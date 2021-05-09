10 самых сексуальных моделей 90-х

90-е были, пожалуй, золотыми годами модельного бизнеса. Знаменитые журналы Vogue и Cosmopolitan начали использовать на своих обложках новый тип девушек — супермоделей, которые были сексуальны во всех отношениях.



Эта десятка — лучшие из лучших. Сколько бы времени ни прошло, их имена будут знать, их лица и тела — помнить, а их образы — обожествлять.











1. Тайра Бэнкс, 1973 г.р., Калифорния, США.



Имя Тайры Бэнкс не теряет своей популярности уже более двух десятилетий. Среди огромного числа стильных супермоделей, талантливых актрис и певиц, обаятельных телеведущих она выделяется своим индивидуальным шармом, талантом и харизматичностью, которые четверть века назад заставили некрасивую школьницу искать свой собственный путь к вершинам славы.







2. Ева Герцигова, 1973 г.р., Чехия.



Как и многие модели, Ева пробует себя в кино. Ее дебют был довольно удачным, если считать удачей работу с Жераром Депардье. Режиссер фильма «Между ангелом и бесом» Жан-Мари Пуаре восхищался способностью Евы к перевоплощению. Ее также можно было увидеть в фильме «Инферно» Эллен фон Унверт.







3. Стефани Сеймур, 1968 г.р., Калифорния, США.



В 1991 и 1994 году Стефани Сеймур стала моделью журнала Playboy. В 1998 году она написала книгу Stephanie Seymour’s Beauty Secrets for Dummies.

В 2000 году заняла 91-е место среди самых сексуальных женщин планеты. В 2006 году была участницей рекламной кампании Gap.4. Хелена Кристенсен, 1968 г.р., Дания.Хелена является известной датской супермоделью, участницей конкурса «Мисс Вселенная» и бывшим «ангелом» Victoria’s Secret.5. Эль Макферсон, 1964 г.р., Австралия.У этой девушки, которой уже исполнился 51 год, в сфере моды прижилось необычное прозвище. Ее называют Тело. Помимо модельной карьеры, австралийка Эль стала актрисой и дизайнером.6. Кристи Тарлингтон, 1969 г.р., Калифорния, США.Одна из легендарных топ -моделей 90-х, актриса, спортсменка, главный редактор британского журнала «Йога». Более десяти лет Кристи входила в пятерку самых красивых и высокооплачиваемых манекенщиц мира.7. Наоми Кэмпбелл, 1970 г.р., Великобритания.Эту девушку окрестили самой стервозной моделью мира . Она же считает себя добрым и терпеливым человеком и мечтает о большой любви. В общем, черная и пушистая…8. Клаудия Шиффер, 1970 г.р., Германия.25 августа исполнилось 45 лет немке Клаудии Шиффер, которая долгие годы носила титул самой красивой девушки мира и самой высокооплачиваемой модели.9. Синди Кроуфорд, 1966 г.р., Иллинойс, США.49-летняя супермодель является матерью двоих детей, и уже ее 13-летняя дочь начала свою карьеру в мире моды. Синди известна не только как супермодель, также она попробовала себя в качестве ведущей MTV и актрисы. А по ее фитнес-видео женщины ведут свои домашние тренировки вот уже многие годы.10. Кейт Мосс, 1974 г.р., Великобритания.Фешен-икона 90-х, британка Кейт известна как одна из самых высокооплачиваемых моделей мира. Начав карьеру в нежном возрасте 14 лет, девушка всегда оставалась на гребне волны, несмотря на череду связанных с ее именем скандалов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)