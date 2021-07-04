10 продуктов, которые можно хранить в морозилке неприлично долго

Оказывается, некоторые продукты можно на протяжении большого количества времени хранить в морозилке, и абсолютно не переживать об их сохранности. И речь сейчас идет не только о мясе и полуфабрикатах. Novate. ru составил для вас список продуктов, которые могут быть подвержены глубокой заморозке, и радовать вас не только в первые дни после покупки, но и на протяжении всего года.
Настало время разрушить все известные нам стереотипы о морозильной камере и еде, которая обычно там хранится. Убирайте подальше замороженное мясо, пельмени, и освобождайте место для тех продуктов, которые раньше вы даже не представляли в морозилке. Поверьте, от длительного пребывания в холодильнике, их польза и вкусовые качества не изменятся.
1. Сыр
Сыр можно хранить тремя способами. / Фото: Sovkusom.ru
Чтобы продлить срок хранения любимого сыра до полугода (!), просто положите его в морозилку. Низкая температура убережет его от быстрой порчи и поможет наслаждаться вкусом любимого продукта неприлично долго. Для того, чтобы сыр на протяжении долгого времени не терял свои полезные свойства, определитесь с тем, в каком виде вы его хотите хранить.
1. Если вы купили большую головку сыра по акции и желаете заморозить ее целиком, не разрезая на небольшие кусочки, снимите оригинальную упаковку. Вместо нее замотайте молочный продукт в пищевую пленку либо кулинарную фольгу.
2. Еще один вариант – сразу нарезать сыр кусочками. Таким образом, если к вам неожиданно придут гости, вы сможете сразу подать продукт на стол, не тратя время на его нарезку. Очень важно обезопасить ломтики сыра от того, чтобы они не слиплись. Для этого воспользуйтесь следующим лайфхаком: добавьте в контейнер для заморозки немного крахмала или муки. Чайной ложки будет достаточно.
3. Если вы привыкли использовать сыр для приготовления пиццы или мяса по-французски, целесообразно будет сразу натереть его. Перед тем, как положить продукт в морозилку, расфасуйте его по пакетам для удобства дальнейшего использования.
2. Молоко
Молоко нужно хранить в стеклянной или пластиковой таре. / Фото: Umniki.online
Многие люди часто сталкивались с такой проблемой: если молоко хранится в закрытой упаковке, то оно свободно может пролежать несколько недель и не испортиться. Но как только вы его открываете, добавляете, например, в кофе, а затем снова ставите в холодильник, оно сразу превращается в кефир.
Чтобы избежать такого исхода, перелейте оставшееся молоко в пластиковую или стеклянную бутылку. Если ваш выбор пал на второй вариант, помните, что стены стеклянной тары слишком хрупкие, и при расширении жидкости могут просто лопнуть. Предотвратить это можно следующим образом: просто на наполняйте бутылку доверху – оставьте немного свободного места.
3. Маринованное мясо
Маринованное мясо можно хранить в морозилке достаточно долго. / Фото: gdehranit.ru
Часто погода портит все планы и не позволяет выбраться на долгожданный пикник. Если дождь застал вас внезапно, и вы остались без вылазки на природу, но с замаринованным мясом, не торопитесь отправлять его на сковороду. Можно просто положить его в пакет для заморозки и убрать в морозильную камеру. В таком состоянии оно вполне сможет пролежать до следующего солнечного денька и не испортиться.
4. Хлеб
Перед заморозкой хлеб нужно порезать. / Фото: nastroy.net
Если вы едите хлеб очень редко и держите его скорее для гостей, чем для себя, храните его в морозилке. Там он не зачерствеет и сможет «прийти на помощь» в любой момент. Перед тем, как отправлять продукт в камеру, разрежьте его на кусочки и положите в пакет.
Обратите внимание: Размораживать хлеб нужно заранее, при комнатной температуре. Если он нужен срочно, отправьте продукт в духовку. А вот про микроволновую печь можно сразу забыть – там хлеб быстро зачерствеет, и вам останется лишь выбросить его в мусорное ведро.
5. Мука
Теплые и сухие условия хранения противопоказаны муке. / Фото: News.unipack.ru
Наверное, многие из вас сейчас приподняли брови в немом вопросе, ведь большинство хозяек хранят муку в кухонном шкафчике. Но мало кто учитывает, что теплые и сухие условия противопоказаны этому продукту, так как повышается риск появления в нем различных насекомых. Предотвратить такой исход поможет морозильная камера. Однако следует помнить, что бумажный пакет не подходит для хранения, так как пропускает воздух и влагу. Самым лучшим вариантом станет пластиковый контейнер. Перед тем, как отправлять муку в морозилку, подержите ее в холодильнике двое суток, чтобы она «адаптировалась» к непривычным условиям.
6. Зелень
Зелень нужно разделить на порции перед тем, как класть в морозилку. / Фото: Ogorod.mirtesen.ru
В зелени содержится большое количество витаминов и полезных микроэлементов, что особо важно для организма в зимний период. Если вы привыкли добавлять петрушку, укроп, кинзу в блюда не только летом, необходимо позаботиться об их правильном хранении. Конечно, можно поставить ее в стакан с водой, но так вы сможете выиграть максимум два-три дня, потом зелень завянет. Вариант с сушкой также отпадает, ведь в этом случае она теряет практически все вкусовые качества, оставляя лишь запах. Остается только заморозка. Мелко нарежьте зелень, разделите на порции, положите на противень, укрыв ее сверху бумагой для выпечки, и заморозьте. После этого смело можете расфасовать ее по вакуумным пакетам и наслаждаться вкусом в любой подходящий момент.
7. Рис
Вареный рис прекрасно себя чувствует в морозилке. / Фото: pinterest.ru
Как правило, рис варится долго, и очень сложно уследить, чтобы он не превратился в клейкую массу. Чтобы каждый раз не испытывать нервы на крепость, сварите сразу большое риса, разделите на нужные порции и заморозьте. В качестве емкостей для хранения выбирайте контейнеры либо пакеты для заморозки.
8. Яйца
Яйца можно замораживать только предварительно разбив. / Фото: Zen.yandex.com
Вы, наверное, не поверите, однако яйца могут храниться в морозилке до одного года! Однако, это возможно лишь в том случае, если вы разобьете их и поместите желток с белком в пластиковую тару. А вот хранить яйца в скорлупе в морозилке категорически нельзя – жидкость при заморозке расширяется, стенки не выдерживают давления и яйцо «трещит по швам».
9. Выпечка
Торт можно хранить в в морозилке сутки. / Фото: liebherr.com
В морозилке можно хранить не только сырое тесто, но и готовую выпечку. Однако, приготовьтесь к тому, что срок хранения булочек, печенья и прочих кондитерских изделий намного меньше, чем у других продуктов. Например, торты и пироги можно держать в морозилке на протяжении суток – за это время они станут мягче и приобретут насыщенный вкус. Что касается печенья, то оно будет оставаться свежим примерно месяц, но лишь в том случае, если завернуть его в пищевую пленку. А вот коржи являются лидерами в этом вопросе – их можно хранить три месяца.
10. Овощи и фрукты
Овощи фрукты лучше не хранить целыми. / Фото: polsov.com
Цена на овощи и фрукты летом и зимой разительно отличается. Чтобы наслаждаться вкусом любимых продуктов весь год и при этом не тратить на них всю зарплату, заморозьте их. Только перед этим обязательно порежьте их на кусочки. Хранить овощи и фрукты лучше всего в пакетах для заморозки.
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