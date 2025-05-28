5 знаменитых доспехов из разных уголков планеты, которые вошли в историю

1. Броня Дендры

Современные реплики древних микенских доспехов. /Фото: techinsider.ru

2. Доспехи Тутанхамона

Реставрированный доспех Тутанхамона (слева) и изображение фараона Рамсеса ІІ в таком же доспехе (справа). /Фото: warspot.ru

3. Китайская «Рыбья чешуя»

Современные учёные изучают аутентичную броню (слева) и статуя хранителя китайской династии Мин в одном из видов доспеха «Рыбья чешуя». /Фото: livescience.com, wikipedia.org

4. «Lorica squamata» из Сербии (1700 лет)

Фрагмент аутентичного доспеха, найденного в Сербии (справа) и исторический реконструктор в реплике брони «lorica squamata». /Фото: livescience.com, vk.com

5. Доспехи Ёрой из Японии (700 лет)

Реальный доспех - дар основателя сёгуната Асикага (слева) и изображение японского самурая в броне Ёрой. /Фото: metmuseum.org, de.wikipedia.org