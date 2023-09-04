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А вы знали, что...

Очередная подборка фактов и фактиков.

Читаем, спорим, обсуждаем...




Херофобия – это боязнь радости. Человек в таком состоянии убеждён, что если он позволит себе почувствовать себя счастливым или повеселится от души, то с ним обязательно произойдёт что-то трагическое.

 

А вы знали, что... в мире, факты







В тот день, когда на Хиросиму упала американская ядерная бомба, в этом городе проходил трёхдневный чемпионат по настольной игре Го. Здание, где проводились соревнования, было повреждено, несколько зрителей получили травмы. Однако после перерыва на обед японцы возобновили игру как ни в чём не бывало.

А вы знали, что... в мире, факты







Как-то раз полиции Западной Германии удалось выследить скрывающегося злостного неплательщика штрафов, на арест которого уже был выписан ордер. Служители порядка нашли его у игрового автомата, в аккурат в тот момент, как тому выпал джекпот. Мужчина тут же, на месте заплатил все долги и избежал тюрьмы.

А вы знали, что... в мире, факты







Эффект обратного результата – это психологический феномен, при котором убеждённость человека в чём-либо становится только прочнее по мере того, как ему предъявляют убедительные доказательства в обратном.

А вы знали, что... в мире, факты







Каждый 21-й житель Нью-Йорка – миллионер.

А вы знали, что... в мире, факты







Зубы спортсменов подвержены кариесу больше, чем у других людей. Во время регулярных физических нагрузок атлеты переходят на дыхание ртом, отчего зубы сохнут и ускоряется процесс образования зубного налёта.

А вы знали, что... в мире, факты







Одиночество не менее опасно, чем, например, курение сигарет. Специалисты считают это состояние смертельной угрозой для здоровья человека.

А вы знали, что... в мире, факты







На языке древних египтян слово “кот” звучит как “миу“.

А вы знали, что... в мире, факты







Во время эпидемии холеры в 19 веке были изобретены “безопасные гробы” различных конфигураций (со специальной системой связи с поверхностью, колокольчиками или дверцами) поскольку люди панически боялись оказаться похороненными заживо.

А вы знали, что... в мире, факты







А вы знали, что... в мире, факты







Выдры заводят себе “любимый камушек”, который бережно хранят в специальном мешочке. Этими камушками они, например, разбивают скорлупу моллюсков.

А вы знали, что... в мире, факты








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