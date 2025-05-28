5 знаменитых доспехов из разных уголков планеты, которые вошли в историю

Люди, кажется, воевали всегда, и поэтому постоянно искали способы защититься от вражеского оружия. Во все эпохи в любом регионе придумывали самые разные варианты защитного обмундирования. Но есть такие, которые оставили свой, особый след в эволюции военного дела. Вашему вниманию пятёрка знаменитых доспехов из разных уголков планеты, которые вошли в историю.
1. Броня Дендры
Современные реплики древних микенских доспехов. /Фото: techinsider.ru
Один из самых древних вариантов защиты для бойцов нашли в 1960 году во время археологической экспедиции, которая работала около греческой деревушки под названием Дендра - в её честь обнаруженная броня и стала известна современным людям. Изучение доспехов показывает, что она относится к приблизительно 15 столетию до нашей эры, то есть, она относится к микенской эпохе.
Доспехи представляет собой конструкцию из более десятка крупных бронзовых пластин разного размера, которые объединяются между собой ремешками. К слову, площадь этой брони довольно велика, чтобы закрыть всё туловище и ноги до колен, а несколько дополнительных элементов защищали руки и ноги выше стопы. Правда, не все историки считают, что эти доспехи использовались для боя, а всё потому, что их нашли без единого следа, которые бы доказывали их эксплуатацию в бою. Поэтому, возможно, они играли лишь церемониальную роль.
2. Доспехи Тутанхамона
Реставрированный доспех Тутанхамона (слева) и изображение фараона Рамсеса ІІ в таком же доспехе (справа). /Фото: warspot.ru
Обнаружение гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона было само по себе революцией в археологии.были сделаны на заказ специально для молодого правителя, а его традиционно обучали солдатским премудростям.
Броня интересна тем, что она сделана из кожи и больше похожа на крепкую тунику, так как на неё нашиты тысячи одинаковых лоскутов сыромятной кожи, причём частично они прикреплялись внахлёст - довольно распространённая практика для неметаллической брони древних эпохи. Правда, учитывая молодость и болезни Тутанхамона, историки сомневаются, что она хотя бы раз надевался для битвы - зато, по информации редакции novate.ru, в гробницах фараонов находили росписи, где они были изображены в такой же броне во время охоты.
3. Китайская «Рыбья чешуя»
Современные учёные изучают аутентичную броню (слева) и статуя хранителя китайской династии Мин в одном из видов доспеха «Рыбья чешуя». /Фото: livescience.com, wikipedia.org
На другом конце планеты, в Китае, также производили доспехи, по технологии напоминающие броню древнеегипетского фараона. Сходства проявляются, прежде всего, в том, что они также состоят из сшитых кожаных чешуек, которые частично перекрывают одна другую. По мнению современных исследователей, древние азиаты вдохновились на создание подобной брони от рыбьей чешуи. К тому же, такой вариант обмундирования можно назвать самым приемлемым для тамошнего ландшафта и климата.
4. «Lorica squamata» из Сербии (1700 лет)
Фрагмент аутентичного доспеха, найденного в Сербии (справа) и исторический реконструктор в реплике брони «lorica squamata». /Фото: livescience.com, vk.com
Пожалуй, самым известным в истории типом брони, похожей на чешую, является древнеримский вариант. В научной среде его знают как «lorica squamata», что с латинского языка, собственно, так и переводится - «чешуйчатая броня». Один из наиболее сохранившихся оригинальных образцов нашли во время археологической экспедиции в сербском форте Тимакум Минус, который около двух тысяч лет назад строили именно древние римляне.
Справедливости ради, наиболее популярным вариантом брони римских солдат в современной массовой культуре есть другой - lorica segmentata, то есть, сочленённая броня, однако в реальности единого стандарта в империи не было - в разных регионах могли надевать разные доспехи. К тому же, lorica squamata отлично показывали себя как удобная броня, в которой было легко двигаться. А вот для историков она примечательна тем, что, по их мнению, именно эти латы, вероятнее всего, носили старшие чины древнеримского войска.
5. Доспехи Ёрой из Японии (700 лет)
Реальный доспех - дар основателя сёгуната Асикага (слева) и изображение японского самурая в броне Ёрой. /Фото: metmuseum.org, de.wikipedia.org
Разные, но очень интересные доспехи были и в истории самых известных азиатских воинов - самураев. Однако есть наиболее известный вариант «ō-yoroi», или ёрой - этот термин в японском языке обозначает «большие доспехи». Конструкция из металлических и кожаных деталей, которые ещё и расписывали узорами, пользовались спросом у всадников, а ещё были важной частью родового наследства династий японских самураев.
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