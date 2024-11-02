2 способа борьбы с тлёй на огурцах

Опытные дачники обязательно включают в план мероприятий по уходу за огородными растениями профилактические и лечебные обработки от болезней и паразитирующих на них насекомых.

Основными огуречными вредителями, чаще всего причиняющими вред растениям в условиях открытого грунта, считаются бахчевые тли. Если пропустить момент их поселения на ваших грядках, то можно лишиться большей части урожая сочных огурцов.

Признаки поражения корнишонов тлями

Три способа борьбы с тлями на тыквенных овощах

Зольно-мыльный настой

Первый признак того, что ваши огурцы страдают от тлей, – скручивание верхних листовых пластин краями внутрь и деформация верхушечных точек роста. Если развернуть такие листья, то на обратной стороне можно обнаружить скопление черно-коричневых насекомых и липкий налет (падь – продукт жизнедеятельности насекомых, которым питаются муравьи).Междоузлия на пораженных вредителями саженцах укорачиваются, а прирост новых побегов полностью останавливается. Главная опасность присутствия тлей на огурцах – прокалывание молодых побегов и листьев для извлечения растительных соков, которыми и питаются взрослые особи и их личинки. Поскольку растения тратят все силы на борьбу с насекомыми, то процессы формирования новых завязей полностью блокируются.Быстро распространяющиеся колонии прожорливых тлей способны в короткие сроки уничтожить все корнишоны на грядке, если не предпринимать никаких шагов. За теплое время года тли могут производить до 17 поколений. Кроме того вредители зачастую переносят вирусные болезни, вылечить от которых огурцы на стадии активного плодоношения практически не представляется возможным.1. Избавиться от насекомых можно несколькими способами. Самый простой и быстрый путь – опрыскать посадки раствором современных инсектицидов, например, «Актара», «Кинмикс», «Инта-вир», «Командор» или «Актелик». Однако сбор плодов с обработанных ядохимикатами растений можно будет начать, в лучшем случае, через 3 недели, иначе наличия токсических веществ в мякоти корнишонов не избежать.2. Второй вариант – обработать огуречные плети раствором современных биологических инсектицидов («Фитоверм», «Битоксибациллин», «Энтобактерин», «Стрела» и пр.), относящихся к безопасным для растений, человека, опыляющих насекомых и домашних животных продуктам. Их активные компоненты разрушается за 5 дней, по прошествии которых можно смело начинать сбор урожая.3. Ну и самый безопасный способ избавиться от тлей на огурцах – использовать домашние средства, приготовленные на основе натуральных продуктов и аптечных составов. Чаще всего в растворах против паразитов присутствуют следующие компоненты – хозяйственное мыло, растительное масло, древесная и травная зола, нашатырный спирт. Вот лишь два популярных народных рецепта по минимизации присутствия тлей на огуречных плантациях.Для уничтожения тлей готовят крепкий настой растительной золы. Для этого 2,5 кг просеянного пепла заливают ведром горячей воды (температура около 80°C) и настаивают на протяжении 2 суток, периодически перемешивая деревянной палкой. В отфильтрованный настой добавляют 40 г натертого на крупной терке хозяйственного мыла (72%), предварительно растворенного в половине стакана горячей воды.Перелитой в садовый распылитель жидкостью обрабатывают огуречные плети, особое внимание уделяя обратной части листьев. Процедуру повторяют несколько раз подряд с интервалом в 2-3 дня до полного уничтожения опасных насекомых. Кроме того, что данный раствор обладает мощными инсектицидными свойствами, он является эффективной некорневой подкормкой огурцов, обеспечивающей саженцы дополнительными порциями солей калия, фосфора, а также кальцием и ценными микроэлементами.Раствор аммиакаНа ведро воды вам потребуется 50 мл нашатырного спирта (раствор аммиака водный 10%), 3 ст. л. подсолнечного масла и 5 ст. л. жидкого зеленого или хозяйственного мыла. Все компоненты растворяют в 10 л тепловатой воды, предварительно отстоянной во избежание присутствия хлора.После орошения огуречных плетей раствором нашатыря с постным маслом и мылом листовые пластины покрываются масляной пленкой, сковывающей движения насекомых и блокирующей поступление кислорода. Через 2-3 дня большая часть насекомых умирает. Обработка посадок этим средством улучшает азотное питание кустов, так как аммиак является полноценным источником азота, быстро впитывающегося через листья.По отзывам бывалых дачников, максимального эффекта в борьбе с вредителями можно достичь, чередуя обработки огурцов зольно-мыльным настоем и раствором нашатырного спирта. Интервал между опрыскиваниями обычно составляет 2-4 дня, в зависимости от количества вредителей на ваших растениях.Применение раствора нашатыря и зольно-мыльного настоя допустимо на всех стадиях плодоношения. После опрыскивания посадок к сбору плодов можно приступать на следующий день. Перед процедурой рекомендуется сорвать все присутствующие плоды.Пусть ваши урожаи огурцов в текущем сезоне будут рекордными!