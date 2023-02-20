Чьи имена человечество пыталось стереть из истории: Закон об осуждении памяти

Древний обычай осуждения памяти

На барельефе когда-то был изображен император Домициан, потом его место занял император Нерва. Изображение преемника (четвертый слева) отличается от остальных фигур неправильным соотношением головы и тела

На римских монетах виден след от стертого имени Сеяна

Мраморная голова императора Калигулы, когда-то отделенная от скульптуры в полный рост

С этого древнеримского изображения был удален портрет Геты, брата императора Каракаллы, убитого по приказу последнего

Надпись, увековечившая запретное имя Фальеро

Осуждение памяти в России

Малолетний император Иван Антонович

Дом тестя Пугачева, казака Кузнецова

Как еще пытались вычеркнуть из памяти осужденных на забвение

Фото, на котором по левую руку от Сталина запечатлен Николай Ежов

После того, как Ежов был осужден, он пропал с фотографии

Памятник генералу Арнольду без указания его имени