А вы знали, что...

Очередная подборка фактов и фактиков.
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Херофобия – это боязнь радости. Человек в таком состоянии убеждён, что если он позволит себе почувствовать себя счастливым или повеселится от души, то с ним обязательно произойдёт что-то трагическое.
В тот день, когда на Хиросиму упала американская ядерная бомба, в этом городе проходил трёхдневный чемпионат по настольной игре Го. Здание, где проводились соревнования, было повреждено, несколько зрителей получили травмы. Однако после перерыва на обед японцы возобновили игру как ни в чём не бывало.
Как-то раз полиции Западной Германии удалось выследить скрывающегося злостного неплательщика штрафов, на арест которого уже был выписан ордер. Служители порядка нашли его у игрового автомата, в аккурат в тот момент, как тому выпал джекпот. Мужчина тут же, на месте заплатил все долги и избежал тюрьмы.
Эффект обратного результата – это психологический феномен, при котором убеждённость человека в чём-либо становится только прочнее по мере того, как ему предъявляют убедительные доказательства в обратном.
Зубы спортсменов подвержены кариесу больше, чем у других людей. Во время регулярных физических нагрузок атлеты переходят на дыхание ртом, отчего зубы сохнут и ускоряется процесс образования зубного налёта.
Одиночество не менее опасно, чем, например, курение сигарет. Специалисты считают это состояние смертельной угрозой для здоровья человека.
Во время эпидемии холеры в 19 веке были изобретены “безопасные гробы” различных конфигураций (со специальной системой связи с поверхностью, колокольчиками или дверцами) поскольку люди панически боялись оказаться похороненными заживо.
Выдры заводят себе “любимый камушек”, который бережно хранят в специальном мешочке. Этими камушками они, например, разбивают скорлупу моллюсков.
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