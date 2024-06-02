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Антарктида с высоты

Эти удивительные фотографии Антарктиды сделаны при помощи геодезических самолетов в рамках проекта картографирования и мониторинга ледового щита Антарктики Operation IceBridge.

Антарктида с высоты

Проект Operation IceBridge проводится силами НАСА с 2009 года. Благодаря нему можно увидеть снимки Антарктиды с высоты геодезического самолета DC-8.



Антарктида с высоты

Айсберг у берегов Западной Антарктиды. (Фото Mario Tama):

Антарктида с высоты

Антарктида находится на самом юге Земли, центр Антарктиды примерно совпадает с южным географическим полюсом. Антарктиду омывают воды Атлантического, Индийского и Тихого океанов, иногда неофициально выделяемые в отдельный Южный океан. (Фото Mario Tama):

Антарктида с высоты

Помимо полюса холода, в Антарктиде располагаются точки самой низкой относительной влажности воздуха, самого сильного и продолжительного ветра и самой интенсивной солнечной радиации. (Фото Mario Tama):

Антарктида с высоты

Антарктида — самый высокий континент Земли. Средняя высота поверхности континента над уровнем моря составляет более 2000 м, а в центре континента достигает 4000 метров. Бо́льшую часть этой высоты составляет постоянный ледниковый покров континента. (Фото Mario Tama):

Антарктида с высоты

Спутниковая фотография Антарктиды.

Антарктида с высоты

Бо́льшую часть этой высоты составляет постоянный ледниковый покров континента, под которым скрыт континентальный рельеф и лишь 0,3 % (около 40 тыс. кв. км) её площади свободны ото льда — в основном в Западной Антарктиде и Трансантарктических горах. (Фото Mario Tama):

Антарктида с высоты

Горы поднимаются у берегов Западной Антарктиды. Западная часть состоит из группы гористых островов, соединённых между собой льдом. На тихоокеанском побережье расположены Антарктические Анды, высота которых превышает 4000 м; самая высокая точка континента — 4892 м. (Фото Mario Tama):

Антарктида с высоты

Антарктический ледяной щит является крупнейшим на нашей планете и превосходит ближайший по размеру гренландский ледниковый покров по площади приблизительно в 10 раз. В нём сосредоточено ~30 млн куб.км льда, то есть 90 % всех льдов суши. (Фото Mario Tama):

Антарктида с высоты

Ледниковый покров в Антарктиде содержит около 80 % всех пресных вод планеты; если он полностью растает, уровень Мирового океана повысится почти на 60 метров (для сравнения: если бы растаял гренландский ледяной щит, уровень океана бы повысился всего на 8 метров). (Фото Mario Tama):

Антарктида с высоты

Исследователи проекта Operation IceBridge внутри геодезического самолета. (Фото Mario Tama):

Антарктида с высоты

Новообразованной лед плавает у берегов Западной Антарктиды. (Фото Mario Tama):

Антарктида с высоты

Средняя толщина слоя льда Антарктиды — 2500—2800 м, достигающая максимального значения в некоторых районах Восточной Антарктиды — 4800 м. (Фото Mario Tama):

Антарктида с высоты

По словам академика Владимира Михайловича Котлякова, ледниковый покров материка образовался не позднее чем 5 миллионов лет назад, но, что более вероятно, 30-35 миллионов лет назад. (Фото Mario Tama):

Антарктида с высоты

Огромных размеров айсберг. Местные айсберги – они рекордных размеров, значительно превосходят размеры айсбергов выводных ледников Гренландии; так, например, в 2000 году от шельфового ледника Росса откололся наибольший известный на данный момент (2005 год) айсберг B-15 площадью свыше 10 тыс. кв. км. (Фото Mario Tama):

Антарктида с высоты

Антарктида отличается крайне суровым холодным климатом. В Восточной Антарктиде на советской антарктической станции «Восток» 21 июля 1983 года зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле за всю историю метеорологических измерений: 89,2 градуса ниже нуля. Район считается полюсом холода Земли.

9 декабря 2013 года на конференции Американского геофизического союза группа американских исследователей сообщила о том, что 10 августа 2010 года температура воздуха в одной из точек Антарктиды опускалась до −93,2 °С. (Фото NASA | Michael Studinger):

Антарктида с высоты

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