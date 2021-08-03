6 простых систем полива комнатных растений на время отпуска, которые уберегут растения от пересыхания

Отпуск мы всегда встречаем с радостью и тревогой. С радостью, потому что наконец-то отдохнём от работы. А с тревогой — из-за того, что нужно будет как-то решать те проблемы, которые могут возникнуть в ходе нашего длительно отсутствия дома. Один из вопросов, на который в этой ситуации приходится искать ответ, тем у кого есть комнатные цветы – как организовать, полив комнатных растений во время отпуска? Проблема эта вполне решаема. Причём всё можно сделать своими руками, без использования каких бы то ни было дорогих систем полива.

Как сохранить растения во время отпуска? 6 эффективных способов

Оставить растения в отпуске на длительный срок без присмотра нужно правильно, чтобы, вернувшись вам не пришлось их реанимировать. А это не всегда удаётся. Поэтому, ваша задача сделать так, чтобы растения не «испеклись» на солнце и вовремя получали воду. Вот 6 проверенных способов подготовки цветов к нашему длительному отсутствию, чтобы они не засохли во время вашего путешествия.

1. Убираем растения с подоконника

Первое, что вам нужно будет сделать – убрать все горшки с комнатными растениями с подоконников. Так вы спрячете их от излишек солнечного света, а значит влага в горшках будет удерживаться дольше.

Но, не нужно ставить горшки в тёмное место. Найдите «золотую середину» между самым тёмным местом в комнате, и самым светлым. Там и поставьте свои растения.

Эту же процедуру нужно провести и на балконе, то есть убрать цветы с солнечного места в более затенённое.

2. Ставим горшки с растениями поближе друг к другу

В этом случае растения создают «внутри коллектива» свой микроклимат, что позволит им меньше терять влагу.

Найдите поддон, наполните его галькой, налейте в гальку воды и поставьте на неё свои растения. В результате влажность воздуха вокруг растений повысится, и они намного легче перенесут период без полива.

3. Организуем простейший полив растений во время отпуска

Горшок с водой + верёвка и простейшая система полива готова! Хороша эта система тем, что позволяет увлажнить сразу много растений, а не одно. Делается всё очень просто.

Наливаем в банку воду и погружаем в неё один конец верёвки. Верёвка должна быть сделана обязательно из натуральных материалов, а не из синтетических! Другой конец верёвки заглубляем в землю в цветочном горшке примерно на 3 сантиметра. Главное, чтобы ёмкость с водой была расположена выше цветочного горшка. Нить из банки с водой можно «раскидать» сразу в несколько горшков. В этом случае нужно рассчитать количество воды в ёмкости так, чтобы её хватило до конца вашего отпуска.

4. Используем гидрогель для растений на время отпуска

Гидрогеливые шарики можно купить в любом магазине для флористов. Как их использовать для сохранения влаги в цветах?

Положите шарики в любою ёмкость и налейте в них воды. Подождите, пока шарики хорошо напитаются влагой. Теперь смешиваем шарики с субстратом или просто кладём их поверх земли. В итоге у вас получится «влажная занавеска». Гидрогель будет потихонечку отдавать влагу в почву, и не даст ей пересыхать.

5. Организуем душ для комнатных растений

Прежде чем вы уедете в отпуск, организуйте всем своим растениям «прощальный» душ. Просто поставьте горшки в ванну, заткните пробкой слив, и аккуратно слабой струей из лейки душа полейте листья.

Если в ванной комнате у вас есть окно и через него поступает достаточно света, то растения можно на время отпуска здесь же и оставить, не доставая их из ванны с водой.

6. Делаем полив для растений из бутылки

Берём небольшую пластиковую бутылку (если горшок маленький) и делаем в её пробке 3-4 отверстия ножом. Наливаем в бутылку воду, закрываем её крышкой с отверстиями и втыкаем в землю в горшке с растениями.

Таким образом вода будет потихонечку выливаться из бутылки в почву, и она не останется влажной до вашего возвращения домой.

И смотрим видео, где вам всё это ещё раз покажут и расскажут.