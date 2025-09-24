Интересные факты о Санкт-Петербурге

Я считаю так: если вы не обожаете Санкт-Петербург, значит, вы там просто не были! Я собрал несколько фактов о Петербурге, многие из которых неизвестны даже местным…



В Горном музее города выставлен самый большой кусок малахита в мире. Он был привезен с Урала еще в 1787 году. Масса камня — 1504 килограмма.

Уникальная шахматная партия живыми фигурами была проведена в 1796 году на даче графа Строганова в Новой деревне. Слуги, одетые в средневековые одежды, передвигались в соответствии с ходами партии по желто-зеленому лугу.По наиболее распространенной версии слово «гопник» ведет свою этимологию от аббревиатуры ГОП — Городское общежитие пролетариата в Петрограде, отличавшегося своей сложной криминогенной ситуацией.В первых изданиях знаменитого словаря Ожегова из обозначений жителей городов присутствовало только слово «ленинградец», попавшее в словарь , чтобы отделить от друга слова «ленивый» и «ленинец».В 18 веке нумерация домов была довольно забавной: участки улиц проходящих в разных районах города нумеровались заново с 1 номера. Так, если улица проходила, например, в трех районах, то на ней было три дома с одинаковыми номерами. По приказу Павла I все дома в Петербурге пронумеровали подряд — от 1 и до последнего. Так появились дома с трех и даже четырехзначными номерами.Несмотря на общее представление о допетровских временах, доказанным фактом является то, что на месте исторического центра Санкт-Петербурга при его основании существовало множество поселений (по некоторым данным — около 40), часть из которых была здесь еще до прихода шведов.Тем не менее, в 18 веке совсем недалеко , на территории современного Елагина острова, обитали медведи.С начала и до середины XIX века на улицах Петербурга строго-настрого запрещалось курить. Мостовые, тротуары, а также дома в то время строились в большом количестве из дерева, и нередко из-за брошенного окурка начинался пожар.В 25 раз увеличилась смертность в первый год блокады Ленинграда в сравнении с довоенным временем.Всего за 2 года с 1941 по 1943 численность населения в городе уменьшилось в 5 раз.10% от общей площади города покрыто водой.Малая планета «Ленинград», открытая в 1968 году астрономом Т. М. Смирновой находится в 220 млн. километров от города на Неве.В США есть 15 городов с названием Петербург . Самым большим является Сент-Питерсберг в штате Флорида, на берегу залива Тампа.Кстати в Санкт-Петербурге находится самый глубокий метрополитен в мире. Средняя глубина залегания его станций составляет 70–80 метров! Неудивительно, что в петербургском метро нет открытых станций.Невский проспект — самая теплая часть города. Температурная разница с пригородом летом — на 2–3 градуса; зимой на 10–12 градусов выше.Высота шпиля Адмиралтейства — 72 метра. Кораблик-флюгер на его вершине весит 65 килограмм и покрыт 2 килограммами золота. А стоящий на Исаакиевской площади, памятник Николаю I работы П.Клодта является единственным в мире конным монументом, имеющим всего 2 точки опоры.Михайловский (инженерный) замок имеет со всех четырех сторон архитектурно разные фасады. Задумывалось это с целью достичь гармонии вида замка с окружающей его городской средой.Собрание Эрмитажа насчитывает порядка 3 миллионов экспонатов, размещенных в 350 залах пяти зданий. Чтобы осмотреть всю коллекцию, задерживаясь у каждого экспоната всего 1 минуту, Вам придется потратить 8 лет жизни и пройти более 20 километров. Кстати по статистике, ежедневно по центральной магистрали города — Невскому проспекту проходит около 2 миллионов человек.