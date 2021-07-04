10 продуктов, которые можно хранить в морозилке неприлично долго

1. Сыр

Сыр можно хранить тремя способами. / Фото: Sovkusom.ru

2. Молоко

Молоко нужно хранить в стеклянной или пластиковой таре. / Фото: Umniki.online

3. Маринованное мясо

Маринованное мясо можно хранить в морозилке достаточно долго. / Фото: gdehranit.ru

4. Хлеб

Перед заморозкой хлеб нужно порезать. / Фото: nastroy.net

5. Мука

Теплые и сухие условия хранения противопоказаны муке. / Фото: News.unipack.ru

6. Зелень

Зелень нужно разделить на порции перед тем, как класть в морозилку. / Фото: Ogorod.mirtesen.ru

7. Рис

Вареный рис прекрасно себя чувствует в морозилке. / Фото: pinterest.ru

8. Яйца

Яйца можно замораживать только предварительно разбив. / Фото: Zen.yandex.com

9. Выпечка

Торт можно хранить в в морозилке сутки. / Фото: liebherr.com

10. Овощи и фрукты

Овощи фрукты лучше не хранить целыми. / Фото: polsov.com