Не по зубам волку и медведю: почему хищники не могут прокусить шкуру росомахи



 

Несмотря на то, что росомаха – это красивый «меховой» зверек без каких-либо наростов, панциря и другого защитного покрытия, ее шкура остается практически неуязвимой. Причем настолько, что прокусить ее не в состоянии ни медведь, ни волк. Она очень прочная и надежно защищает свою хозяйку от опасности.



 
Шкура росомахи практически неуязвима, прокусить ее не в состоянии ни медведь, ни волк / Фото: vrubcovske.ru

Шкура росомахи практически неуязвима, прокусить ее не в состоянии ни медведь, ни волк / Фото: vrubcovske.ru

 

Безбашенный зверек


Этот статус за росомахой закрепился давно, она дает отпор целой волчьей стае, рыси и медведю / Фото: nat-geo.ru

Этот статус за росомахой закрепился давно, она дает отпор целой волчьей стае, рыси и медведю / Фото: nat-geo.ru


 

Этот статус за росомахой закрепился давно. Она дает отпор целой волчьей стае, рыси и медведю. Конечно же, крупные лесные хищники со всей силой хватают ее своими челюстями, вот только укус, который запросто может лишить конечности и жизни любого другого существа, росомаха на себе практически не чувствует. Да и на коже у нее обычно повреждения после такого боя не видны. На самом деле у зверька есть своя защита, трехуровневая, и она достаточно эффективна для выживания в естественной среде с потенциальными врагами.

1. Очень густой мех


Мех зверя действительно слишком плотный, настолько, что зубы более крупного и сильного зверя просто не способны добраться до кожи / Фото: cherepah.ru

Мех зверя действительно слишком плотный, настолько, что зубы более крупного и сильного зверя просто не способны добраться до кожи / Фото: cherepah.ru

 

Мех зверя действительно слишком плотный, настолько, что зубы более крупного и сильного зверя просто не способны добраться до кожи. Именно мех делает укус более мягким и безопасным.

 
Зубы более крупного и сильного зверя просто не способны добраться до кожи росомахи / Фото: artfile.ru

Зубы более крупного и сильного зверя просто не способны добраться до кожи росомахи / Фото: artfile.
ru


 

2. Эластичность, прочность и большая толщина кожи


Когда на шкуру росомахи оказывается воздействие, она меняет свою форму / Фото: pinterest.ru

Когда на шкуру росомахи оказывается воздействие, она меняет свою форму / Фото: pinterest.ru

 

Как и у ряда других зверей, у росомахи шкура не только имеет немалую толщину, но и обладает повышенной прочностью. А вот эластичность ее свойственна не многим. Получается, что сочетание двух показателей, мягкости и прочности, дает определенный эффект. Когда на шкуру оказывается воздействие, она меняет свою форму. После того, как это воздействие прекращается, все возвращается в привычное состояние. То есть, когда хищник хватает зверька зубами, кожа не рвется, а просто прогибается. Получается, что росомахе даже и не особо больно – легкий дискомфорт, а хищники в этой ситуации бессильны.

 
Получается, что росомахе даже и не особо больно – легкий дискомфорт, а хищники в этой ситуации бессильны / Фото: zelenvsit.cx.ua

Получается, что росомахе даже и не особо больно – легкий дискомфорт, а хищники в этой ситуации бессильны / Фото: zelenvsit.cx.ua

 

3. Слишком большая шуба


Если посмотреть на росомаху внимательно, то видно, что ее шкура с тела свисает / Фото: usamagazine.ru

Если посмотреть на росомаху внимательно, то видно, что ее шкура с тела свисает / Фото: usamagazine.ru

 

Если посмотреть на росомаху внимательно, то видно, что ее шкура с тела свисает. Объясняется это тем, что тело хозяина на порядок меньше самой шкуры, а еще оно внутри нее перемещается. Аналогичным свойством не обладает ни один северный лесной житель. Свободно свисающая шкура менее уязвима к любым воздействиям, чем та, которая плотно обтягивает тело.
Чтобы защититься от хищников, у росомахи найдется множество других способов / Фото: drive2.com

Чтобы защититься от хищников, у росомахи найдется множество других способов / Фото: drive2.com

 

И это далеко не все защитные механизмы этого удивительного и красивого зверька. Чтобы защититься от хищников, у росомахи найдется множество других способов.

источник

