Лучшие места в Праге, где любят проводить время местные жители

Прага – потрясающий по красоте город. Сами жители любят отдыхать, не покидая пределы этого прекрасного города. Примечательно, что в городе полно необычных мест для отдыха, которые стали любимыми не только гостями, но и коренными жителями. Оказывается, в Праге даже есть собственный «Мулен Руж». Нравы здесь царят свободные, но это только привлекает любопытных туристов.

Riegrovy Sady


Прага — это прежде всего город красивых видов. Литосферные плиты и время подарили местности, в которой расположена столица Чешской Республики, невероятный рельеф. Холмы расширяют город, делают его пространство объемным. Поэтому местные жители любят собираться там, где повыше, и наслаждаться видом на красные крыши и острые пики башен.
Таких мест действительно много: например, холм Петршин, откуда собор Святого Вита протыкает небо, а неподалеку возвышается уменьшенная копия Эйфелевой башни. Но главным местом для созерцания закатов считается склон в Риегровых садах. Это парк, куда люди приходят выпить пива или вина, выгулять друг друга или любимую собаку и, конечно, в тысячный раз восхититься панорамой. На подходах к парку есть магазинчики с продуктами, а в самих садах — бар и пивной дворик. Обязательно прихватите с собой покрывало.

Бар U Trojského koně


«У тройского коня» (не путать с троянским) — это бар, галерея, открытая площадка для творчества, театр, кинотеатр и место встреч приятных людей. Все это под открытым небом. Расположен на берегу Влтавы в районе Троя, недалеко от пражского зоопарка (куда, к слову, местные жители покупают абонементы на год, чтобы несколько раз в месяц проведывать белых медведей, слонов и других обитателей). Запомните название «Тройский конь» — и вы точно не ошибетесь, когда будете его искать: деревянного коня высотой десять метров пропустит только слепой. На месте можно заказать домашний лимонад, пиво, вино или что-то покрепче, чтобы расслабиться после прогулки. Если засидитесь, попросите хозяина заведения вызвать вам такси, так как добираться до центра не так уж близко.
Не поленитесь посмотреть на то, как рядом на реке тренируются спортсмены: там оборудован коридор преград, искусственно создающий горное течение для байдарочников.

Ресторан La Casa


Чешская кухня стоит на трех китах: пиво, кнедлик, свинина. Если питаться этим набором каждый день по нескольку раз, высока вероятность получить заворот кишок. Немудрено, что сами чехи уже давно стали уходить от своих традиционных блюд в сторону более простой и легкой кухни. В этой тенденции есть два направления: итальянская кухня и бургеры. Поговорим о первом. В это сложно поверить, но и в Чехии можно попробовать вкусную еду, приготовленную из итальянских продуктов по итальянским рецептам. Поэтому если традиционные туристические варианты уже не лезут, смело отправляйтесь в ресторан La Casa за средиземноморским ужином в уютной атмосфере. В будние дни заведение пользуется особой популярностью у офисных работников, которые приходят туда обедать (обычно цена набора «суп + второе» не превышает 150 крон).

Кинотеатр Výletní kino Smíchov


В Праге очень много театральных площадок и кинотеатров. Спектакль или фильм можно посмотреть в любом районе города. Есть и залы, билеты в которые нужно покупать за несколько месяцев. В теплое время открываются кинотеатры под открытым небом. Самый популярный среди таких — Výletní kino Smíchov. Его зрители смотрят киноленты на берегу Влтавы с видом на знаменитые пражские пряничные домики. Показы проходят на английском языке. В выходные дни лучше приходить заранее, чтобы купить билеты, пропустить несколько бокалов пива в местном баре и насладиться панорамой.

Набережная Naplavka


В Чехии нет моря, поэтому атмосферу приморской набережной пражане компенсировали пространством Наплавка у Влтавы. Это излюбленное место местной молодежи. На километровом участке открыты концертные площадки и бары, баржи и корабли, в которых танцуют и обедают. Для тех, кто до утра гуляет в пятницу, в субботу открывается фермерский рынок, на котором можно подзарядиться витаминами с чешских плантаций. С октября по апрель на одном из судов открывается сауна. Пар там не самый сильный и веников нет, но вид на город из стеклянной парной завораживает. Будьте готовы к тому, что в Чехии мужчины и женщины парятся в одном помещении. Чаще всего — голые.

Рынок Farmářský trh Jiřího z Poděbrad


Мода на здоровое питание, вегетарианство и сыроедение набирает обороты и в Чехии. В Праге открывается все больше магазинчиков, пекарен и кафе, где используются только местные продукты. Огромной популярностью пользуются фермерские рынки, работающие в разных районах города. Ближайший к центру находится на площади Jiřího z Poděbrad. Свежие продукты из округи привозят каждую среду, четверг, пятницу и субботу к восьми утра. Приходить к открытию не обязательно — ближе к десяти часам можно не только купить овощи, рыбу, колбасы, сыры и выпечку, но и попробовать что-то из уличной еды, выпить пива из неизвестной пивоварни и попробовать вино из моравских погребов. Средний чек такого обеда на двоих составит 200-400 крон.

Бар Pivní Klub 300


В Праге очень легко отличить туристическое место от того, где часто бывают местные. Эта разница кроется в двух главных параметрах: удаленность от достопримечательности и наличие меню на разных языках. В баре Pivní Klub 300 меню на чешском языке, так что туристов здесь ждут не в первую очередь. Пражане приходят сюда попробовать новый сорт пива и просто встретиться со старыми друзьями. Хозяин заведения, он же бармен, всегда приветлив и с радостью подробно расскажет о каждом сорте пива, который есть в ассортименте. В качестве закуски попробуйте маринованный сыр nakládaný hermelín.

Парк Průhonice


Пробки — это не про Прагу. В этом городе автомобильное сообщение продумано на ура. Сеть общественного транспорта покрывает весь город, поэтому многие автомобилисты пользуются знаменитыми еще с советских времен красными трамваями. Но в пятницу вечером добраться из центра в удаленный район становится сложнее. После работы местные загружают в машины велосипеды, ролики, лыжи или сноуборды и уезжают за город. Те, кто не может позволить себе два дня отдыха, отправляются на дневной тур. Самое близкое место для однодневной поездки — парк Пругонице, расположенный сразу за чертой города. Вход платный — символические 60 крон за природу, свежий воздух и красивейший замок. В парке есть несколько маршрутов для прогулок от 1-2 до 10 километров.

Cross Club


Клуб Cross — это место, где проходят впечатляющие андеграундные вечеринки. Хозяин и его команда буквально повернуты на стимпанке, что отразилось в придуманном ими космическом интерьере заведения. Это не то место, куда можно пойти с девушкой в поисках романтики, — сюда идут потеть. Все местные любители хардкора и панка наизусть знают расписание концертов и вечеринок. Но даже те, кто далек от этих направлений, захаживают в Cross Club, чтобы просто посмотреть на происходящее.

Cabaret Darling


Прагу часто называют вторым Амстердамом вовсе не за схожую архитектуру и водные каналы, а за весьма свободные нравы в сфере развлечений для взрослых. Вечером на Вацлавской площади много темнокожих ребят, которых не нужно пугаться: они лишь приглашают прохожих заглянуть на огонек в клуб. Но если местные и решаются сходить куда-то, то идут в Darling. Этот пражский «Мулен Руж» известен зрелищными шоу-программами, ангельской красоты танцовщицами и не самыми демократичными ценами на напитки — нужно внимательно смотреть в меню, прежде чем сделать заказ. Улица, на которой расположен клуб, уже много лет знаменита своими ночными заведениями, где пражане кутят каждую ночь.

