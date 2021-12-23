Чем полезны сало, кетчуп и мороженое: 7 «вредных» продуктов, которые на самом деле приносят пользу

О пользе картофеля, кетчупа, сала и другой «вредной» еды.

1. Сало: сила и крепкий иммунитет

Сало: сила и крепкий иммунитет.

Важно помнить, что оптимальная доза сала составляет 10-15 гр в сутки, а для тех, кто активно тренируется – 40-50 гр.

2. Кетчуп: красивая кожа и здоровое сердце

Кетчуп: красивая кожа и здоровое сердце.

Рекомендуется покупать кетчуп в стеклянной бутылке. В этом случае гораздо выше вероятность того, что это будет качественный товар, в состав которого входят томатная паста, уксус, специи и больше ничего лишнего.

3. Картофель: здоровые сосуды

Картофель: здоровые сосуды.

Необходимо соблюдать важное правило – есть картошку лучше всего с оливковым маслом. Оно снижает гликемический индекс картофеля и лишние килограммы становятся не страшны.

4. Мороженое: хорошая фигура и отличное настроение

Мороженое: хорошая фигура и отличное настроение.

Главное выбирать качественное мороженое без растительных масел и искусственных добавок. Такой продукт можно спокойно употреблять 3-4 раза в неделю без риска нанести вред своей фигуре и здоровью.

5. Кофе: высокая работоспособность и крепкое здоровье

Кофе: высокая работоспособность и крепкое здоровье.

Щепотка соли, добавленная в кофе, придаст напитку особенный неповторимый вкус. Но не стоит наслаждаться кофе перед сном из-за вероятной бессонницы и излишней возбудимости. Считается, что употребление одной чашки ароматного напитка в день полностью безопасно для человеческого организма, а три чашки помогут испытать полный спектр полезных качеств кофе.

6. Яйца: острая память и зоркий взгляд

Яйца: острая память и зоркий взгляд.

Медицинские исследования подтверждают, что употребление 3-5 яиц в неделю будет полезным для здоровых людей и не нанесет им никакого вреда.

7. Шоколад: на волне позитива

Шоколад: на волне позитива.

Один только аромат шоколада оказывает благотворное влияние на психику человека. И даже тем, кто отчаянно следит за своей фигурой, 2-3 шоколадные конфеты в день ничего не испортят, зато удовольствия доставят – море!

И в заключение...