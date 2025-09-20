Лучшие места в Праге, где любят проводить время местные жители

Прага – потрясающий по красоте город. Сами жители любят отдыхать, не покидая пределы этого прекрасного города. Примечательно, что в городе полно необычных мест для отдыха, которые стали любимыми не только гостями, но и коренными жителями. Оказывается, в Праге даже есть собственный «Мулен Руж». Нравы здесь царят свободные, но это только привлекает любопытных туристов.
Riegrovy Sady
Прага — это прежде всего город красивых видов. Литосферные плиты и время подарили местности, в которой расположена столица Чешской Республики, невероятный рельеф. Холмы расширяют город, делают его пространство объемным. Поэтому местные жители любят собираться там, где повыше, и наслаждаться видом на красные крыши и острые пики башен.например, холм Петршин, откуда собор Святого Вита протыкает небо, а неподалеку возвышается уменьшенная копия Эйфелевой башни. Но главным местом для созерцания закатов считается склон в Риегровых садах. Это парк, куда люди приходят выпить пива или вина, выгулять друг друга или любимую собаку и, конечно, в тысячный раз восхититься панорамой. На подходах к парку есть магазинчики с продуктами, а в самих садах — бар и пивной дворик. Обязательно прихватите с собой покрывало.
Бар U Trojského koně
«У тройского коня» (не путать с троянским) — это бар, галерея, открытая площадка для творчества, театр, кинотеатр и место встреч приятных людей. Все это под открытым небом. Расположен на берегу Влтавы в районе Троя, недалеко от пражского зоопарка (куда, к слову, местные жители покупают абонементы на год, чтобы несколько раз в месяц проведывать белых медведей, слонов и других обитателей). Запомните название «Тройский конь» — и вы точно не ошибетесь, когда будете его искать: деревянного коня высотой десять метров пропустит только слепой. На месте можно заказать домашний лимонад, пиво, вино или что-то покрепче, чтобы расслабиться после прогулки. Если засидитесь, попросите хозяина заведения вызвать вам такси, так как добираться до центра не так уж близко.
Ресторан La Casa
Чешская кухня стоит на трех китах: пиво, кнедлик, свинина. Если питаться этим набором каждый день по нескольку раз, высока вероятность получить заворот кишок. Немудрено, что сами чехи уже давно стали уходить от своих традиционных блюд в сторону более простой и легкой кухни. В этой тенденции есть два направления: итальянская кухня и бургеры. Поговорим о первом. В это сложно поверить, но и в Чехии можно попробовать вкусную еду, приготовленную из итальянских продуктов по итальянским рецептам. Поэтому если традиционные туристические варианты уже не лезут, смело отправляйтесь в ресторан La Casa за средиземноморским ужином в уютной атмосфере. В будние дни заведение пользуется особой популярностью у офисных работников, которые приходят туда обедать (обычно цена набора «суп + второе» не превышает 150 крон).
Кинотеатр Výletní kino Smíchov
В Праге очень много театральных площадок и кинотеатров. Спектакль или фильм можно посмотреть в любом районе города. Есть и залы, билеты в которые нужно покупать за несколько месяцев. В теплое время открываются кинотеатры под открытым небом. Самый популярный среди таких — Výletní kino Smíchov. Его зрители смотрят киноленты на берегу Влтавы с видом на знаменитые пражские пряничные домики. Показы проходят на английском языке. В выходные дни лучше приходить заранее, чтобы купить билеты, пропустить несколько бокалов пива в местном баре и насладиться панорамой.
Набережная Naplavka
В Чехии нет моря, поэтому атмосферу приморской набережной пражане компенсировали пространством Наплавка у Влтавы. Это излюбленное место местной молодежи. На километровом участке открыты концертные площадки и бары, баржи и корабли, в которых танцуют и обедают. Для тех, кто до утра гуляет в пятницу, в субботу открывается фермерский рынок, на котором можно подзарядиться витаминами с чешских плантаций. С октября по апрель на одном из судов открывается сауна. Пар там не самый сильный и веников нет, но вид на город из стеклянной парной завораживает. Будьте готовы к тому, что в Чехии мужчины и женщины парятся в одном помещении. Чаще всего — голые.
Рынок Farmářský trh Jiřího z Poděbrad
Мода на здоровое питание, вегетарианство и сыроедение набирает обороты и в Чехии. В Праге открывается все больше магазинчиков, пекарен и кафе, где используются только местные продукты. Огромной популярностью пользуются фермерские рынки, работающие в разных районах города. Ближайший к центру находится на площади Jiřího z Poděbrad. Свежие продукты из округи привозят каждую среду, четверг, пятницу и субботу к восьми утра. Приходить к открытию не обязательно — ближе к десяти часам можно не только купить овощи, рыбу, колбасы, сыры и выпечку, но и попробовать что-то из уличной еды, выпить пива из неизвестной пивоварни и попробовать вино из моравских погребов. Средний чек такого обеда на двоих составит 200-400 крон.
Бар Pivní Klub 300
В Праге очень легко отличить туристическое место от того, где часто бывают местные. Эта разница кроется в двух главных параметрах: удаленность от достопримечательности и наличие меню на разных языках. В баре Pivní Klub 300 меню на чешском языке, так что туристов здесь ждут не в первую очередь. Пражане приходят сюда попробовать новый сорт пива и просто встретиться со старыми друзьями. Хозяин заведения, он же бармен, всегда приветлив и с радостью подробно расскажет о каждом сорте пива, который есть в ассортименте. В качестве закуски попробуйте маринованный сыр nakládaný hermelín.
Парк Průhonice
Пробки — это не про Прагу. В этом городе автомобильное сообщение продумано на ура. Сеть общественного транспорта покрывает весь город, поэтому многие автомобилисты пользуются знаменитыми еще с советских времен красными трамваями. Но в пятницу вечером добраться из центра в удаленный район становится сложнее. После работы местные загружают в машины велосипеды, ролики, лыжи или сноуборды и уезжают за город. Те, кто не может позволить себе два дня отдыха, отправляются на дневной тур. Самое близкое место для однодневной поездки — парк Пругонице, расположенный сразу за чертой города. Вход платный — символические 60 крон за природу, свежий воздух и красивейший замок. В парке есть несколько маршрутов для прогулок от 1-2 до 10 километров.
Cross Club
Клуб Cross — это место, где проходят впечатляющие андеграундные вечеринки. Хозяин и его команда буквально повернуты на стимпанке, что отразилось в придуманном ими космическом интерьере заведения. Это не то место, куда можно пойти с девушкой в поисках романтики, — сюда идут потеть. Все местные любители хардкора и панка наизусть знают расписание концертов и вечеринок. Но даже те, кто далек от этих направлений, захаживают в Cross Club, чтобы просто посмотреть на происходящее.
Cabaret Darling
Прагу часто называют вторым Амстердамом вовсе не за схожую архитектуру и водные каналы, а за весьма свободные нравы в сфере развлечений для взрослых. Вечером на Вацлавской площади много темнокожих ребят, которых не нужно пугаться: они лишь приглашают прохожих заглянуть на огонек в клуб. Но если местные и решаются сходить куда-то, то идут в Darling. Этот пражский «Мулен Руж» известен зрелищными шоу-программами, ангельской красоты танцовщицами и не самыми демократичными ценами на напитки — нужно внимательно смотреть в меню, прежде чем сделать заказ. Улица, на которой расположен клуб, уже много лет знаменита своими ночными заведениями, где пражане кутят каждую ночь.
