6 нестандартных бытовых решений

Сложно представить хоть одну кухню без губки для мытья посуды. Она является незаменимой помощницей каждой хозяюшки. С ее помощью дом сияет чистотой. Но, оказывается, опытные хозяюшки могут использовать ее не только по прямому назначению.







Для чего стоит замораживать губки для мытья посуды? Как создать на кухне приятный аромат с ее помощью? Чем следует чистить губку для мытья посуды, чтобы избавить её от бактерий? Обо всем этом вы узнаете из нашей сегодняшней статьи.





1. Заморозка поможет перевозке продуктов!

2. Ароматерапия на вашей кухне!

3. Выбираем губку для мытья посуды правильно!

4. Чистим губку без бытовой химии!

5. Моем микроволновую печь быстро и эффективно!

6. Больше никакой ржавчины в шланге душа!

Губка легко заменит хладагент!Если вам необходимо перевезти продукты в замороженном виде, то вам точно понадобится хладагент. Но не стоит покупать его ради одной поездки. Ведь вы совершенно точно можете сделать его самостоятельно.Все, что вам потребуется, — это губка для мытья посуды. Намочите ее как следует, чтобы она упитала побольше воды. После чего поместите в полиэтиленовый пакет и отправьте на ночь в морозильную камеру. Перед самым выездом разместите пару таких губок рядом с замороженными продуктами, и они точно доедут до места в нужном виде.Губка распространит аромат по всей кухне!Аромат на кухне создаёт особую уютную атмосферу. Но не стоит покупать арома-лампу. Ведь есть другой способ, гораздо бюджетнее.Вас вновь выручит губка для мытья посуды. Следует капнуть на неё пару капель эфирного масла, и аромат разнесется по всей кухне. Помимо этого, такое действие позволит предотвратить появления бактерий на вашей губке.Губка с дырочками — самая эффективная!Губки для посуды для многих — лишь расходный материал. Мало кто задумывался, что от выбора формы губки зависит ее эффективность. Но мы точно знаем, какую губку стоит приобрести для дома.В следующий раз, при покупке губки для мытья посуды отдайте предпочтение той, что выглядит как сыр. То есть по всей ее поверхности расположены маленькие дырочки. Именно такая губка способна обеспечить более тщательное и эффективное мытьё посуды при небольшом расходе моющего средства.Уксус отлично дезинфицирует губку!Губка для мытья посуды — настоящий рассадник для бактерий. Даже если внешне она все ещё выглядит как новая, стоит регулярно чистить ее от грибка. Но лучше всего делать это без агрессивной бытовой химии. К счастью, мы точно знаем, что нужно делать.В миску необходимо разместить губку и залить ее столовым уксусом. Необходимо, чтобы уксус покрывал губку полностью. Подождите пять минут и достаньте губку. Выжмите ее как следует. После чего оставьте сушиться. Такой способ позволит очистить губку от всех бактерий и не позволит образоваться грибку.Микроволновка отмоется легко и просто!Микроволновка — одно из самых грязных мест на кухне. Все ей пользуются на постоянной основе. Но мало кто, сразу после использования удаляет частички жира и грязи. Из-за этого образуется налёт, который достаточно сложно отмыть. Но мы точно знаем, что нужно делать.Возьмите губку для посуды и капните на неё немного моющего средства. Разместите губку со средством в микроволновой печи и включите ее на три минуты. За это время налет понемногу начнёт отходить от стенок, а разогретая губка гораздо эффективнее уберёт его остатки. Таким образом, за несколько минут вы полностью отмоете свою микроволновку.Моем шланг душа с помощью губки!Шланг для душа очень сложно прочистить изнутри. А ведь там постоянно скапливается грязь и образовывается ржавчина. Но есть один проверенный годами способ, который быстро избавит ваш шланг для душа от грязи.Отрежьте небольшой кусочек губки для мытья посуды. Скрутите его в цилиндр и вставьте в шланг. Закрутите шланг и включите большой напор горячей воды. Под давлением она буквально вытолкнет всю грязь из шланга наружу. Такое простое действие позволит почистить душ за пару минут.