Почему друидов считали лесными волшебниками и из-за чего Юлий Цезарь стер их с лица земли

Современное общество представляет друидов сказочными волшебниками, но это всего лишь миф. Эти люди жили на Британских островах и на землях Западной Европы, начиная с III тыс. до н. э. Это жрецы и воины кельтских племен, которые владели реальными тайными знаниями. Самым священным деревом для них был дуб. Долгое время подтверждением существования друидов были только труды древних римских и греческих авторов. Однако в конце XX века удалось найти и их захоронения. Исчезновение друидов приписывают римскому императору Юлию Цезарю и его воинам. В наше время есть последователи этой культуры – друидисты.
Кто такие друиды и чем они занимались
Друиды участвовали в политике и разрешали конфликты и споры. / Фото:warfiles.ru
Друидов связывают с кельтскими племенами, которые жили в период с III тыс. до н. э. и до V века н. э. Они обосновались на территориях Центральной и Западной Европы, а также на Британских островах. Это были языческие священники или, как чаще их называли, кельтские жрецы.
Существует несколько предположений происхождения слова друид:
• в переводе с кельтского языка «dru-vid-es» – это тот, кто получает знание от дуба;
• древнеримский философ Плиний Старший предполагал, что слово имеет греческие корни и происходит от слова «drus», что значит дуб;
• в переводе с галльского – это волшебник, а с ирландского – человек дубового дерева.
Древние друиды были врачевателями и предсказателями. / Фото:fb.ru
Историки подчеркивают, что друиды владели особыми знаниями, которые можно расценивать как волшебство:
1. Они были отменными врачевателями и избавляли от недугов. Из лечебных трав готовили специальные зелья.
2. Предсказывали, владели ясновидением и умели гадать на картах.
3. Принимали участие в судебных делах и спорах, помогали разрешать конфликты.
4. Знали и хранили предания и мифические поэмы. Передавали их своим последователям.
5. Занимались астрономическими вычислениями, используя для этого места силы со скоплением древних камней. Самым ярким примером этого остается Стоунхендж.
Известно, что друиды проводили религиозные обряды с жертвоприношением. Есть исторические факты, подтверждающие, что в жертву приносили людей (преступников или пленников), делая это с особой жесткостью и равнодушием. Такие действия удивляли и поражали даже самих римских воинов, которые немало повидали. В этом случае они выступали как связующее звено между людьми и богами. Некоторые историки считают, что нет весомых подтверждений тому, что друиды подвергали людей смерти, принося их в жертву.
Главной святыней друидов был дуб
Интересно, что главной святыней для друидов были вовсе не боги, а деревья, особенно дуб и растение-паразит омела. Дуб считался могучим и величественным деревом с мощной энергетикой. Именно поэтому друиды устраивали свои святилища в дубовых рощах. Ветки этого дерева использовались в различных ритуалах.
Есть ли подтверждения существования друидов
Археологи нашли захоронение древнего друида
Оказывается, что долгое время о друидах человечеству было известно благодаря древним писаниям и легендам. Однако никаких находок или захоронений не удавалось найти. В 1987 году английские археологи сумели опровергнуть мифы о них и подтвердить то, что эти люди действительно существовали.
В песчаном карьере около Колчестера, Великобритания, в ходе археологических раскопок удалось найти несколько захоронений. Исследования подтвердили, что их возраст датируется 50-60 годами н. э. Одна из могил принадлежала древнему друиду. Кроме останков, удалось найти набор инструментов для проведения хирургических вмешательств и различные магические предметы.
О друидах Юлий Цезарь изложил в книге Записки о Галльской войне. / Фото:labirint.ru
Результаты исследований были напечатаны в журнале British Archaeology. Кстати, в исследованиях принимал участие редактор и археолог Майкл Питтс. Тема друидов его давно волновала. Поэтому Питтс собирал и изучал всю возможную информацию о них. Самое полное описание об этих кельтских жрецах оказалось у римского императора Юлия Цезаря в его книге «Записки о Галльской войне». Он сумел не только подробно описать друидов, но и рассказать об их быте, образе жизни и магических способностях. Также Цезарь упомянул, что друиды отличались особой жестокостью и приносили в жертву людей.
О друидах писали и другие авторы из Древнего Рима и Греции. Тацит называл их враждебными людьми. Римская армия подверглась с их стороны жестоким нападкам, когда те высадились на острове Англси, Уэльс. Возможно, они просто защищали свою территорию от чужаков, и это вполне нормальная реакция. В ответ римляне уничтожили их священные дубовые рощи. О друидах писали в своих работах также Плиний Старший и Цицерон.
За что Цезарь истребил друидов
Об этих кельтских жрецах известно немного. Согласно историческим сведениям, древние друиды исчезли с лица Земли еще до VII века. Однако в Британии начали появляться новые рассказы о них. Авторами этих работ были христианские монахи, а не представители ордена друидов.
Римские воины не щадили друидов и их святые места. / Фото:nethistory.mirtesen.ru
Между друидами и римлянами не было дружеских отношений. С приходом последних кельтские жрецы стремительно утрачивали свое былое влияние в стране. Поэтому они жили идеей и желанием начать войну против Рима. Император Юлий Цезарь с одной стороны восхищался их знаниями и возможностями. С другой стороны, этот народ он воспринимал как врагов, которых нужно уничтожить. Поэтому римские войска под руководством Цезаря бесцеремонно уничтожали священные места (деревья и алтари) и самих друидов.
Святые места друидов были истреблены, приведя к закату их эпохи. / Фото:rodogoria.com
Главное святилище друидов было расположено на острове Мона. После уничтожения этого места и всех друидов, которые там находились, их эпоха закончилась. Те, кто остался в живых, со временем утратили все знания и возможности. Теперь друиды стали лишь легендой.
Римский император Юлий Цезарь не просто уничтожил друидов как врагов, которые мешали ему завоевать территории. Он видел в них некую угрозу и проблемы для Римской империи и своей власти. Друиды имели сильный дух, иную религию и не хотели покоряться другому правителю. Кроме того, они вели политическую деятельность, были сильной основой кельтских племен. Уничтожив древних друидов, Цезарь получил возможность беспрепятственно завоевать северные территории Европы. Костяк кельтских племен был истреблен.
Друиды в современном мире
Некоторые историки считают, что римскому императору Юлию Цезарю не удалось полностью уничтожить друидов. С XI-XII веков о них практически нет никакой информации. Возможно, эти народы просто тщательно скрывали свое существование, продолжая поклоняться своим святыням. Особый интерес эта культура вызвала у людей в наши дни, начиная с XX века.
Современные друиды - друидисты
Дело в том, что все свои знания древние друиды передавали из уст в уста. Они не оставили после себя никаких документальных летописей. В современном мире стали появляться люди, которые поклоняются духам природы и называют себя друидами. Они преподносят себя обществу как последователей кельтских жрецов, носителями их знаний. Однако никакого отношения к древним друидам это течение не имеет. В Британии в 2010 году друидизм даже официально признан религией, а около 20 тыс. британцев называют себя друидистами.
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