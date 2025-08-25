9 памятников древности, тайна создания которых так и осталась неразгаданной

1. Мегалитический комплекс Караундж или Зорац Карер (Армения)

Мегалитический комплекс Караундж – древнейший исторический памятник, сохранившийся до наших дней (Армения). | Фото: welcomearmeniatour.com.

Мегалитический комплекс Караундж появился на земле Армении намного раньше, чем Стоунхендж в Англии.

2. Каменные изваяния моаи на острове Пасхи (Чили)

На острове Пасхи найдено около 900 гигантских каменных статуй, являющих древнейшими памятниками истории (Чили).

Моаи имеют не только причудливую голову, у некоторых есть огромные каменные тела, украшенные доисторическими рисунками (о. Пасхи, Чили).

3. «Терракотовая армия» у мавзолея императора Цинь Шихуанди (Китай)

В Сиане обнаружен мавзолей первого императора Китая Цинь Шихуанди, вокруг которого установлено более 8 тыс. полноразмерных терракотовых статуй воинов. | Фото: interesnyefakty.org.

Поражает реалистичность скульптур, созданных китайским мастерами из глины еще в III веке до нашей эры (Сиан, Китай).

4. Древний город Петра (Иордания)

Древний город Петра – одно из Семи современных чудес света, прославившееся ошеломительными фасадами храмов, высеченных на горном склоне красного песчаника (Иордания). | Фото: nemotourssharm.com.

До сих пор не раскрыта методика работы с камнем на высоте без строительных лесов (Петра, Иордания).

5. Древний город Тикаль (Гватемала)

Тикаль – крупнейший мегаполис древней цивилизации майя (Гватемала). | Фото: pohod-v-gory.com.

В I—IX веках н. э. на территории городища Тикаль было возведено более 200 пирамид с храмами на вершинах (Гватемала). | Фото: strannick9412.wordpress.com.

6. Каменные шары Коста-Рики

Диаметр каменных изваяний шарообразной формы варьируется от нескольких сантиметров до 2 метров (Коста-Рика).

Каменные шары превратились в особенную достопримечательность Коста-Рики, которую можно увидеть как в городах, так в природных условиях.

Очень много каменных шаров разбили местные жители, считая, что в них спрятано золото. | Фото: animalworld.com.ua.

7. Коридорная гробница Ньюгрейндж (Ирландия)

Курган Ньюгрейндж – самое древнее и самое таинственное сооружение в мире (Ирландия).

В период зимнего солнцестояния центральная камера гробницы ярко освещена солнечными лучами (Ньюгрейндж, Ирландия).

8. Мегалитические гробницы-дольмены Северного и Западного Кавказа

Дольмены Кавказа — древнейшие гробницы, созданные из крупных каменных блоков, плотно подогнанных друг к другу.

9. Древний город Тимбукту (Мали)

Крепости, дворцы и мечети из глины, построенные в период раннего Средневековья, поражают красотой и величием не меньше чем роскошные королевские дворцы (Тимбукту, Мали). | Фото: nationalgeographic.com.

До сих пор не раскрыта тайна строительства глинобитных строений Тимбукту, прекрасно сохранившихся до наших дней (Мали).