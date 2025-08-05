Храмовый комплекс в пещерах Бату: захватывающее дух место Малайзии

1. Пещеры Малайзии, ставшие туристической достопримечательностью страны

Храмовый комплекс, охватывающий Пещеры Бату – яркая достопримечательность Малайзии.

Уникальный храм в малазийских пещерах Бату появился лишь в конце XIX века и сразу же стали популярным местом паломничества индуистов (Малайзия). | Фото: ststworld.com.

2. Появление храмового комплекса в пещерах Бату

272 ступени приведут к Главной пещере, где находится Храм, посвященный богу войны Муругану (Batu Caves, Малайзия).

Пещера Главного храма поражает величием природной структуры и яркими красками храмовых сооружений (Batu Caves, Малайзия).

Культовые объекты, посвященные индуистским божествам (Пещеры Бату, Малайзия). | Фото: skanipa.blogspot.com.

В дни проведения фестиваля Тайпусам Священные пещеры Бату посещает около 1,5 миллионов паломников, и это, не считая туристов (Малайзия).

Во время фестиваля туристам разрешается наблюдать за праздничными мероприятиями и ритуалами (Batu Caves, Малайзия).

3. Храмовая пещера или Соборная пещера – главное место паломничества индуистов

Яркая лестница и входная композиция из колонн и скульптур индуистских божеств и мифических существ стали главной притягательной силой для туристов со всего мира (Batu Caves, Малайзия). | Фото: skanipa.blogspot.com.

Вход в Храмовую пещеру охраняет множество статуй (Batu Caves, Малайзия). | Фото: malaysia-traveller.com.

Посетителям пещерного комплекса стоит быть предельно внимательными, поскольку здесь активничают обезьяны (Batu Caves, Малайзия).

На создание гигантской статуи понадобилось 1,5 тыс. кубометров бетона, 250 тонн стальных конструкций и 300 литров краски золотистого цвета (Batu Caves, Малайзия).

В дальнем углу главного зала есть еще одна лестница, ведущая в открытую пещеру, где построили впечатляющий храм, посвященный супруге бога Муруган – Шри Валли Дейванай (Batu Caves, Малайзия).

Храм Шри Валли Дейванай под открытым небом – фантастической красоты зрелище (Пещеры Бату, Малайзия). | Фото: malaysia-traveller.com.

4. Темная пещера – еще одна достопримечательность храмового комплекса

В Темной пещере нет культовых сооружений, в ней замысловатые творения природы чудесным образом сочетаются с рукотворными шедеврами (Batu Caves, Малайзия).

В лабиринтах Темной пещеры экстремалов ждут захватывающие приключения (Batu Caves, Малайзия).

Территория пещерного храмового комплекса изобилует яркими скульптурами (Batu Caves, Малайзия).

5. Пещеры Рамаяна, Валлувар Коттам и Художественная галерея

У входа в Пещеру Рамаяна установлена зеленая статуя Ханумана – преданного слуги бога Рама (Batu Caves, Малайзия).

В Пещере Рамаяна находится храм, посвященный Хануману (Batu Caves, Малайзия). | Фото: timetravelturtle.com.

В пещерах можно увидеть множество подсвечиваемых скульптур и красочных фресок, изображающие сцены индуистского эпоса (Batu Caves, Малайзия). | Фото: timetravelturtle.com.

Две пещеры храмового комплекса являются Художественной галерей и Музеем, где собраны уникальные коллекции индуистского искусства (Batu Caves, Малайзия).