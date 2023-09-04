А вы знали, что...

В тот день, когда на Хиросиму упала американская ядерная бомба, в этом городе проходил трёхдневный чемпионат по настольной игре Го. Здание, где проводились соревнования, было повреждено, несколько зрителей получили травмы. Однако после перерыва на обед японцы возобновили игру как ни в чём не бывало.