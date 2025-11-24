С нами не соску...
Важные упражнения для вашего тела, согласно ученым Гарварда

Думаете, сложный марафон — лучший способ быстро прокачать все тело? Эксперты Медицинской школы Гарварда считают иначе. Вместо тяжелых постоянных тренировок, оказывающих, помимо всего прочего, негативное воздействие и на суставы, и на нервную систему, доктор Лин Ху предлагает целых пять более продвинутых методов тренировок.

Каждый из них приводит к быстрой потере веса и формированию крепкого мышечного корсета — попробуйте сами! Упражнения для вашего тела, согласно ученым Гарварда

Плавание


Считайте плавание идеальной тренировкой тела. Работают абсолютно все мышцы. Плавание повышает сердечный ритм и даже защищает мозг от возрастных изменений. Регулярные тренировки по 30-45 минут помогают бороться с депрессией, уменьшают стресс и формируют по-настоящему атлетическую фигуру. Упражнения для вашего тела, согласно ученым Гарварда

Тай-чи


Китайское боевое искусство тай-чи-цюань сочетает в себе ряд изящных, плавных движений — своего рода подвижная медитация. Упражнение выполняется медленно и осторожно с высокой степенью фокусировки, и особое внимание уделяется глубокому дыханию. Поскольку практикующие могут работать каждый в своем собственном темпе, тай-чи подходит для любого возраста. Упражнения для вашего тела, согласно ученым Гарварда

Силовая тренировка


Тренировки с отягощением развивают синхронную связь мозга и мышц. Занимайтесь три раза в неделю и о депрессии можно будет просто забыть — повышенная выработка гормонов поможет вам чувствовать себя постоянно бодрым. Крис Джордан, физиолог, советует не пренебрегать и высокоинтервальными тренировками, которые одновременно развивают и силу, и выносливость. Упражнения для вашего тела, согласно ученым Гарварда

Бег


Самый обычный бег оказывает существенное позитивное влияние на работу тела и мозга.
Тридцатиминутная утренняя пробежка заряжает энергией на день вперед, вечером же позволяет сбросить скопившееся за день напряжение. Экспериментальное исследование, проведенное на людях, страдающих от депрессивных расстройств, показало, что трехразовая беговая тренировка за неделю значительно повышает уровень содержания дофамина в крови, снижая в то же время уровень кортизола, гормона стресса. Упражнения для вашего тела, согласно ученым Гарварда

Упражнения Кегеля


Не нужно смеяться. Упражнения Кегеля важны как для мужчин, так и для женщин, потому что они помогают укрепить группу мышц, обычно называемых «тазовым полом». С возрастом эти мышцы начинают слабеть, что ведет к целому перечню неприятных последствий. Врачи Гарварда уверяют: регулярное повторение упражнений Кегеля будет поддерживать вас в тонусе очень долго.

источник

