Почему друидов считали лесными волшебниками и из-за чего Юлий Цезарь стер их с лица земли

Кто такие друиды и чем они занимались

Друиды участвовали в политике и разрешали конфликты и споры. / Фото:warfiles.ru

Древние друиды были врачевателями и предсказателями. / Фото:fb.ru

Главной святыней друидов был дуб

Есть ли подтверждения существования друидов

Археологи нашли захоронение древнего друида

О друидах Юлий Цезарь изложил в книге Записки о Галльской войне. / Фото:labirint.ru

За что Цезарь истребил друидов

Римские воины не щадили друидов и их святые места. / Фото:nethistory.mirtesen.ru

Святые места друидов были истреблены, приведя к закату их эпохи. / Фото:rodogoria.com

Друиды в современном мире

Современные друиды - друидисты