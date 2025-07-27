«Рыбацкий бастион» в Будапеште: захватывающее смешение сказки и реальности

1. Когда на берегу Дуная появилась одна из самых впечатляющих достопримечательностей Будапешта

На вершине Замковой горы в конце XIX века началось строительство самого загадочного и популярного объекта, напоминающего сказочный замок (Halászbástya, Будапешт).

Многие столетия Будайская крепость являлась главной защитой для местных жителей. | Фото: fishermansbastion.com.

Когда надобность в защите отпала, Будайскую крепость превратили в общественное городское пространство, где не хочется думать о войне и защите от врагов (Будапешт, Венгрия). | Фото: budapestrivercruise.eu.

2. Почему бутафорский замок назвали «Рыбацкий бастион»

Будайская крепость в XVIII веке (Иоганн Эрнст Мансфельд Офорт, 1777 г.). | Фото: fishermansbastion.com.

Оригинальная терраса получила свое название «Рыбацкий бастион» в честь средневековой гильдии рыбаков, которые защищали этот участок городских стен (Будапешт, Венгрия). | Фото: nothingfamiliar.com.

3. Архитектурная задумка автора проекта осталась без поддержки заказчиков

Процесс строительства Halászbástya занял 7 лет, хотя и не вызвал одобрения у власти. | Фото: fishermansbastion.com.

4. Как реставрация старинной церкви поспособствовала появлению самой популярной достопримечательности Будапешта

Церковь Святого Матьяша – древний собор Будайской крепости, где короновали королей Венгрии (Fisherman's Bastion, Будапешт).

Сегодняшняя красота и величие церкви Святого Матьяша (Fisherman's Bastion, Будапешт).

«Рыбацкий бастион» стал порталом, соединяющим живописный ландшафт с древнейшей святыней Будапешта, с церковью Святого Матьяша, в которой короновали королей Венгрии (Fisherman's Bastion, Венгрия).

4. О чем говорит количество башен

Каждая из белокаменных башен посвящена 7 вождям и их племенам, стоявших у истоков Венгерского королевства (Fisherman's Bastion, Будапешт).

5. Современная история «Рыбацкого бастиона»

Сказочно красивая терраса-замок очень быстро превратилась в самую популярную туристическую достопримечательность Будапешта (Fisherman's Bastion, Венгрия). | Фото: budapestrivercruise.eu.

С высоты Замковой горы и атмосферной смотровой площадки открывается потрясающий вид на окрестности (Fisherman's Bastion, Будапешт).

«Рыбацкий бастион» погружает в причудливый мир архитектуры, в богатую палитру венгерской культуры и истории (Будапешт, Венгрия).

Яркий дизайн бутафорского замка привлекает туристов со всего мира (Fisherman's Bastion, Будапешт).