / Фото: www.pinimg.com
Их брак продлился 10 лет и на протяжении всего этого времени Джованни Баттиста Менегини был для своей молодой супруги верным мужем, заботливым отцом, щедрым инвестором и продюсером. Он закрывал глаза на увлечения Марии Каллас ради возможности быть с ней рядом. Так могло бы продолжаться ещё много лет, если бы в 1959 году она не влюбилась в Аристотеля Онассиса.
Анна Павлова
Анна Павлова. / Фото: www.lib-revda.ru
Талантливая юная балерина Анна Павлова в своё время предпочитала не слушать наставлений своей покровительницы Матильды Кшесинской, которая прочила в любовники своей подопечной великого князя Бориса Владимировича. Анна мечтала о настоящих чувствах и замужестве. И она влюбилась в Виктора Дандре: молодого, красивого аристократа, обходительного и с хорошими манерами.
Анна Павлова и Виктор Дандре. / Фото: www.24smi.org
Злые языки утверждали, будто барон Дандре заключил пари о том, что сможет без труда очаровать юную танцовщицу. Но дело обернулось взаимной любовью. Руку и сердце Анне Павловой возлюбленный не предлагал, но не жалел денег на обустройство жизни балерины: арендовал для неё шикарную квартиру, одаривал драгоценностями, не скупился на наряды и сценические костюмы, и даже нанимал хореографов для работы с любимой женщиной. Впрочем, сама Анна Павлова понимала, что по происхождению она не ровня своему Виктору. Тем не менее, замуж она за него всё же вышла, но спустя несколько лет, когда балерина была уже мировой знаменитостью.
Анна Павлова и Виктор Дандре. / Фото: www.pinterest.ru
После того, как барон Дандре был обвинён в растратах, она оплатила все его долги, помогла выехать из России, и они обвенчались в Лондоне. Свой брак супруги скрывали до конца дней из-за профессии Анны Павловой: считалось, будто настоящий артист должен быть свободен от супружеских уз.
Марлен Дитрих
Марлен Дитрих. / Фото: www.pinterest.ru
Они познакомились во время работы над фильмом «Трагедия любви», где начинающая актриса играла эпизодическую роль, а Рудольф Зибер был ассистентом режиссёра. Несмотря на вспыхнувшие чувства, они смогли стать мужем и женой лишь через год, после окончания срока, назначенного матерью Марлен. В мае 1923 года они стали супругами, а в декабре 1924 на свет появилась их дочь Мария.
Марлен Дитрих и Рудольф Зибер с дочерью. / Фото: www.sueddeutsche.de
Фактически, всего пять лет продлилась их семейная жизнь, однако официально Марлен Дитрих и Рудольф Зибер оставались супругами до конца дней. Их дочь признавалась: отец любил мать всю свою жизнь и готов был на всё ради неё. Марлен Дитрих с лёгкостью заводила новые связи, а затем обрывала их. Но к Рудольфу Зиберу она всегда относилась с теплотой, поддерживала морально и материально.
Маргарет Тэтчер
Маргарет Тэтчер. / Фото: www.independent.co.uk
Дэнис Тэтчер, бизнесмен и бывший военный, с которым Маргарэт Робертс познакомилась в самом начале своей политической карьеры, стал для своей жены не только мужем, но ещё и верным другом. Много лет спустя она скажет о том, что премьер-министры, как правило, обречены на одиночество. Но муж ни разу не позволил «Железной леди» испытать это щемящее чувство. Он во всём и всегда поддерживал свою супругу, создавал для неё комфортные условия и никогда не упрекал за невымытую посуду. Впрочем, его доходов хватало на то, чтобы нанять няню для дочери и сына и домработницу для поддержания дома в чистоте.
Маргарет и Дэнис Тэтчер. / Фото: www.livejournal.com
Дэнис Тэтчер спокойно относился к своему статусу мужа премьер-министра Великобритании. Он гордился успехами своей жены и с иронией реагировал, если его пытались задеть вопросом: «Кто в вашей семье носит брюки?» Маргарет Тэтчер относилась к мужу с глубочайшим уважением и благодарностью, неизменно подчёркивая его важную роль в собственной жизни и политической карьере.
Потеря мужа, скончавшегося в 2003 году от онкологического заболевания, стала для Маргарет Тэтчер серьёзным ударом. Она пережила супруга на десять лет, но её здоровье после его ухода сильно пошатнулось.
Ангела Меркель
Ангела Меркель. / Фото: www.panorama.pub
Первый брак Ангелы Каснер с Ульрихом Меркелем оказался неудачным, зато оставил на память о себе теперь уже известную на весь мир фамилию. Спустя два года после официального развода Ангела Меркель начала встречаться с Иоахимом Зауэром, квантовым химиком. У него, в отличие от супруги, никогда не было политических амбиций, зато в научной деятельности он стал одним из лучших в своей области.
Ангела Меркель и Иоахим Зауэр. / Фото: www.pinterest.ru
Во время первой инаугурации своей супруги Иоахим Зауэр предпочёл не появляться в бундестаге, а впоследствии всячески избегал публичности. Он не давал интервью о своей личной жизни, однако охотно беседовал с журналистами на тему своих научных изысканий. И сегодня Иоахим Зауэр продолжает заниматься наукой, является профессором Берлинского университета, членом Лондонского королевского общества и членом национальной Академии наук. Со временем он смирился со своим статусом мужа канцлера Германии и теперь его можно видеть на некоторых мероприятиях вместе с Ангелой Меркель.
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