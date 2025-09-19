Не по зубам волку и медведю: почему хищники не могут прокусить шкуру росомахи

Шкура росомахи практически неуязвима, прокусить ее не в состоянии ни медведь, ни волк / Фото: vrubcovske.ru

Безбашенный зверек

Этот статус за росомахой закрепился давно, она дает отпор целой волчьей стае, рыси и медведю / Фото: nat-geo.ru

1. Очень густой мех

Мех зверя действительно слишком плотный, настолько, что зубы более крупного и сильного зверя просто не способны добраться до кожи / Фото: cherepah.ru

Зубы более крупного и сильного зверя просто не способны добраться до кожи росомахи / Фото: artfile.ru

2. Эластичность, прочность и большая толщина кожи

Когда на шкуру росомахи оказывается воздействие, она меняет свою форму / Фото: pinterest.ru

Получается, что росомахе даже и не особо больно – легкий дискомфорт, а хищники в этой ситуации бессильны / Фото: zelenvsit.cx.ua

3. Слишком большая шуба

Если посмотреть на росомаху внимательно, то видно, что ее шкура с тела свисает / Фото: usamagazine.ru

Чтобы защититься от хищников, у росомахи найдется множество других способов / Фото: drive2.com