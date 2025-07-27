«Рыбацкий бастион» в Будапеште: захватывающее смешение сказки и реальности

На берегу величественной реки Дунай находится одна из его самых знаковых достопримечательностей Венгрии – «Рыбацкий бастион», привлекающий к себе внимание не меньше, чем самые популярные архитектурные шедевры Будапешта. Благодаря своей сказочной архитектуре и прекрасным панорамным видам, это рукотворное чудо на вершине живописного холма покорило сердца как местных жителей, так и туристов.
1. Когда на берегу Дуная появилась одна из самых впечатляющих достопримечательностей Будапешта
На вершине Замковой горы в конце XIX века началось строительство самого загадочного и популярного объекта, напоминающего сказочный замок (Halászbástya, Будапешт).
Глядя на великолепный архитектурный шедевр, напоминающий прекрасный средневековый замок, мало кто догадывается, что этому творению всего лишь сотня с небольшим лет и никакого отношения к рыцарскому прошлому Европы оно точно уж не имеет. Как оказалось, его строительство задумывалось в рамках празднования тысячелетия Венгерского государства и случилось это в период с 1895 по 1902 гг. Проект разрабатывал архитектор Фридьеш Шулек, вдохновляющийся той самой средневековой архитектурой, в которую он привнес много интересных элементов. Хотя, если верить задумке, эклектичный дизайн поистине сказочного творения, основывался сугубо на историческом прошлом страны.
Многие столетия Будайская крепость являлась главной защитой для местных жителей. | Фото: fishermansbastion.com.
Когда надобность в защите отпала, Будайскую крепость превратили в общественное городское пространство, где не хочется думать о войне и защите от врагов (Будапешт, Венгрия). | Фото: budapestrivercruise.eu.
Примечательно: К концу XIX века Венгрия уже долгое время жила в мире и очень динамично развивалась как крупный космополитический город Европы. Это обстоятельство поспособствовало тому, что в 1874 году Будайская крепость официально утратила свою военную функцию и, чтобы не потерять исторический объект, появились планы превратить Замковую гору в общественное городское пространство. По мнению властей, общественности и главного архитектора города расположение террасы-замка «Рыбацкий бастион» (англ. Fisherman's Bastion, венг. Halászbástya) было просто идеальным. Как оказалось, несмотря на то, что виды на Дунай в Будапеште были завораживающими, здесь до сих пор не было общедоступного места для горожан и гостей столицы откуда получилось бы ими неторопливо любоваться.
2. Почему бутафорский замок назвали «Рыбацкий бастион»
Будайская крепость в XVIII веке (Иоганн Эрнст Мансфельд Офорт, 1777 г.). | Фото: fishermansbastion.com.
Как и сам архитектурный комплекс, его название неразрывно связано с историй государства, точнее сказать с той местностью, где его построили. Она восходит к тем временам, когда часть холма, который современники знают как Замковая гора (Вархедь), относилась к укрепительным сооружениям Будайской крепости. Процветающий город Уотертаун (Визиварос) многие века был защищен толстыми каменными стенами, а различные участки стен охранялись замковой королевской стражей (при необходимости и жителями самого замка). Согласно легенде, наряду с другими ремесленниками здесь проживали и рыбаки, которые в мирное время отправлялись на промысел, затем продавали рыбу на рынках, а в неспокойный период (порой и просто по вечерам) брали в руки оружие и выходили на охрану своих домов и семей.
Оригинальная терраса получила свое название «Рыбацкий бастион» в честь средневековой гильдии рыбаков, которые защищали этот участок городских стен (Будапешт, Венгрия). | Фото: nothingfamiliar.com.
Исторически так сложилось, что люди одного рода деятельности или ремесла жили небольшими группами и за каждой гильдией был закреплен участок крепостных стен, за который они всецело отвечали. Поскольку бутафорский замок был простроен между реальным укрепительным сооружением на вершине холма и берегом Дуная, на месте исторического проживания гильдии рыбаков, то и бастион назвали соответствующе.
3. Архитектурная задумка автора проекта осталась без поддержки заказчиков
Процесс строительства Halászbástya занял 7 лет, хотя и не вызвал одобрения у власти. | Фото: fishermansbastion.com.
Как уже говорилось, строительство в конце XIX века началось на месте древней крепости, так что можно сказать прекраснейший архитектурный ансамбль в виде интригующей городской террасы, выступающей в роли всесезонной смотровой площадки, вырос на пустом месте, никак нельзя. История холма, где, начиная с X века, то и дело возводились, укреплялись и перестраивались крепостные стены, поспособствовала появлению столь неординарного объекта, очень быстро ставшего довольно привлекательной туристической достопримечательностью города и страны. Хотя, когда Фридьеш Шулек, который был не просто архитектором, но и профессором университета Будапешта, а также главным городским зодчим, без которого не проходила ни одна реставрация, представил план строительства «Рыбацкого бастиона» в Будапеште, он не был поддержан ответственными лицами и властями. Многие из них противились как могли, но реализация проекта состоялась и теперь можно с уверенностью сказать, что Шулеку удалось создать один из самых посещаемых комплексов Будапешта.
4. Как реставрация старинной церкви поспособствовала появлению самой популярной достопримечательности Будапешта
Церковь Святого Матьяша – древний собор Будайской крепости, где короновали королей Венгрии (Fisherman's Bastion, Будапешт).
Сегодняшняя красота и величие церкви Святого Матьяша (Fisherman's Bastion, Будапешт).
В 1873 году Фридьеш Шулек начал перестраивать и реставрировать церковь Святого Матьяша (первое культовое строение на этом месте было построено в 1015 г.). Во время этих работ были обнаружены ценные находки (остатки алтаря доминиканской церкви, готические и ренессансные надгробия, старинные фрески и витражи), подтверждающие древнего происхождение храма. В рамках реставрации и перепланировки церкви, было решено полностью изменить ее внешний вид (убрать все неудачные наслоения, прикрывающие истинный готический вид средневековой святыни). На смену роскошному, но потрепанному барокко пришел эклектический дизайн, в котором восстановили элементы готики и добавили детали новомодной неоготики. Они в первую очередь повлияли на оформление «Рыбацкого бастиона», строительство которого началось незадолго до того, как церковь Святого Матьяша была закончена (1896 г.). Как оказалось, во время реконструкции древней святыни очень остро возник вопрос об ее окружении, ведь крепостные стены или их руины никак бы не украсили церковь, которая издревле являлась коронационным собором.
«Рыбацкий бастион» стал порталом, соединяющим живописный ландшафт с древнейшей святыней Будапешта, с церковью Святого Матьяша, в которой короновали королей Венгрии (Fisherman's Bastion, Венгрия).
Красивейшая терраса, отчетливо напоминающая сказочный замок Средневековья, должна была охватить своими L-образными «рукавами» церковь Святого Матьяша и здание иезуитского колледжа/монастыря. Она была призвана стать впечатляющим порталом для тех, кто решился подняться по склонам Замковой горы к церкви, а не воспользоваться фуникулером. Кроме того, центральная статуя «Рыбацкого бастиона» – возвышающаяся скульптура короля Святого Стефана (Иштвана Кирай), должна была быть обращена к церкви Святого Матьяша, всем своим видом подчеркивая ее значимость. Все элементы «Рыбацкого бастиона», а также его статуи, крепостные валы, лестницы, башни и башенки должны были гармонировать с Коронационным собором Будайской крепости.
4. О чем говорит количество башен
Каждая из белокаменных башен посвящена 7 вождям и их племенам, стоявших у истоков Венгерского королевства (Fisherman's Bastion, Будапешт).
Учитывая то, что «Рыбацкий бастион» задумывался как неординарная смотровая площадка и место памяти, неудивительно, что каждый элемент имеет свой смысл и возводился не только ради красоты. Хотя о тайном смысле особой формы оконных проемов, причудливых арок и целых аркад, скульптурных скамеек и очаровательных башенок знают не многие. В основном легенды слагают о 7 белокаменных башнях, устремленных в небо, которые также появились не просто так. По задумке автора проекта, каждая из них символизирует отдельное племя мадьяр, сыгравших основную роль в формировании государственности современной Венгрии (после их прибытия в Карпатский бассейн в 895 году). Кстати, еще одну архитектурную оду 7 вождям и их племенам можно увидеть на площади Героев в Будапеште.
5. Современная история «Рыбацкого бастиона»
Сказочно красивая терраса-замок очень быстро превратилась в самую популярную туристическую достопримечательность Будапешта (Fisherman's Bastion, Венгрия). | Фото: budapestrivercruise.eu.
Несмотря на противостояние с властями, проект был завершен и неожиданно для всех сказочно красивая терраса, оформленная в эклектическом стиле, где переплелись жанры эпохи Возрождения, неороманский стиль и неоготика, стала одной из главных достопримечательностей исторической части города. Как и предполагал автор проекта, эффектная смотровая площадка откуда открывается самый захватывающий вид на живописный берег Дуная, панорама на Пешт, роскошное Здание Парламента и прилегающие к нему площади, исторические памятники архитектуры, стала востребованным общественным местом.
С высоты Замковой горы и атмосферной смотровой площадки открывается потрясающий вид на окрестности (Fisherman's Bastion, Будапешт).
«Рыбацкий бастион» погружает в причудливый мир архитектуры, в богатую палитру венгерской культуры и истории (Будапешт, Венгрия).
К сожалению, XX век принес много страданий и разрушений странам Европы, особенно много памятников архитектуры и популярных туристических мест значительно пострадали во время Второй мировой войны. Не стал исключением и «Рыбацкий бастион», кстати, его восстановлением в послевоенные годы занимался сын Фридьеша Шулека – Янош Шулек, который и вернул ему сказочный вид. Правда, очень долго наряду с эффектным неороманскими и неоготическими элементами на самом видном месте красовалась огромная пятиконечная звезда, напоминающая жителям города и страны о том, что они живут в социалистическом государстве и строят мировой коммунизм.
Яркий дизайн бутафорского замка привлекает туристов со всего мира (Fisherman's Bastion, Будапешт).
Сейчас же «Рыбацкий бастион» является одной из самых прекрасных и популярных туристических достопримечательностей, куда отправляются путешественники со всего мира, тем более что за последние десятилетия рядом появилось множество высококлассных отелей, ресторанов, баров и множество зон отдыха. Так что развлечения в историческом месте найдется на любой вкус и кошелек.
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