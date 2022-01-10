5 продуктов, которые нужно есть после затяжных застолий, чтобы прийти в форму

Во время новогодне-рождественских праздников сложно удержаться и не покушать всю свою любимую пищу в больших количествах.

Вот только потом относительно нелегко прийти в привычную форму.

Материал расскажет о продуктах, которые обязательно нужно употреблять после праздников, чтобы чувствовать себя отлично.

1. Цитрусовые

Здесь даже можно было бы выделить целых три пункта - настолько сложно переоценить помощь лимонов, апельсинов и помело в борьбе с послепраздничной тяжестью в желудочно-кишечном тракте и безудержным желанием скушать лишнего и вкусного. Ведь, оставив позади новогодний пищевой марафон, организм отвык от пищевого режима и решил, что праздник, который всегда с тобой, - это навсегда.

Пункт А - ЛИМОН

Чудодейственный фрукт.

После сытной трапезы хочется поскорее избавиться от чувства пресыщения. В этом случае помогает кушать в течение ближайших 6-8 часов по несколько долек лимона, запивая их чистой водой. Лимонный сок поможет повысить кислотность для скорейшей победы над пищевым комом, а жёсткие волокна этого фрукта станут прекрасной «щёткой».

Это интересно! Лимонный сок также прекрасный помощник в борьбе с алкогольной интоксикацией, поскольку блокирует всасывание альдегидов в кровь, а также ускоряет процесс выведения продуктов алкогольного распада.

Пункт Б - АПЕЛЬСИН

Апельсин очень полезен!

Как ни ограничивай себя, а вкусного и сладкого после праздников хочется адским образом. Яблоком организм не обманешь, а вот сладость апельсина поможет скрасить чашечку чая или кофе и на пару часов забыть о столь вожделенном тортике. Парадокс, но в апельсине на 20% меньше калорий, чем в яблоке (40 против 50).

Пункт В - ПОМЕЛО

Со всех сторон полезный продукт.

Вниманию любителей альтернативного кино «Ночной доЖор»!!! Хочется покушать перед сном? Возьмите парочку небольших ломтиков сыра и 3-4 дольки помело. Это очень сытный фрукт, а калорийность - мечта: 30-35 калорий на 100 граммов. Теперь вы получили сладость и сытость, а по организму не наносится калорийный вредный обстрел.

2. Отруби вместо хлеба к обеду

Полезнейшая замена губительному хлебу к обеду.

Сразу нужно сделать оговорку. Кроме унылых серых субстанций, в современных магазинах есть симпатичные отруби в форме подушечек - хрустящие и даже (как неожиданно!) вкусные. Если горячий бульон/суп/ борщ кушать не с хлебом, а с такими подушечками, ощущение сытости удваивается, а вот пищевая ценность такого обеда благодаря клетчатке в отрубях остаётся скромной. Плюс очищается и скрабируется кишечник.

3. Квашеная капуста

Только польза!

Издревле на Руси квашеная капуста являлась одним из основных продуктов питания в зимний период, когда ощущается острая нехватка витаминов и микроэлементов. Квашеная капуста проста в приготовлении, вот только никогда в минувшие века не считалась блюдом для простолюдинов. Русские князья на специально выделенных участках земли выращивали капусту для своих семей и дружины, зная, что она дает силу и здоровье. Всё дело в том, что самой важной особенностью квашеной капусты является высокий уровень содержания витаминов как в самой капусте, так и в ее рассоле. Поэтому в период после праздников квашеная капуста заменит дорогие аптечные комплексы витаминов и минералов.

Внимание! Кислая капуста противопоказана во время приступов острого гастрита и язве желудка.

Источник