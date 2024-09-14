Почему правители Турции обожали кофейни по-османски и боролись с кофе по-турецки

Появление кофейни в Стамбуле

А. Прециози. Османская кофейня, 1862 г. Источник: commons.wikimedia.org

Посетители кофейни

Летом устраивались на террасах, зимой - внутри помещения; окна открывали, чтобы привлечь новых посетителей. Источник: pinterest.com

Долгое время доступ женщин в османские кофейни был закрыт. Источник: commons.wikimedia.org

Борьба с кофейнями – долгая и неэффективная

1905 год, кофейня в Стамбуле. Источник: commons.wikimedia.org

Кофе по-турецки традиционно готовился на огне в специальном сосуде с длинной ручкой - турке