Зачем Японцы ставят деревянные дощечки к колесам своих автомобилей

Оказавшись в стране восходящего солнца, можно стать свидетелем достаточно странного зрелища: на некоторых парковках автомобилисты подпирают колеса своих «ласточек» обычным деревянными дощечками или фанерными листами. Нередко в дело идет откровенный хлам и мусор, например, фрагменты разобранной мебели.
На самом деле увидеть подобное можно не только в Японии, но и во многих других азиатских странах, в первую очередь тихоокеанских. Ставя дощечки к колесам, автомобилисты надеются защитить свои транспортные средства. Виной всему как это странно не прозвучит – религиозные воззрения. И нет, дело здесь отнюдь не в попытке оградить машину от злых духов. Дело в бродячих собаках.
Так, например, в Японии буддизм находится на втором месте по распространенности. При этом по числу верующих буддизм и синтоизм в Японии на сегодняшний день соотносятся почти 1 к 1. Суть в том, что буддисты крайне негативно относятся к любому умышленному убийству живых существ. В том числе собак. А потому во многих азиатских странах тихоокеанского региона буддистские монастыри становятся местом паломничества не только людей, но и животных. Собака, в отличие от человека, ни во что возвышенное поверить не может, зато она быстро запоминает, что лысые полуголые мужики с высокой долей вероятности ее не только не прогонят, но еще и накормят. Хуже всего с этим дела обстоят в Таиланде.
Причем же тут автомобили и дощечки? Да все при том, что собаки гадят. И в первую очередь – метят территорию. И здесь в дело вступают тонкости собачьей психологии и физиологии. По какой-то загадочной причине кобели метят место задрав лапу только об перпендикулярные поверхности под углом в 90 градусов. Поэтому автомобильные колеса в азиатских странах имеют самый высокий шанс быть помеченными собакой. Для того, чтобы животные этого не делали, местные жители идут на хитрость: они ставят дощечку, которая образует тупой угол. Удивительно, но к такой поверхности кобели теряют всякий интерес.
