9 памятников древности, тайна создания которых так и осталась неразгаданной

Человечество во все времена не только созидало (зачастую и разрушало), но и пыталось раскрыть тайны предков, дошедших из глубины веков. Найденные артефакты всегда вызывали повышенный интерес, поэтому исследованиями занимаются лучшие умы, стремящиеся разгадать причину появления тех или иных объектов на нашей планете.
1. Мегалитический комплекс Караундж или Зорац Карер (Армения)
Мегалитический комплекс Караундж – древнейший исторический памятник, сохранившийся до наших дней (Армения). | Фото: welcomearmeniatour.com.
В Сюникской области Армении имеется древнейший мегалитический комплекс, которому уже более 7,5 тыс. лет. Удивительный и загадочный во всех отношениях объект состоит из 200 вертикально установленных камней высотой до 3 метров, вес которых достигает 50 тонн. Учитывая, что большинство камней имеет сквозные отверстия (5-7 см) неудивительно, что исследователи полагают, что Караундж или Зорац Карер является древнейшей обсерваторией мира. И эта версия частично подтверждается исследованиями древних греков, которые упоминали, что все их карты созвездий основаны на предшествующих, дошедших из земли Арарата.
Мегалитический комплекс Караундж появился на земле Армении намного раньше, чем Стоунхендж в Англии.
Противоречия: Мнение ученых по поводу крупнейшего мегалитического комплекса Караунджа разделилось. Часть исследователей уверены, что, появившийся в 3-2 тыс.храмом, возвышающимся над погребальным курганом. Такая уверенность основана на том, что расположение остатков полностью соответствует пропорциям языческого храма Гарни. По сей день единого мнения о том, с какой целью возводился древний объект так и не существует.
2. Каменные изваяния моаи на острове Пасхи (Чили)
На острове Пасхи найдено около 900 гигантских каменных статуй, являющих древнейшими памятниками истории (Чили).
Ученые со всего мира, исследуя гигантские каменные изваяния моаи на острове Пасхи, так и не приблизились к разгадке тайны, кто, когда и зачем начал высекать огромные скульптуры. На данный момент найдено около 900 каменных статуй, которые хоть и пообтрепались от времени, но все же выглядят довольно впечатляюще, особенно более ранее экспонаты. Как ни странно, но древнейшие моаи имеют более внушительный и красочный вид, чем поздние изваяния, что свидетельствует о деградации древней цивилизации. Исследователи установили, что гигантские скульптуры перемещали по нескольку раз, но определить, как древние жители острова это делали, так и не удалось выяснить.
Моаи имеют не только причудливую голову, у некоторых есть огромные каменные тела, украшенные доисторическими рисунками (о. Пасхи, Чили).
Интересный факт от Novate.ru: Только в XXI веке ученые обнаружили, что моаи имеют не только огромную голову, но и гигантское тело, спрятанное в толще земли. Во время раскопок были обнаружены целые послания, высеченные на монолитных телах колоссов, повествующих о том, как на каноэ предки полинезийцев путешествовали по Тихому океану. И было это задолго до появления Древнеримской цивилизации.
3. «Терракотовая армия» у мавзолея императора Цинь Шихуанди (Китай)
В Сиане обнаружен мавзолей первого императора Китая Цинь Шихуанди, вокруг которого установлено более 8 тыс. полноразмерных терракотовых статуй воинов. | Фото: interesnyefakty.org.
Поражает реалистичность скульптур, созданных китайским мастерами из глины еще в III веке до нашей эры (Сиан, Китай).
Случайная находка китайского крестьянина в конце прошлого века стала грандиозным открытием и величайшим подарком предков, пополнившим список уникальных культурных достояний человечества. В толще земли было найдено более 8 тыс. полноразмерных глиняных статуй, образовавших «терракотовую армию», охраняемую загробную жизнь первого императора Китая Цинь Шихуанди, пришедшего к власти в 245 г. до н. э. Доподлинно неизвестно какие технологии и материалы применяли древнекитайские мастера, создавая уникальные произведения искусства из глины, позволившие им сохраниться до наших дней практически в идеальном состоянии. Хотя больше всего поражает реализм изваяний, ведь каждая статуя имеет уникальные черты, выражения лица, форму одежды и оружие согласно рангу, занимаемом в «терракотовой армии». Что еще более непонятно, так это то, кто же все-таки вдохновил на подобное искусство, ведь в тот период в Китае не существовало традиции создания полноразмерных скульптур людей и животных.
4. Древний город Петра (Иордания)
Древний город Петра – одно из Семи современных чудес света, прославившееся ошеломительными фасадами храмов, высеченных на горном склоне красного песчаника (Иордания). | Фото: nemotourssharm.com.
До сих пор не раскрыта методика работы с камнем на высоте без строительных лесов (Петра, Иордания).
Древний город Петра, расположившийся среди красных песчаников современной Иордании, издревле является уникальным творением рук человеческих. Это первый город Римской империи, построенный в пустынной местности, где нет воды. При этом все его строения высечены на склоне горного массива, что также являлось уникальной технологией, о которой в те времена никто и не слышал. Хотя не только древние римляне были в недоумении, даже в наши дни тайные методики работы над грандиозными сооружениями, применяемые древними набатами так и остаются неразгаданными. Мало того, что монументальные фасады храмов, мавзолеев и обычных зданий невиданной красоты высекались вручную, так еще мастера не использовали строительные леса, поскольку такого приспособления в те времена еще не придумали.
5. Древний город Тикаль (Гватемала)
Тикаль – крупнейший мегаполис древней цивилизации майя (Гватемала). | Фото: pohod-v-gory.com.
В I—IX веках н. э. на территории городища Тикаль было возведено более 200 пирамид с храмами на вершинах (Гватемала). | Фото: strannick9412.wordpress.com.
Среди джунглей Гватемалы в XVII веке были обнаружены остатки одного из крупнейших городищ майя – Тикаль (столица Мутульского царства). С тех пор исследователи забыли покой, разгадывая тайны многоступенчатых пирамид с величественными храмами на их вершинах, среди которых по сей день слышится эхо, причины возникновения которого не могут определить даже с помощи современных технологий. Эхо будоражит воображение даже сейчас, несмотря на то, что сохранилось всего шесть величественных пирамид. А какие чувства вызывал этот звук, когда в городе имелось более 200 пирамид даже страшно себе представить.
6. Каменные шары Коста-Рики
Диаметр каменных изваяний шарообразной формы варьируется от нескольких сантиметров до 2 метров (Коста-Рика).
В середине прошлого века сразу в нескольких местах Коста-Рики были обнаружены каменные шары правильной формы. Они располагались как по одному, так и группами особым способом, что и подтолкнуло ученых к более тщательным исследованиям. На данный момент удалось выяснить, что сферические находки появились на этой территории еще в доколумбовые времена, хотя разброс периода довольно впечатляет. Одни исследователи считают, что шары появились в 200 г. до н. э., а другие утверждают, что каменным изваяниям шаровидной формы не более чем 500 лет. Также разнятся версии, объясняющие причину их появления.
Каменные шары превратились в особенную достопримечательность Коста-Рики, которую можно увидеть как в городах, так в природных условиях.
Очень много каменных шаров разбили местные жители, считая, что в них спрятано золото. | Фото: animalworld.com.ua.
Некоторые геологи утверждают, что правильная форма гранитных шаров явление природного происхождения (в результате вулканической деятельности). Но поскольку на них присутствуют отчетливые следы шлифовки, то это предположение никто не берет за основу. Более популярными считаются предположения, что крупные шары устанавливали перед усадьбами знати, чтобы подчеркнуть символ власти или тайного знания, также им приписывают особое культурно-религиозное значение. Имеется даже мнение, что сгруппированные шары использовались в качестве навигационных и астрономических устройств.
7. Коридорная гробница Ньюгрейндж (Ирландия)
Курган Ньюгрейндж – самое древнее и самое таинственное сооружение в мире (Ирландия).
Курган Ньюгрейндж – самое древнее сооружение (обнаруженное на сегодняшний день) и одно из самых таинственных объектов на нашей планете, вызвавших немало споров в ученом мире. Коридорной гробнице, появившейся на территории современной Ирландии, уже более пяти тысяч лет, поэтому немудрено, что в ней скрываются тайны, недоступные современникам. Несмотря на то, что мавзолей строили древние ирландцы задолго до Рождества Христова, в его формах легко угадываются современные бункеры и даже космическая база.
В период зимнего солнцестояния центральная камера гробницы ярко освещена солнечными лучами (Ньюгрейндж, Ирландия).
В народном же эпосе гробница Ньюгрейндж упоминается как курган фей, а вот ученые предполагают, что использовали ее не только в качестве саркофага для знатного рода, но и как культовый объект, поскольку центральная камера гробницы спроектирована так, что в период зимнего солнцестояния (в определенное время) она ярко освещается солнечными лучами.
8. Мегалитические гробницы-дольмены Северного и Западного Кавказа
Дольмены Кавказа — древнейшие гробницы, созданные из крупных каменных блоков, плотно подогнанных друг к другу.
Ровесниками кургану Ньюгрейндж являются мегалитические гробницы-дольмены, разбросанные по территории Северного и Западного Кавказа. Они не имеют такого размаха и масштаба как ирландское сооружение, тем не менее занимают почетное место в списке сохранившихся древностей. На данный момент обнаружено около 3 тыс. каменных объектов, которые обтесывали, украшали символичной резьбой, доставляли к месту захоронения и устанавливали друг на друга древние люди, не имеющие ни специальных приспособлений, ни техники (а каждый камешек-то весит по нескольку тонн!). Стоит отметить, что предназначение подобных сооружений понятно, но исследовано не более 6% сохранившихся склепов, поэтому точно сказать никто не может какие сюрпризы ждут впереди. А пока особо экзальтированные особы и секты наделяют дольмены сверхъестественной силой, устраивая шабаши на могилах предков.
9. Древний город Тимбукту (Мали)
Крепости, дворцы и мечети из глины, построенные в период раннего Средневековья, поражают красотой и величием не меньше чем роскошные королевские дворцы (Тимбукту, Мали). | Фото: nationalgeographic.com.
До сих пор не раскрыта тайна строительства глинобитных строений Тимбукту, прекрасно сохранившихся до наших дней (Мали).
Западные завоеватели древний город Тимбукту (Томбукту) называли «Эльдорадо Африки», распространяя легенды о несметных его богатствах. И это было действительно так, пока на территории Африки не появились войска марокканского султана и те самые европейцы, которые впоследствии будут столетиями искать несметные богатства Тимбукту. Глядя на сохранившиеся со времен раннего Средневековья дворцы и мечети, несложно догадаться, что в период, когда город находился на перекрестке важнейших торговых путей прошлого, он действительно процветал, как ни один регион континента. Несмотря на тяжелое современное положение и уничтожение исламистами части исторических памятников архитектуры, исследователям есть чем заниматься, ведь в древнейших библиотеках сохранились письмена, которые еще предстоит расшифровать.
