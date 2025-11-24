Важные упражнения для вашего тела, согласно ученым Гарварда

Думаете, сложный марафон — лучший способ быстро прокачать все тело? Эксперты Медицинской школы Гарварда считают иначе. Вместо тяжелых постоянных тренировок, оказывающих, помимо всего прочего, негативное воздействие и на суставы, и на нервную систему, доктор Лин Ху предлагает целых пять более продвинутых методов тренировок.
Плавание
Считайте плавание идеальной тренировкой тела. Работают абсолютно все мышцы. Плавание повышает сердечный ритм и даже защищает мозг от возрастных изменений. Регулярные тренировки по 30-45 минут помогают бороться с депрессией, уменьшают стресс и формируют по-настоящему атлетическую фигуру.
Тай-чи
Китайское боевое искусство тай-чи-цюань сочетает в себе ряд изящных, плавных движений — своего рода подвижная медитация. Упражнение выполняется медленно и осторожно с высокой степенью фокусировки, и особое внимание уделяется глубокому дыханию. Поскольку практикующие могут работать каждый в своем собственном темпе, тай-чи подходит для любого возраста.
Силовая тренировка
Тренировки с отягощением развивают синхронную связь мозга и мышц. Занимайтесь три раза в неделю и о депрессии можно будет просто забыть — повышенная выработка гормонов поможет вам чувствовать себя постоянно бодрым. Крис Джордан, физиолог, советует не пренебрегать и высокоинтервальными тренировками, которые одновременно развивают и силу, и выносливость.
Бег
Самый обычный бег оказывает существенное позитивное влияние на работу тела и мозга.. Экспериментальное исследование, проведенное на людях, страдающих от депрессивных расстройств, показало, что трехразовая беговая тренировка за неделю значительно повышает уровень содержания дофамина в крови, снижая в то же время уровень кортизола, гормона стресса.
Упражнения Кегеля
Не нужно смеяться. Упражнения Кегеля важны как для мужчин, так и для женщин, потому что они помогают укрепить группу мышц, обычно называемых «тазовым полом». С возрастом эти мышцы начинают слабеть, что ведет к целому перечню неприятных последствий. Врачи Гарварда уверяют: регулярное повторение упражнений Кегеля будет поддерживать вас в тонусе очень долго.
